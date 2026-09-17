История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Использовавшийся контрабандистами беспилотник нашли в лесу в Литве
В Литве обнаружили рухнувший месяц назад беспилотник для контрабанды табака
В лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотный аппарат, который применяли для нелегальной переброски сигарет через границу.
Находку сделал местный работник леса, передает ТАСС. Аппарат лежал среди высокой травы, что указывает на его давнее падение. «Установлено, что беспилотник не нес взрывчатку, а использовался организаторами контрабанды, скорее всего, табачных изделий», – сообщили в местном департаменте полиции.
Длина корпуса дрона составляет два метра, а размах крыльев достигает 1,5 метра. По предварительным данным, аппарат рухнул не менее месяца назад. Обычно злоумышленники перебрасывают сигареты по воздуху со стороны Белоруссии и Латвии.
Правоохранительные органы намерены продолжить расследование. Ранее уголовным делом о контрабанде занялась Панвежская окружная прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году литовские пограничники перехватили десятки дронов с контрабандными сигаретами.
Зимой силовики нашли восемь запущенных из Белоруссии метеозондов с нелегальным табаком.
В мае полиция задержала крупную преступную группировку организаторов контрабанды.