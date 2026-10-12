Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

Tекст: Вера Басилая

Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

«Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.