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    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 07:47 • Новости дня

    Министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов

    Глава Минэкономики Японии отменил визит в Эр-Рияд из-за ударов по аэропорту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава отменил визит в Саудовскую Аравию из-за активизации ударов йеменских мятежников-хуситов по аэропорту Эр-Рияда.

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» активизировали удары по столице Саудовской Аравии, в связи с чем визит японской делегации был отменен. Рёсэй Акадзава должен был принять участие в международном форуме по энергетике, однако было решено, что во время поездки трудно будет гарантировать его безопасность, передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи».

    Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ранее проинформировало, что 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, а более 300 получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. В результате удара по аэропорту саудовской столицы погиб гражданин Индии. Россия осудила массированный ракетный обстрел объекта гражданской инфраструктуры.

    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Бывший президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

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    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

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    11 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа призвал авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию из-за возможных ударов по аэропортам.

    Йеменские мятежники объявили саудовские воздушные гавани целями для атак, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства, поскольку они являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины», – заявил Сариа.

    Представитель движения призвал отнестись к предупреждениям серьезно. Он добавил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

    Сариа также подчеркнул, что мятежники продолжат придерживаться принципа «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию» до достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В четверг мятежники пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке.

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    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

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    11 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможном присоединении Вашингтона к саудовским ударам по йеменским хуситам после нападения на аэропорт в Эр-Рияде.

    Глава американской администрации допустил участие США в ответных ударах Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене, передает Al Jazeera.

    Дональд Трамп сделал это заявление до того, как власти Саудовской Аравии подтвердили гибель 12 человек в результате атаки на аэропорт столицы королевства. Ранения при нападении получили более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда. Индия осудила это нападение. Генеральный секретарь ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США

    Посол Ирана Джалали назвал выдумкой слова Трампа об угрозе Лос-Анджелесу

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран способен уничтожить американские города, являются предвыборной риторикой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Заявления господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам посла, военная доктрина Ирана базируется на обороне и сдерживании, страна никогда не инициировала войны. При этом Джалали добавил, что ракетный потенциал государства остается неоспоримым и точным фактом.

    Ранее Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

    Во вторник губернатор Калифорнии оценил слова американского лидера об ударе по мегаполису.

    Президент США допустил уничтожение Лос-Анджелеса иранскими силами.

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    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Хуситы взяли ответственность за три атаки на аэропорт Эр-Рияда

    Хуситы заявили о трех атаках на аэропорт Эр-Рияда за двое суток

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о трех атаках на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде с пятницы.

    Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

    «Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – сказал Сариа.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халеда. Он отметил, что атака проводилась в три этапа, начиная с вечера пятницы, что привело к нарушению авиасообщения и закрытию аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил удары американских сил по хуситам.

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    11 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту танкера M/T Valthera, который подвергся атаке в Ормузском проливе, находились 11 граждан Индии, они в безопасности, заявил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.

    Танкер под флагом Маршалловых островов подвергся атаке в Ормузском проливе, при этом все 11 граждан Индии, входящие в состав экипажа, не пострадали и находятся в безопасности. Об этом сообщил индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал, передает РИА «Новости».

    «Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе. В результате на борту возник пожар», – написал Соновал.

    Министр добавил, что власти страны продолжают следить за развитием ситуации после инцидента с судном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце UKMTO получил информацию о том, что судно попало под обстрел в Ормузском проливе.

    В начале сентября два супертанкера подверглись обстрелу в этом же районе.

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    11 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС

    ЦАХАЛ уничтожил командира отряда спецназа «Нухба» в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа Хишама Джамаля Абу Галу, командира взвода элитного отряда «Нухба» движения ХАМАС.

    «ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа и ликвидировал командира взвода элитного подразделения „Нухба“ в составе военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Абу Галу», – сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    Отмечается, что Абу Гала был одним из руководителей нападения на пост Кисуфим и участвовал в похищении израильтян 7 октября 2023 года.

    В последнее время убитый организовывал атаки на военных ЦАХАЛ и мирных жителей, занимался восстановлением боевого потенциала ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня. Командир был устранен в результате авиаудара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

    В сентябре ЦАХАЛ ликвидировал в Газе еще двух командиров ХАМАС.

    В августе Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа.

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    11 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    Индия сообщила о спасении 22 своих граждан с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Индия сообщила о спасении 22 моряков с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство Индии в Дубае подтвердило спасение 22 индийских граждан, находившихся на борту загоревшегося у берегов ОАЭ нефтяного танкера.

    «Консульству стало известно об инциденте у берегов Рас-эль-Хайма с участием судна MT GEM No. 2, на котором находились 22 индийца в составе экипажа на борту. Все члены экипажа были спасены и находятся в безопасности», – говорится в сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что на танкере в результате попадания снаряда вблизи побережья ОАЭ вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно потушить.

    Силы национальной гвардии ОАЭ также подтвердили успешную спасательную операцию. Она началась после получения сигнала бедствия от экипажа в водах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера.

    В пятницу атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место.

    В понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

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    11 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Гражданин Индии погиб после атаки на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Индиец, получивший ранения при атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда, скончался, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    Гражданин Индии, получивший ранения в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда 10 октября, скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Стало известно, что один индиец, получивший ранения в Эр-Рияде, к сожалению, сегодня скончался… Мы поддерживаем контакт с его семьей и предоставим всю поддержку, необходимую для скорейшего возвращения его останков», – заявили в дипмиссии.

    Посольство также выразило соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Они взяли ответственность за три атаки на аэропорт столицы.

    При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.

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    11 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана

    Активист Бакдаш: Военные Израиля целенаправленно уничтожили библиотеки в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные на юге Ливана целенаправленно уничтожили библиотеки, архивы и хранилища документов, заявил основатель Национальной сети по защите библиотек Хади Бакдаш.

    По словам Бакдаша, действия Армии обороны Израиля привели к невосполнимой утрате части культурного и исторического наследия Ливана, передает РИА «Новости».

    «Многие библиотеки на юге Ливана были переполнены единственными сохранившимися экземплярами, оригинальными документами и рукописями, и все это преднамеренно превратилось в пепел в результате действий израильских сил, которые целенаправленно поражали места хранения официальных документов и рукописей», – заявил координатор Национальной сети по защите библиотек, архивов и культурного наследия в Ливане Хади Бакдаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шесть человек пострадали при израильском авиаударе на востоке Ливана.

    Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    В понедельник Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов.

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      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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