Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена по Эр-Рияду ракеты
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную мятежниками-хуситами из Йемена по Эр-Рияду, сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.
«Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – сообщил представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики в соцсетях, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.
Из-за атак хуситов министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию.
В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.