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В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
«Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры
Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточивании части инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и нескольких районов области, из-за полученных повреждений.
Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.
«Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.
Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.
По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.