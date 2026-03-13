Постпред России Тарабрин сообщил о лабораториях с химикатами на позициях ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Тарабрин на 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО, проходящей в Гааге с 10 по 13 марта, российские военные находят на позициях, оставленных ВСУ, лаборатории с химикатами, передает РИА «Новости».

«Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и российских военнослужащих», – заявил постпред России.

По словам Тарабрина, упаковка и дозировка этих химикатов предусматривают их использование в самодельных взрывных устройствах для совершения терактов, диверсий, а также для установки на беспилотники с целью доставки в зону боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении. Российские силы отразили налет украинских беспилотных аэростатов, которые пытались атаковать объекты на освобожденных территориях. Боец подразделения «Лакоста» рассказал о применении украинскими военными химических веществ для сброса с беспилотников.