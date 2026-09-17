Создатели фальшивого модельного агентства получили условные сроки в Москве

Московский суд осудил условно троих создателей фиктивного модельного агентства

Tекст: Елизавета Шишкова

Столичная инстанция признала фигурантов виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, передает РИА «Новости». В 2023 году преступники предлагали клиентам платное обучение и создание профессионального портфолио, однако выполнять обязательства не планировали.

Для оплаты фиктивных услуг на потерпевших оформляли банковские кредиты. Чтобы создать иллюзию успешного бизнеса, аферисты показывали клиентам глянцевые журналы с фотографиями своих жертв. Всего от действий злоумышленников пострадали 68 человек, а общий ущерб превысил 7 млн рублей.

«Суд приговорил Федорову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Рыжова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Максимову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – заявили представители столичной прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года столичный суд признал виновной в мошенничестве основательницу другого лжеагентства Елену Шерипову.

В прошлом году московская полиция задержала группу аферистов за обман более ста потенциальных моделей.

Эксперт Алексей Вербицкий предупреждал о выманивании злоумышленниками десятков тысяч рублей за несуществующие кастинги.