Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве

В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака

Tекст: Елизавета Шишкова

Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.

Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.

Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.

Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.

В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.