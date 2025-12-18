  • Новость часаФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    18 декабря 2025, 08:34 • Политика

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил - болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть.

    Формально отказ от участия в воровстве у русских отражает волю болгарского народа, выраженную в соцопросах: 67% «против» этого и только 22% «за». Но за последние пять лет болгарские власти неоднократно игнорировали волю народа, вплоть до того, что поставляли оружие ВСУ втайне даже от парламента. Это было другое правительство, но и нынешнее трудно задозрить в щепетильности.

    Например, недавно оно национализировало собственность российских нефтяных компаний, попавших под санкции США. Сербы от понуждений к тому же отбивались не один год. Правда, 2025-й в этом смысле может стать последним, - нажим американцев велик.

    Вероятно, в случае властей Болгарии предпосылка к бунту против Еврокомиссии тоже кроется в позиции США. Администрацию Дональда Трампа удалось заинтересовать возможностью использовать активы РФ в ЕС для финансирования совместных российско-американских проектов, и теперь она давит на некоторые европравительства, чтобы предотвратить кражу.

    При этом в правящей коалиции Болгарии доминирует партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, известного среди болгар по кличкам Морда и Мафиозо. Несмотря на то, что название партии - это аббревиатура от «граждане за европейское развитие Болгарии», он всегда ориентировался прежде всего на США. Особенно в последние годы, когда его репутация в ЕС окончательно испортилась: в Брюсселе прекрасно понимали, почему болгары отождествляют Борисова с мафией.

    Другой важный фактор - коллапс исполнительной власти и ее капитуляция перед болгарской улицей. Протестные митинги, сотрясающие республику в последнее время, сравнивают с выступлениями времен развала ОВД и краха коммунистических правительств Восточной Европы, а между этими датами ничего более масштабного в Болгарии не было.

    Основная причина - повышение налогов, которое правительство запланировало на 2026-й год. Болгары и так были одним из самых малоимущих народов ЕС, а от экономического спада, вызванного в том числе разрывом отношений с РФ, успели сильно устать. Впечатлившись размахом народного негодования, власти отложили налоговую реформу на два года, но это не помогло: людей на протестных акциях стало даже больше.

    Вторая претензия к правительству - отказ от национальной валюты (лева) и введение со следующего года евро. Последствия очевидны: для населения - это рост цен, а для властей лишение последних признаков суверенитета и пространства для маневра. Однако переход утвердили законом, несмотря на требования провести референдум: в Софии понимали, что проиграют плебисцит, а обеспечить расширение еврозоны требовали еврочиновники.

    Более того, правящая коалиция в ее последнем составе тоже создана во исполнение требований Брюсселя, которые можно описать так: «вертитесь, как хотите, но чтоб была способная к принятию тяжелых решений власть». Помимо русофобов Борисова, в нее входит болгарская соцпартия - многолетний антагонист ГЕРБ, наследник коммунистов товарища Живкова и наиболее пророссийская политическая сила в стране в прежние времена. Третий участник - партия местной звезды, телеведущего Слави Трифонова, некогда созданная как оппозиция правительству Борисова. Четвертый и неформальный - карманная партия олигарха Ахмеда Догана, за которую голосуют болгарские турки.

    То есть это коалиция лебедя, рака и щуки. Помесь ежа с ужом. Монстр доктора Франкенштейна, также известного под именем Урсула фон дер Ляйен.

    Скрещивание бульдога с носорогом стало мерой вынужденной, поскольку правящие коалиции с другим дизайном уже успели распасться. Болгары выбирали парламент семь раз за пять лет. Всякий раз баланс сил был такой, что власть получалась нежизнеспособная - слишком сильны были внутренние противоречия, слишком бездарно правительственная политика.

    Оппозиция ей тоже оказалась чрезвычайно разнородной, так как непопулярность властей попытались обратить в свою пользу все.

    Первую волну массовых протестов подняла националистическая партия «Возрождение», ее сейчас можно назвать наиболее пророссийской и наиболее враждебной к Брюсселю. Вторую - партия «Продолжаем перемены» дуэта двух евролюбимчиков Кирила Петкова и Асена Василева. Именно их правительство организовало поставки оружия ВСУ в критичный для Киева период 2022-2023 годов. Ради Брюсселя они пойдут на любые подлости, но в данном случае проявили политический эгоизм: надеясь занять место ГЕРБ, поучаствовали в обрушении всей правительственной конструкции.

    Отсрочка налоговой реформы не сработала, и премьер-министр Росен Желязков из ГЕРБ объявил о роспуске кабмина. В неудачный для Брюсселя момент, когда нужно согласовать решение по воровству активов России, в Болгарии образовался вакуум власти, а непопулярное в народе соучастие в краже стало горящим угольком, который перекидывают друг другу: никто не хочет брать на себя ответственность за непопулярное решение перед очередными внеочередными выборам.

    Отставка Желязкова означает уже восьмой за пять лет поход болгар к избирательным участкам. В итоге, скорее всего, в парламенте образуется такая же политическая каша: население разочаровалось во всех политиках сразу, а баланс сил не меняется.

    Однако есть яркое исключение, от которого теперь зависит будущее болгарской власти: это президент Румен Радев. Боевой летчик, генерал-майор и бывший глава болгарских ВВС был избран при поддержке социалистов, а поддерживает оппозицию. Точнее, восставший народ.

    Радева нельзя назвать пророссийским деятелем, но и русофобом назвать нельзя: он последовательно выступал против разрыва с Россией и военной помощи Украине, а также налоговой реформы. Он же требовал вынести вопрос о введении евро на референдум. Он же предложил правительству Желязкова уйти в отставку.

    Как следствие, Радев самый популярный политик страны с наиболее высоким уровнем доверия. Однако полномочий, как и в большинстве парламентских республик ЕС, у болгарского президента немного.

    Теперь многое зависит от того, решится ли он на создание собственной партии и найдет ли ресурсы на избирательную кампанию в условиях противодействия со стороны ЕС. Второй и последний президентский срок Радева истекает осенью 2026-го. Обстановка располагает к тому, чтобы он во главе новой силы претендовал на пост премьер-министра и на реальную власть, но пока президент сохраняет интригу касательно своего участия в парламентских выборах.

    Появление новой популярной партии могло бы перезагрузить болгарскую политику и даже породить такую коалицию, которая отказалась бы от русофобии. Например, союз гипотетической партии Радева, социалистов и «Возрождения». Он мог бы увести Болгарию в лагерь евроскептиков-реалистов, где давно находятся Венгрия и Словакия, - и где ей самое место, поскольку

    болгары, согласно социсследованиям институтов ЕС, более пророссийский народ, чем венгры и словаки.

    Другое дело, что к тому моменту, вероятно, будет уже поздно. Не мытьем так катаньем Еврокомиссия оформит изъятие российских активов, поскольку принципиальное решение о продолжении конфликта принято, а огромную дыру в бюджете Украины надо чем-то закрывать.

    После этого восстановление нормальной внешнеторговой деятельности станет невозможным, даже если составить новую болгарскую власть не из умеренных и рациональных сил, а из пламенных русофилов второй половины XIX века.

    Потому что Урсула и ее Еврокомиссия создали в ЕС политическую среду, которая душит все живое.

