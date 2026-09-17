История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград работникам ОПК
Кремль: Путин в преддверии Дня оружейника наградит в Кремле работников ОПК
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Кремле.
Кроме того, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, сообщается в канале Кремля в Max. Также в графике президента – презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310.
Помимо этого, в пятницу Путин запустит объекты социальной газификации в регионах.
Ранее Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов.
Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ.
Глава государства заявил о необходимости привлечения в оборонную промышленность ветеранов СВО.