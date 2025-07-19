Tекст: Ирма Каплан

По его словам, ВСУ произвели сброс с дрона Mavic на позицию российских военнослужащих. Сбросили предмет, похожий на бутылку с отравляющим газом.

«Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать этот отравляющий газ», – рассказал «Лакоста» РИА «Новости».

Боец уточнил, ВСУ, зачастую используют самодельные химвещества, замаскированные под бытовые предметы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

До этого глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.