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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 17:36 • Новости дня

    Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве

    В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотный аппарат, который применяли для нелегальной переброски сигарет через границу.

    Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.

    Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.

    Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.

    Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.

    В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    16 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Мелони отказалась проводить досрочные парламентские выборы в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила возможность досрочных парламентских выборов, заявив о намерении руководить страной до истечения срока полномочий действующего созыва.

    Мелони сообщила после заседания Совета министров в присутствии вице-премьеров Антонио Таяни и Маттео Сальвини, что не планирует инициировать досрочные выборы в парламент, передает ТАСС. «Я намерена управлять этой страной до тех пор, пока меня поддерживает эта крепкая коалиция», – сказала политик на пресс-конференции.

    Она добавила, что не понимает, откуда берутся слухи о ее желании идти на выборы, и напомнила о рекордном сроке нахождения своего кабинета у власти.

    Мелони призвала не считать правительственные меры, направленные на решение текущих проблем, предвыборными шагами. В частности, с 2027 года кабинет министров отменит налог на малолитражные автомобили и мотоциклы, составляющий от 100 до 250 евро.

    Очередные выборы должны пройти осенью следующего года, несмотря на обсуждение нового избирательного законодательства.

    Власти Италии запланировали отмену налога на маломощные автомобили с 2027 года.

    Ранее Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра.

    Весной Мелони потерпела поражение на референдуме по реформе судебной системы.

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    16 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    На оборонном заводе в Словакии произошел пожар

    Dennikn: Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В восточной части Словакии произошло возгорание на территории завода по производству боеприпасов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Dennikn.

    Возгорание произошло в здании оборонного предприятия ZVS holding, расположенного в городе Снина на востоке страны. Отмечается, что в настоящее время в помещениях проводятся ремонтные работы, передает ТАСС.

    На заводе производятся боеприпасы компанией MSM Group, входящей в состав крупного оружейного холдинга Czechoslovak Group. Пожарным расчетам удалось оперативно взять под контроль распространение огня, не допустив дальнейшего ущерба.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал инцидент, отметив отсутствие жертв. «Пожар, очевидно, возник в ходе ремонтных работ», – заявил глава ведомства. Причины происшествия устанавливают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкий завод ZVS Holding многократно увеличил выпуск крупнокалиберных боеприпасов.

    В конце августа правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по производству беспилотников.

    Месяцем ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на военном полигоне Загорье.

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    16 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Посол Нуризаде отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Хорватии Александр Нуризаде категорически отверг обвинения Загреба в якобы создании Москвой угроз для европейской безопасности.

    В среду Нуризаде был приглашен в министерство иностранных и европейских дел Хорватии для беседы. В ходе встречи хорватская сторона выразила обеспокоенность мнимыми угрозами безопасности для Европы, исходящими от России.

    «Посол твердо отвел эти обвинения как бездоказательные, что российская сторона неоднократно подчеркивала», – говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Глава миссии расценил подобные заявления как скоординированную провокацию, направленную на деградацию отношений между странами.

    Дипломат также выразил сожаление, что Загреб потакает киевским властям и их покровителям, заинтересованным в продолжении конфликта. Он напомнил о первопричинах кризиса и усилиях Запада по превращению Украины в антироссийский проект, а также о непрекращающихся ударах ВСУ по мирному населению и инфраструктуре России.

    В посольстве добавили, что любые объекты на территории Украины, используемые для транспортировки военных и грузов в интересах украинской армии, остаются законными военными целями для Вооруженных сил России.

    Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил об отсутствии угрозы Европе со стороны Москвы.

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в создании опасности для европейских стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие угрозы европейским государствам со стороны России.

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    16 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Умер самый старый мужчина в Италии

    Самый старый мужчина Италии Витантонио Ловалло умер на 113-м году жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старейший житель Италии Витантонио Ловалло ушел из жизни в возрасте 112 лет, пишет газета Corriere della Sera.

    Мужчина проживал в местечке Сарнелли, расположенном в коммуне Авильяно южного региона Базиликата, передает РИА «Новости». Свой последний день рождения итальянец отметил 25 марта.

    Ловалло появился на свет в 1914 году. В молодые годы он трудился пастухом и погонщиком мулов. В период Второй мировой войны мужчину призвали в армию, а в 1943 году он оказался в немецком плену в Греции. Позже итальянца отправили в концлагерь на территории Германии, где он пробыл до 8 мая 1945 года. По окончании войны он вернулся в родную Базиликату.

    У долгожителя остались сын и две дочери. Знакомые отмечали его доброжелательный характер и приверженность простому образу жизни: мужчина много работал в поле и чтил традиции. Церемония прощания назначена на четверг.

    В июне в Узбекистане на 117-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Розибой Сатторов.

    В ноябре прошлого года из жизни ушел 110-летний Карл Хайдле в статусе самого пожилого жителя Германии.

    В конце 2024 года в британском доме престарелых умер 112-летний обладатель титула старейшего мужчины в мире Джон Тиннисвуд.

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    17 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента из-за Бандеры

    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента за

    Tекст: Катерина Туманова

    В своем выступлении европарламентарий от Польши Марчин Сыпневский отметил, что сегодняшняя Украина чествует героями тех, кто убивал польских детей, женщин и стариков, что не позволяет Варшаве продолжать спонсировать Киев.

