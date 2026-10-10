В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры

«Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры

Tекст: Вера Басилая

Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.

«Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.

Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.

По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.