Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена по Эр-Рияду ракеты

Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

Tекст: Мария Иванова

О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.