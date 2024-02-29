Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин поручил сделать авиаперелеты по России более доступными
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что авиаперелеты должны стать доступнее, бюджет направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.
По словам российского лидера, воздушный парк российских авиакомпаний, по его словам, будет обновляться за счет отечественных самолетов, которые «должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности».
«Сложная задача, покупали слишком много за границей, а свое производство не развивали», – передает «Коммерсант» слова Путина.
Он пояснил, за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, средства на модернизацию аэропортов поступят из федерального бюджета.
Президент также сказал о необходимости повысить авиационную мобильность граждан – к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза. Для этого, по его словам, власти намерены ускорить развитие внутрирегионального и межрегионального воздушного сообщения. «Авиаперелеты для россиян должны стать более доступными», – сказал Путин.