12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.5 комментариев
Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет
Силы ПВО отражают атаку БПЛА и ракет на Саудовскую Аравию
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и крылатых ракет на Саудовскую Аравию, заявил представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики.
«Мы обнаружили и отслеживаем угрозу, связанную с атакой беспилотников и крылатых ракет на территорию королевства, принимаются меры по нейтрализации этой угрозы», – заявил он в эфире канала Al Ekhbariya, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.
В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В тот же день хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.