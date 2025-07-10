Tекст: Дарья Григоренко

Тарабрин, выступая на 109-й сессии исполнительного совета организации, которая проходит в Гааге с 8 по 11 июля, отметил, что российская сторона продолжает фиксировать случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине разветвленной системы массового производства подобных соединений, передает РИА «Новости».

Он отметил, что постпредство РФ официально передало письмо заместителя министра промышленности и торговли России с просьбой к гендиректору техсекретариата ОЗХО направить экспертов в Россию для оказания технического содействия согласно конвенции.

Тарабрин заявил: «Партия войны» в Европе продолжает кампанию по фальсификации якобы доказательств применения РФ токсичных химикатов». Дипломат выразил обеспокоенность ситуацией вокруг применения химоружия на Украине, подчеркнув, что продолжается давление на техсекретариат ОЗХО и выборочный подход к информации, которую передают государства-участники.

Постпред России также отметил, что недопустимо оказывать давление на техсекретариат, как это запрещено конвенцией. В пример он привел заявление Евросоюза от 25 мая 2025 года о необходимости применения атрибуции к якобы доказанным случаям использования химических средств борьбы с беспорядками, а также публикации Минобороны Нидерландов на основе разведданных о применении Россией химоружия на Украине.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме. В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

ФСБ сообщила, что применение химического оружия ВСУ на территории СВО стало распространенным явлением. 1 июля сотрудники ФСБ и Минобороны в Кураховском районе ДНР нашли схрон с боевым отравляющим веществом, предназначенным для использования с беспилотников.