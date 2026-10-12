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Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда
Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.
Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.
«Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.
Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.
В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.
В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.