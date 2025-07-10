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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной Церкви на Украине и ее предстоятеля, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 12:19 • Новости дня

    Москва запросила визит экспертов ОЗХО для проверки применения Киевом химоружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

    Тарабрин, выступая на 109-й сессии исполнительного совета организации, которая проходит в Гааге с 8 по 11 июля, отметил, что российская сторона продолжает фиксировать случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине разветвленной системы массового производства подобных соединений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что постпредство РФ официально передало письмо заместителя министра промышленности и торговли России с просьбой к гендиректору техсекретариата ОЗХО направить экспертов в Россию для оказания технического содействия согласно конвенции.

    Тарабрин заявил: «Партия войны» в Европе продолжает кампанию по фальсификации якобы доказательств применения РФ токсичных химикатов». Дипломат выразил обеспокоенность ситуацией вокруг применения химоружия на Украине, подчеркнув, что продолжается давление на техсекретариат ОЗХО и выборочный подход к информации, которую передают государства-участники.

    Постпред России также отметил, что недопустимо оказывать давление на техсекретариат, как это запрещено конвенцией. В пример он привел заявление Евросоюза от 25 мая 2025 года о необходимости применения атрибуции к якобы доказанным случаям использования химических средств борьбы с беспорядками, а также публикации Минобороны Нидерландов на основе разведданных о применении Россией химоружия на Украине.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме. В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

    ФСБ сообщила, что применение химического оружия ВСУ на территории СВО стало распространенным явлением. 1 июля сотрудники ФСБ и Минобороны в Кураховском районе ДНР нашли схрон с боевым отравляющим веществом, предназначенным для использования с беспилотников.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию

    Россельхознадзор ввел запрет на ввоз азербайджанских молочных продуктов

    Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Ввоз молочных продуктов от двух азербайджанских компаний в Россию будет полностью прекращен с 11 июля из-за отказа в инспекции предприятий.

    Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России всей молочной продукции, произведенной азербайджанскими компаниями ООО «ALLBUY» и ООО «MILK PRODUCTS», передает «Комсомольская правда». Запрет вступит в силу 11 июля  и распространяется на все виды молочных товаров этих фирм.

    Ведомство объяснило решение тем, что Азербайджан отказал Россельхознадзору в проведении инспекции на предприятиях и не проявил интереса к дальнейшим поставкам в Россию. Ранее российская служба направила азербайджанским компетентным органам информацию о готовности провести проверку для контроля за соблюдением законодательства ЕАЭС и устранения ранее выявленных нарушений.

    В сообщении отмечается, что представители азербайджанских компаний уведомили, что не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции на российский рынок, что и послужило основанием для введения ограничений.

    Ранее Россельхознадзор заявил о росте фитосанитарных нарушений в продукции из Турции. А на границе Казахстана и России у КПП «Сырым» возле Оренбургской области инспекторы обнаружили фуру с крупной партией яиц, у которой отсутствовали обязательные ветеринарные документы,

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    9 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    @ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская внешнеполитическая служба вызвала посла Китая после того, как Берлин обвинил китайский военный корабль в нацеливании лазером на немецкий самолет, участвующий в миссии Aspides.

    Об этом журналистам сообщил представитель службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо». По его словам, действия китайских военных поставили под угрозу экипаж и помешали выполнению поставленных задач.

    Ранее министерство иностранных дел Германии обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет ВВС ФРГ во время операции Aspides в Красном море.

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    9 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    В здании МИД произошла авария

    В МИД объяснили шум на брифинге Захаровой аварией и работой пожарной системы

    В здании МИД произошла авария
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время брифинга спикера МИД России Марии Захаровой был зафиксирован продолжительный посторонний шум, причиной которого стала авария в здании дипведомства.

    Причины фонового шума во время брифинга Захаровой разъяснил источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России, передает ТАСС.

    По его словам, авария произошла в первом корпусе здания министерства и привела к подтоплению подвальных помещений.

    В результате запуска автоматических систем пожаротушения в здании появился посторонний шум, который был слышен во время онлайн-конференции. Он продолжался около 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы журналистов.

    «Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», – сказал собеседник издания.

    В феврале Захарова выразила недовольство из-за многочисленных звонков от журналистов CNN во время ее брифинга, отметив, что у нее «уже нагрелась трубка».

    В ноябре Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    9 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России
    @ azmosobl.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют из России, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники, Ибрагимов должен покинуть страну ближайшим рейсом из московского аэропорта Шереметьево. Его депортация проходит в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, передает Газета.Ru.

    Ранее лидера азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России, он вскоре намерен уехать из страны.

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    9 июля 2025, 18:43 • Новости дня
    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию

    Глава Уральской торговой палаты завил о прибытию миллиона индийских рабочих в Россию

    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию
    @ David Talukdar/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение этого года на предприятия металлургии и машиностроения России планируют привлечь около 1 млн рабочих из Индии по межгосударственной договоренности.

