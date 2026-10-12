Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов
Глава Минэкономики Японии отменил визит в Эр-Рияд из-за ударов по аэропорту
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава отменил визит в Саудовскую Аравию из-за активизации ударов йеменских мятежников-хуситов по аэропорту Эр-Рияда.
Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» активизировали удары по столице Саудовской Аравии, в связи с чем визит японской делегации был отменен. Рёсэй Акадзава должен был принять участие в международном форуме по энергетике, однако было решено, что во время поездки трудно будет гарантировать его безопасность, передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи».
Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ранее проинформировало, что 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, а более 300 получили ранения различной степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. В результате удара по аэропорту саудовской столицы погиб гражданин Индии. Россия осудила массированный ракетный обстрел объекта гражданской инфраструктуры.