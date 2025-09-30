Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
В московских поликлиниках врачи теперь до приема получают индивидуальную справку, собранную ИИ, по каждому пациенту, и таких электронных справок выдано уже более 6 млн штук, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что теперь при записи на прием пациенты указывают цель визита, а в случае жалоб на плохое самочувствие или боль проходят специальный опросник. Данные опроса автоматически анализируются ИИ-сервисом вместе с электронной медицинской картой. Искусственный интеллект подготавливает персонализированную сводку – только по информации, связанной с текущим обращением, пишет «Коммерсантъ».
«Врач к моменту визита получает аналитическую выжимку с жалобами, историей болезни, результатами исследований, предыдущими диагнозами», – сказала Ракова.
По ее словам, уже подготовлено более 6 млн подобных ИИ-сводок. Новая система позволяет врачу заранее ознакомиться с историей пациента, что, по словам Раковой, помогает точнее интерпретировать жалобы, назначать исследования, корректировать лечение и принимать решения о госпитализации.
