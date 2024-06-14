Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности

Политолог Семенов: Евразийская система безопасности станет важной частью многополярного мира

Tекст: Олег Исайченко

«Предложения Владимира Путина по поводу начала строительства евразийской архитектуры безопасности полностью соответствуют запросу текущего времени. Данный процесс должен стать частью формирования многополярного мира, что позволит сделать отношения государств на континенте более справедливыми и равноправными», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Вполне вероятно, что ШОС и БРИКС выступят в качестве фундамента для создания будущих структур в сфере безопасности. Данные организации уже предпринимали попытки сблизить позиции стран-участниц по этому направлению. Мы достигли определенных успехов, однако останавливаться на этом нельзя», – считает собеседник.

«Вызовы, вставшие перед миром после начала конфликта на Украине, способствуют раздражению западных государств, которые в последнее время усилили уровень давления на независимые страны. Однако подобная реакция США и ЕС лишь убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами», – подчеркивает эксперт.

«Сегодня интерес к ШОС и БРИКС велик как никогда. Мир застыл в ожидании формирования не только политических и экономических инициатив, но и предложений в сфере безопасности.

Россия давно продвигает данный вектор сотрудничества. Усилия наших дипломатов не прошли даром», – уточняет он.

«В связи с этим важно, что Владимир Путин не закрывает двери евразийских проектов от стран – участниц НАТО. В альянсе, например, присутствует Турция, которая доказала свою способность проводить суверенную политику без оглядки на партнеров из Вашингтона. Остальным членам объединения еще предстоит этому научиться», – заключил Семенов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил о необходимости формирования евразийской архитектуры безопасности. Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. По его мнению, евроатлантическая система потерпела крах.

«Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

«Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент. Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что предлагаемая инициатива будет открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, в том числе и для тех государств, которые состоят в НАТО.

«При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Путин.