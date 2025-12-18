Tекст: Дмитрий Бавырин

Формально отказ от участия в воровстве у русских отражает волю болгарского народа, выраженную в соцопросах: 67% «против» этого и только 22% «за». Но за последние пять лет болгарские власти неоднократно игнорировали волю народа, вплоть до того, что поставляли оружие ВСУ втайне даже от парламента. Это было другое правительство, но и нынешнее трудно задозрить в щепетильности.

Например, недавно оно национализировало собственность российских нефтяных компаний, попавших под санкции США. Сербы от понуждений к тому же отбивались не один год. Правда, 2025-й в этом смысле может стать последним, - нажим американцев велик.

Вероятно, в случае властей Болгарии предпосылка к бунту против Еврокомиссии тоже кроется в позиции США. Администрацию Дональда Трампа удалось заинтересовать возможностью использовать активы РФ в ЕС для финансирования совместных российско-американских проектов, и теперь она давит на некоторые европравительства, чтобы предотвратить кражу.

При этом в правящей коалиции Болгарии доминирует партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, известного среди болгар по кличкам Морда и Мафиозо. Несмотря на то, что название партии - это аббревиатура от «граждане за европейское развитие Болгарии», он всегда ориентировался прежде всего на США. Особенно в последние годы, когда его репутация в ЕС окончательно испортилась: в Брюсселе прекрасно понимали, почему болгары отождествляют Борисова с мафией.

Другой важный фактор - коллапс исполнительной власти и ее капитуляция перед болгарской улицей. Протестные митинги, сотрясающие республику в последнее время, сравнивают с выступлениями времен развала ОВД и краха коммунистических правительств Восточной Европы, а между этими датами ничего более масштабного в Болгарии не было.

Основная причина - повышение налогов, которое правительство запланировало на 2026-й год. Болгары и так были одним из самых малоимущих народов ЕС, а от экономического спада, вызванного в том числе разрывом отношений с РФ, успели сильно устать. Впечатлившись размахом народного негодования, власти отложили налоговую реформу на два года, но это не помогло: людей на протестных акциях стало даже больше.

Вторая претензия к правительству - отказ от национальной валюты (лева) и введение со следующего года евро. Последствия очевидны: для населения - это рост цен, а для властей лишение последних признаков суверенитета и пространства для маневра. Однако переход утвердили законом, несмотря на требования провести референдум: в Софии понимали, что проиграют плебисцит, а обеспечить расширение еврозоны требовали еврочиновники.

Более того, правящая коалиция в ее последнем составе тоже создана во исполнение требований Брюсселя, которые можно описать так: «вертитесь, как хотите, но чтоб была способная к принятию тяжелых решений власть». Помимо русофобов Борисова, в нее входит болгарская соцпартия - многолетний антагонист ГЕРБ, наследник коммунистов товарища Живкова и наиболее пророссийская политическая сила в стране в прежние времена. Третий участник - партия местной звезды, телеведущего Слави Трифонова, некогда созданная как оппозиция правительству Борисова. Четвертый и неформальный - карманная партия олигарха Ахмеда Догана, за которую голосуют болгарские турки.

То есть это коалиция лебедя, рака и щуки. Помесь ежа с ужом. Монстр доктора Франкенштейна, также известного под именем Урсула фон дер Ляйен.

Скрещивание бульдога с носорогом стало мерой вынужденной, поскольку правящие коалиции с другим дизайном уже успели распасться. Болгары выбирали парламент семь раз за пять лет. Всякий раз баланс сил был такой, что власть получалась нежизнеспособная - слишком сильны были внутренние противоречия, слишком бездарно правительственная политика.

Оппозиция ей тоже оказалась чрезвычайно разнородной, так как непопулярность властей попытались обратить в свою пользу все.

Первую волну массовых протестов подняла националистическая партия «Возрождение», ее сейчас можно назвать наиболее пророссийской и наиболее враждебной к Брюсселю. Вторую - партия «Продолжаем перемены» дуэта двух евролюбимчиков Кирила Петкова и Асена Василева. Именно их правительство организовало поставки оружия ВСУ в критичный для Киева период 2022-2023 годов. Ради Брюсселя они пойдут на любые подлости, но в данном случае проявили политический эгоизм: надеясь занять место ГЕРБ, поучаствовали в обрушении всей правительственной конструкции.

Отсрочка налоговой реформы не сработала, и премьер-министр Росен Желязков из ГЕРБ объявил о роспуске кабмина. В неудачный для Брюсселя момент, когда нужно согласовать решение по воровству активов России, в Болгарии образовался вакуум власти, а непопулярное в народе соучастие в краже стало горящим угольком, который перекидывают друг другу: никто не хочет брать на себя ответственность за непопулярное решение перед очередными внеочередными выборам.

Отставка Желязкова означает уже восьмой за пять лет поход болгар к избирательным участкам. В итоге, скорее всего, в парламенте образуется такая же политическая каша: население разочаровалось во всех политиках сразу, а баланс сил не меняется.

Однако есть яркое исключение, от которого теперь зависит будущее болгарской власти: это президент Румен Радев. Боевой летчик, генерал-майор и бывший глава болгарских ВВС был избран при поддержке социалистов, а поддерживает оппозицию. Точнее, восставший народ.

Радева нельзя назвать пророссийским деятелем, но и русофобом назвать нельзя: он последовательно выступал против разрыва с Россией и военной помощи Украине, а также налоговой реформы. Он же требовал вынести вопрос о введении евро на референдум. Он же предложил правительству Желязкова уйти в отставку.

Как следствие, Радев самый популярный политик страны с наиболее высоким уровнем доверия. Однако полномочий, как и в большинстве парламентских республик ЕС, у болгарского президента немного.

Теперь многое зависит от того, решится ли он на создание собственной партии и найдет ли ресурсы на избирательную кампанию в условиях противодействия со стороны ЕС. Второй и последний президентский срок Радева истекает осенью 2026-го. Обстановка располагает к тому, чтобы он во главе новой силы претендовал на пост премьер-министра и на реальную власть, но пока президент сохраняет интригу касательно своего участия в парламентских выборах.

Появление новой популярной партии могло бы перезагрузить болгарскую политику и даже породить такую коалицию, которая отказалась бы от русофобии. Например, союз гипотетической партии Радева, социалистов и «Возрождения». Он мог бы увести Болгарию в лагерь евроскептиков-реалистов, где давно находятся Венгрия и Словакия, - и где ей самое место, поскольку

болгары, согласно социсследованиям институтов ЕС, более пророссийский народ, чем венгры и словаки.

Другое дело, что к тому моменту, вероятно, будет уже поздно. Не мытьем так катаньем Еврокомиссия оформит изъятие российских активов, поскольку принципиальное решение о продолжении конфликта принято, а огромную дыру в бюджете Украины надо чем-то закрывать.

После этого восстановление нормальной внешнеторговой деятельности станет невозможным, даже если составить новую болгарскую власть не из умеренных и рациональных сил, а из пламенных русофилов второй половины XIX века.

Потому что Урсула и ее Еврокомиссия создали в ЕС политическую среду, которая душит все живое.