Россия вывезла из Газы 47 россиян и их родственников
Россия вывезла из сектора Газа 47 человек, среди которых 15 граждан России и 32 палестинца, являющихся их ближайшими родственниками, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что эвакуация прошла при содействии представительства России при Палестинской национальной администрации и посольства в Иордании. Среди вывезенных находятся 15 несовершеннолетних.
Особое внимание уделялось эвакуации подростка 2007 года рождения с диагнозом ДЦП – его вывезли с территории сектора Газа в рамках медицинской помощи ВОЗ, передает РИА «Новости».
Ранее Захарова сообщила, что из сектора Газа вывезли 50 россиян. Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщала, что российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе российских граждан из сектора Газа.