    Ожидается, что в Россию прибудет до 1 млн трудовых мигрантов из Индии, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Ura.ru. Он сослался на заявление посла Индии в России. Среди регионов, куда будут направлены иностранные специалисты, указана Свердловская область.

    По словам Беседина, нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях региона будет восполняться за счет привлечения мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. В нынешнем году заключена договоренность о поставке порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников, которые направятся в Свердловскую область.

    Глава УТПП отметил, что промышленным предприятиям региона необходимы квалифицированные сотрудники из-за планируемого увеличения производства. Он подчеркнул, что трудоустройство такого количества мигрантов, в первую очередь для металлургических и машиностроительных предприятий, станет значимой и сложной задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступил законопроект о выдворении мигрантов из России за мелкое хулиганство. Иностранцы в эксперименте по регистрации через приложение в столице будут сниматься с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

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    9 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
    Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники силовых ведомств провели обыски у художественного руководителя Михайловского театра и генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана.

    После встречи с представителями СК и МВД Кехман был доставлен в Следственный комитет России. Официально его статус пока не озвучен, но речь идет о возможном задержании, передает «Фонтанка».

    Следствие подозревает Кехмана в растрате в особо крупном размере, что квалифицируется по части 4 статьи 160 УК РФ. Основанием для уголовного дела стали контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТа. Масштаб работ и суммы контрактов не называются, но следователи считают ущерб значительным.

    Силовики заинтересовались деятельностью Кехмана сразу после его возвращения из-за границы. В операции принимали участие сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета и экономической безопасности МВД. Реконструкция старой сцены МХАТа длится уже несколько лет, а открытие запланировано на октябрь 2025 года.

    Напомним, Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину.

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    9 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила отобрать деньги у беднейших стран Африки

    Politico: Еврокомиссия пригрозила сократить помощь беднейшим странам Африки

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции на территорию Европы.

    Еврокомиссия предложила сократить финансовую помощь наиболее бедным странам Африки, если они не примут меры по ограничению миграционных потоков в Европу, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из проекта бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы, с которым ознакомилось издание Politico.

    Газета отмечает: «В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков». Брюссель рассчитывает добиться соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, когда Тунису пообещали более одного миллиарда евро в обмен на помощь в задержании лодок с нелегальными мигрантами. Однако сумма выплаты впоследствии была уменьшена до 127 млн евро, и Тунис отказался от сделки, вернув уже полученные 60 млн евро.

    Ожидается, что новый план по сотрудничеству с североафриканскими странами будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на следующей неделе. Для утверждения инициативы ей потребуется убедить социал-демократов и партию «зеленых» в Европарламенте, которые скептически относятся к такого рода решениям. Politico также отмечает, что возможное принятие этого плана приведет к изменению подхода ЕС к развитию в сторону опыта США и Британии, где внешняя помощь используется для решения внутренних задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

    Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с рядом стран Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о приеме депортируемых мигрантов из Соединенных Штатов.

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    10 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    @ @dsns_telegram

    Tекст: Дарья Григоренко

    Небо над Киевом оказалось затянутым плотным смогом после серии мощных взрывов, зафиксированных в городе.

    По данным издания «Страна», на левом берегу Киева отмечены опасные значения загрязнения атмосферы. Ситуация осложнилась из-за не менее чем четырех крупных пожаров, вспыхнувших в разных районах города, передает ТАСС.

    Агентство РБК-Украина подтвердило, что качество воздуха в столице значительно ухудшилось. СМИ сообщили о крупном пожаре, последствия которого ощущаются по всему городу. В ночь на четверг в Киеве неоднократно были слышны взрывы.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы и в Черкассах.

    Накануне на одном из предприятий в селе Требухов Броварского района зафиксировали серьезное возгорание после ночных взрывов.

    Ранее в среду подполье заявило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины, включая Киевскую область.

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    9 июля 2025, 21:16 • Новости дня
    Трамп назвал запрошенную Украиной батарею Patriot «дорогой и редкой»
    Трамп назвал запрошенную Украиной батарею Patriot «дорогой и редкой»
    @ Jens Battnerdpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отметил, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой и решение о поставке Украине будет принято после изучения запроса.

    Вопрос отправки дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot на Украину по запросу Киева будет рассмотрен, поскольку эта система дорогая и редкая, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украина обратилась за поставкой Patriot. По его словам, такие системы сейчас являются очень редкими, так как значительное их количество уже отправлено на Украину.

    «Это очень, очень дорогая система», – приводит прямую речь Трампа из Белого дома. Глава Белого дома добавил, что ему неприятно тратить значительные суммы на военную поддержку Украины, назвав ситуацию «очень печальной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке. Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину.

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