Путин заявил об активном производстве дронов с ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также в стране разрабатываются тяжелые дроны со спутниковым управлением.

«В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжалась», – указал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о способности отечественных предприятий выпускать более 15 тысяч FPV-дронов в сутки.

В начале мая российская армия применила спутниковую связь системы «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации.