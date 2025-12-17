  • Новость часаВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    Чем грозит Европе воровство российских активов
    Трамп объявил о блокаде Венесуэлы
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Киркоров пообещал приютить Долину
    Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    Агентство Fitch дало негативный прогноз рейтинга Euroclear
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» станет катастрофой для ЕС
    Верховному суду поручено обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 10:59 • Новости дня

    Власти Мэриленда создали комиссию по выплатам чернокожим за годы рабства

    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    Законодатели штата Мэриленд инициировали создание специальной комиссии, которая рассмотрит возможность компенсаций чернокожим жителям за исторические последствия рабства, при этом их доля составляет 30% населения региона.

    Власти штата Мэриленд обсудят создание специальной комиссии для изучения возможности компенсаций чернокожим жителям за годы рабства, передает ТАСС.

    Инициатива получила поддержку законодательного собрания, несмотря на вето губернатора Уэса Мура, который ранее заявлял: «наследие рабства было уже достаточно изучено». Тем не менее демократы, контролирующие обе палаты, считают, что необходим более глубокий анализ.

    По информации канала NBC, комиссия рассмотрит различные варианты компенсаций. Среди них – официальные извинения, финансовые выплаты, возврат налога на имущество, льготы для покупки жилья, бизнес-льготы, списание долгов и бесплатное высшее образование. Чернокожие составляют примерно 30% населения штата.

    Ранее, как напоминает телеканал, город Эванстон в штате Иллинойс стал первым в США, где властями была согласована мера по финансовой поддержке афроамериканских семей, пострадавших из-за притеснений. Из специального фонда в течение десяти лет планируется выделить афроамериканцам и их потомкам 10 млн долларов для улучшения жилищных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году власти Ганы потребовали от Европы и США компенсировать ущерб Африке за годы трансатлантической работорговли. Ранее потомки британских рабовладельцев решили выплатить репарации государству Гренада.

    16 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля контактных платежей по карте «Мир» в России продолжает сокращаться, сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Сергей Бобров. Поэтому в будущем карты этой системы лишатся чипа для контактных операций.

    По словам Боброва, в настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев, передает ТАСС. «Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», – отметил он.

    В НСПК прогнозируют, что к 2031 году контактные платежи практически исчезнут. Основным драйвером сокращения выступает рост популярности бесконтактных способов оплаты, которые, по данным системы, уже обеспечивают 98,5% всех операций.

    Эксперты отмечают, что это отражает общий тренд в платежной индустрии, когда пользователи предпочитают более быстрые и удобные способы расплаты. В ближайшие годы карта «Мир» может полностью отказаться от чипа для контактных операций, что позволит сосредоточиться на развитии бесконтактных и цифровых технологий оплаты.

    Ранее НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия.

    16 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной

    Эксперты сочли справедливым решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экспертное сообщество отреагировало на решение Верховного суда оставить за покупательницей Полиной Лурье право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, отметив, что «прецедент Долиной» отменен.

    Политолог Марат Баширов отметил, что для россиян наиболее важным вопросом стала справедливость, а не личность Долиной. Он подчеркнул: «Звездный статус Ларисы Долиной лишь укрепил в сознании общества мысль о несправедливости вынесенного судами предыдущей инстанции решения».

    Член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что пересмотр решения теперь маловероятен и квартира останется у Лурье. «По сути, Верховный суд учел народное мнение», – добавила Ахмедова.

    Она считает, что если бы Долина вернула деньги Лурье еще в самом начале, ситуация сложилась бы иначе, однако артистка хотела оставить и жилье, и средства: «А в финале осталась с тем же разбитым корытом». Ахмедова также не исключила, что певице удастся взыскать средства у мошенников.

    Военкор Александр Коц назвал решение Верховного суда справедливым и единственно возможным, подчеркнув, что в данном случае регалии и известность не оказали влияния на итог разбирательства.

    «Получается, теперь должны быть пересмотрены все дела, решения по которым были вынесены не в пользу добросовестного покупателя. И надо еще внимательно посмотреть, кто из продавцов действительно стал жертвой мошенников, а кто решил воспользоваться трендом», – заключил он.

    Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

    Прокурор попросил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

    Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение, сохранив за Долиной право проживания до решения апелляции.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    16 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    @ Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный валютный фонд предупредил, что долг Бельгии может достичь почти 119% ВВП к 2030 году, если не принять дополнительных мер.

    Бельгия должна срочно исправить ситуацию с госдолгом, чтобы не оказаться перед необходимостью принимать более жесткие меры под давлением рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

    МВФ рекомендует стране «дополнительные усилия для корректировки», подчеркивая, что нынешний бюджетный план не останавливает рост дефицита и долга.

    Эксперты фонда отмечают, что Бельгия отличается одними из самых сложных фискальных позиций в регионе: ее дефицит значительно превышает лимит Евросоюза в 3% ВВП. К 2030 году, по оценкам, государственный долг может достичь почти 119% ВВП.

    «Реакция рынков на ухудшение финансового положения пока сдержанная», – заявили представители МВФ. Однако они подчеркнули, что полагаться на благоприятный настрой инвесторов не стоит – международный опыт показывает, что доверие может исчезнуть резко, а это приведет к ускоренному ухудшению ситуации с долгом.

    По мнению МВФ, для стабилизации госфинансов Бельгии нужны дополнительные меры и структурные решения, иначе страна рискует столкнуться со значительным ростом долговой нагрузки и ужесточением требований со стороны кредиторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    74 комментария

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    16 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

    Залужный: После завершения конфликта Украине грозит гражданская война

    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о рисках политической дестабилизации и гражданской войны после возвращения военных с фронта.

    Он подчеркнул, что отсутствие стабильного дохода, работы и жилья у людей с боевым опытом может привести к росту преступности и даже создать угрозу гражданской войны в стране, передает ТАСС.

    «Нужно понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», – заявил Залужный.

    Он считает, что при таких условиях возвращение военных на Украину чревато ростом преступности и угрозами на улицах, что может перерасти в более серьезные проблемы, вплоть до гражданской войны.

    На форуме, посвященном вопросам статуса военных в «послевоенной Украине», Залужный обратил внимание, что перспектива возвращения около 1 млн военнослужащих станет новым серьезным вызовом и для украинского государства, и для гражданского общества.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.

    17 декабря 2025, 09:30 • Новости дня
    «Единая Россия» подготовила законопроект о передвижных аптеках

    Tекст: Дарья Григоренко

    Законопроект о передвижных аптеках, подготовленный депутатами «Единой России» и поддержанный правительством, внесут в Госдуму 17 декабря.

    Новая инициатива нацелена на повышение доступности медикаментов для жителей небольших и отдаленных сельских населенных пунктов, где отсутствуют постоянные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 сел, предлагая жителям базовые лекарства и возможность предварительного заказа, пишут «Известия».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев пояснил: «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов стоит достаточно остро. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей». По словам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Евгения Нифантьева, работать в передвижных аптечных пунктах будут специалисты с фармацевтическим образованием.

    Согласно законопроекту, аптечные фургоны не смогут продавать препараты с долей этилового спирта выше 25%, с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, а также те, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Эксперимент с передвижными аптеками стартует с 1 июня 2026 года и продлится три года. Итоги эксперимента и его участники будут определяться правительством и местными властями, которым предстоит регулярно отчитываться о его результатах.

    «Для глубинки отсутствие аптек – это настоящая проблема, в поездках по своему округу получаю много обращений по этому поводу», – рассказывает депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

    По его словам, в селах с небольшим населением и, следовательно, маленьким спросом бизнес работать себе в ущерб не будет, а создавать для него какие-то преференции – существенные расходы, без которых можно обойтись. Кроме того, в таких местах, как правило, предприниматели сталкиваются с дефицитом кадров, а работать в месте с низкой зарплатой никто не хочет.

    Проблема отсутствия аптек в маленьких сельских поселениях остается актуальной во всех регионах страны. Граждане регулярно жалуются на ситуацию, при которой им приходится преодолевать десятки километров ради покупки лекарств. Представители фармацевтического сообщества и политологи поддержали инициативу, однако некоторые из них считают, что стоило бы параллельно развивать интернет-торговлю медикаментами – сейчас рецептурные препараты нельзя заказать с доставкой из-за законодательных ограничений.

    На данный момент Госдума уже предпринимала шаги к улучшению ситуации: был принят закон, разрешающий продажу медикаментов медпунктами. Новый проект о передвижных аптеках должен стать следующим звеном в решении проблемы лекарственного обеспечения селян, позволяя им планировать визит аптеки заранее и заказывать нужные препараты, считают авторы инициативы и эксперты.

    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    17 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций, комментируя заявление главы МИД Элины Валтонен о том, что на Россию якобы никто не нападал в последние 100 лет.

    Во время пленарного заседания депутат «Левого Союза» Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti.

    По его словам, утверждение Валтонен о якобы отсутствии нападений на Россию за последние 100 лет не соответствует действительности, поскольку Финляндия участвовала в нападении на Советский Союз летом 1941 года вместе с Германией.

    «Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», – констатировал финский депутат.

    Юрттиахо также напомнил о поражении Финляндии в советско-финской войне, приведшей к участию страны в нападении на Советский Союз.

    Парламентарий высказал мнение, что Валтонен следовало самой проверить достоверность предоставленной информации для СМИ. Как отмечается в публикации, глава МИД проигнорировала обращение Юрттиахо.

    В сентябре 2022 года Юрттиахо выступал против запрета на въезд в Финляндию для российских туристов.

    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    16 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова в стихах высмеяла потасовку Безуглой и Таруты в Раде
    Захарова в стихах высмеяла потасовку Безуглой и Таруты в Раде
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в шуточной форме отреагировала на конфликт между депутатами Марьяной Безуглой и Сергеем Тарутой, возникший в Раде.

    Она публиковала в своем Telegram-канале шуточное четверостишие:

    «Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла».

    Таким образом дипломат оценила происходящее в Верховной раде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте вспыхнула потасовка после того, как депутат Марьяна Безуглая перекрыла трибуну с требованием отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