    «Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое было ответственно за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более ста тысяч жертв, в основном гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

    Сыпневский отметил, что сейчас этим деятелям устанавливают памятники. В связи с этим он настоятельно рекомендовал отказаться от перечисления средств украинской стороне.

    «Как можно помогать стране, которая выстраивает идентичность на культе преступников? Украина не хочет или не может забывать нацистских героев. Поэтому мы не должны давать ни цента, пока Украина считает своими героями таких, как Бандера и Шухевич», – добавил он.

    В конце выступления Сыпневский показал, как легко можно отказаться от почитания нацистских преступников, и разорвал распечатанные на листе А4 портреты Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что  Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом. Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений.

    При этом на Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере.

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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 сентября 2026, 20:34 • Новости дня
    При крушении легкого самолета в Швейцарии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Швейцарии разбился легкий самолет, в результате чего погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна, сообщили в местной полиции.

    Легкий самолет Cirrus SR22T потерпел крушение в районе швейцарского города Флухальп в кантоне Вале, врезавшись в склон горы, передает ТАСС. «Легкий самолет Cirrus SR22T вылетел из Лугано <…>. Вскоре по пока не установленным причинам самолет столкнулся с северным склоном горы в районе Флухальпа близ Лойкербада. Впоследствии в этом районе были обнаружены признаки задымления», – сообщило местное отделение полиции.

    В настоящий момент ведется установление личностей погибших. Также правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля два человека погибли при крушении экскурсионного самолета Cessna в Великобритании.

    В конце июня во Франции разбился туристический борт с парашютистами.

    В середине июня жертвами падения легкомоторного воздушного судна в Подмосковье стали два человека.

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    17 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Аномальная жара спровоцировала острый дефицит картофеля в европейских странах

    Financial Times: Европа лишилась урожая картофеля из-за летней жары

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти семи миллионов тонн урожая из-за аномальной летней жары.

    Европа столкнется с нехваткой картофеля и ростом цен из-за экстремальных погодных условий летом, которые привели к потере почти 7 млн тонн урожая. Об этом свидетельствует прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit, пишет Financial Times.

    В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сборы могут сократиться с рекордных 27,3 млн тонн в прошлом году до 19,5–20,5 млн тонн, отмечает РИА «Новости».

    Примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью до 620 млн евро было потеряно из-за жары, а еще 3,6 млн тонн фермеры не стали сажать после переизбытка продукции в прошлом сезоне. Тогда рекордный урожай обрушил цены практически до нуля, вынудив аграриев уничтожать картофель или отдавать его на корм скоту.

    Дополнительное давление на европейских экспортеров замороженного картофеля фри оказали американские пошлины и растущая конкуренция со стороны азиатских стран. Жара также сказалась на размере клубней. Переработчикам, которым обычно нужен картофель диаметром более 50 миллиметров, пришлось смягчить требования, поскольку значительная часть нового урожая не достигает и 40 миллиметров.

    Стоимость сырья на свободном рынке уже многократно выросла. Цена картофеля для переработки достигла 250 евро за тонну по сравнению с 30 евро годом ранее, а во Франции столовый картофель подорожал до 520 евро. Эксперты ожидают, что покупатели в супермаркетах ощутят последствия дефицита к марту. В связи с масштабными потерями европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты оценили возможность Москвы и Минска охладить страдающую от жары Европу.

    В начале прошлого месяца аномальная погода почти опустошила европейские зимние запасы газа.

    Летом специалисты подсчитали количество скончавшихся из-за экстремальных температур жителей европейских стран.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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    17 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Лавров заявил о метастазах нацизма в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе, приведя в пример Германию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов отметил распространение нацизма в европейских странах, передает ТАСС.

    «То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, руководитель МИД подчеркнул готовность государства противостоять возникающим угрозам. По его словам, страна обладает всеми необходимыми ресурсами для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности и обеспечения благополучия граждан.

    Ранее Лавров назвал искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения украинского конфликта.

    До этого министр заявил об открытой поддержке военных преступников бывшими западными союзниками.

    Также Лавров заявил, что под руководством Берлина в Европе создается новое движение в поддержку радикальной идеологии.

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    17 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Лавров: США готовы к диалогу с Россией в отличие от Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил готовность США к диалогу, в отличие от европейских элит, несмотря на диаметрально противоположные позиции сторон.

    «Есть у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно», – отметил глава дипведомства, передает ТАСС.

    При этом практической пользы от диалога с американской стороной для восстановления отношений пока не предвидится, подчеркнул министр. По его словам, Россия обладает терпением и знает свои права, оставаясь открытой к общению, передает РИА «Новости».

    Лавров также напомнил о регулярных контактах президентов России и США. Сам министр поддерживает связь с американским государственным секретарем Марко Рубио.

    Говоря о странах Запада, дипломат призвал с осторожностью относиться к любым договоренностям с ними. Он пояснил, что эти государства могут в одночасье разорвать соглашения, забыв о принципах честной конкуренции и неприкосновенности собственности ради поддержки киевского режима.

    Ранее Лавров констатировал отсутствие ощутимых результатов от диалога с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Лавров до этого заявил о пересмотре Соединенными Штатами отношения к достигнутым на Аляске договоренностям.

    Также глава МИД Лавров заявил, что украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

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    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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