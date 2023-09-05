Болгар лишают главной связи с Россией

Tекст: Дмитрий Бавырин

Инициативный комитет по сохранению главного национального праздника понадобился болгарам, чтобы этот праздник не упразднили как государственный и не вычеркнули его упоминание из конституции. Это звучит как издевательство. И выглядит как издевательство. Но и как скорое будущее Болгарии тоже.

Вместо Дня освобождения Болгарии от османского ига 3 марта предполагается праздновать 24 мая – День святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия, он же День славянской письменности и культуры.

«Для нас 3 марта – это кульминация пятивековой борьбы за освобождение. 3 марта – это рубеж между кандалами и свободой. 3 марта – день рождения нашего современного государства. 3 марта олицетворяет подвиг тысяч погибших за свободу Болгарии… Мы – болгарские граждане, которые выступают против попыток изменить нашу историю во имя некоторых конъюнктурных целей», – перечисляет доводы «против» депутат Европарламента от болгарской соцпартии Петар Витанов.

Главный довод «за» – тот, что «старый» праздник разделяет болгарское общество. Социологи его как будто опровергают: только 9,6% опрошенных поддерживают смену национального дня, а 69,3% хотят отставить как есть (в их числе президент Болгарии Румен Радев).

Неслучайное совпадение: этнических турок в Болгарии как раз около 9%. Славянские письменность и культура им, строго говоря, тоже не близки, но османское иго – это ведь иго во многом турецкое.

Турецкое меньшинство и турецких олигархов в болгарском парламенте представляет формально оппозиционная партия Движения за права и свободы (ДПС). Из-за того что турки на избирательные участки ходят более дисциплинированно, чем болгары, она получила на последних выборах 15%.

Также «праздничная» инициатива была поддержана правящей коалицией – двумя избирательными блоками, где ключевая роль принадлежит партиям ГЕРБ и «Продолжаем перемены» (ПП). Строго говоря, это партии-антагонисты: ПП создавали, чтобы отстранить от власти главу партии ГЕРБ Бойко Борисова – многолетнего премьера и матерого русофоба с мафиозным имиджем и старыми связями с олигархами из ДПС.

Борисов жестко ориентирован на ЕС и НАТО, но это чувство не взаимно. Для функционеров Европы он слишком одиозен, поэтому из Брюсселя опекают «переменщиков», которые в отношениях с Евросоюзом как будто лишены собственной воли.

Но после четвертых за три года выборов ГЕРБ и ПП все-таки создали коалицию на принципе «слушаемся ЕС и противостоим России». По условиям соглашения премьер от евролюбимчиков и вице-премьер от ГЕРБ будут меняться каждые девять месяцев, а Борисов и его Немезида – основатель ПП и тоже экс-премьер Кирилл Петков не будут лезть на первый план.

Практическая политика этого противоестественного союза выражена в том, что все поддержанные Евросоюзом инициативы проходят в парламенте «на ура», а то, что думает по их поводу население Болгарии, не учитывается.

Так было с введением антироссийских санкций, против чего в Болгарии высказывалось большинство. Так было с поставками оружия ВСУ, которого не хотело подавляющее большинство. И то, что смена национального праздника не устраивает уже абсолютное большинство болгар, коалицию вряд ли остановит.

У Петкова есть и личные причины не любить «старый» праздник. В рамках ежегодных торжеств на Шипке в марте прошлого года он, тогда еще премьер-министр, получил снежком по лицу от народа и вынужден был ретироваться за спинами охраны под свист толпы, а также крики «Предатель!» и «НАТО – вон!».

Кстати, за выход Болгарии из НАТО тоже высказываются большинство болгар, но это ничего не меняет. И свой праздник они отстоят вряд ли.

Судя по всему, еврочиновникам нравится идея постепенного превращения Болгарии в двунациональное государство, как это ранее сделали с Македонией (которую болгарские национал-патриоты считают своей территорией и искусственным государством).

Кроме того, в Брюсселе в курсе (и выражали озабоченность), что болгары остаются самым пророссийским народом ЕС. Связи между этой русофилией и главным национальным праздником не увидит только слепой, при входе в здание болгарского парламента – в буквальном смысле слепой: там стоит конный памятник российскому императору Александру II Освободителю.

В Болгарии еще помнят, что страна восстановила свою довольно древнюю по меркам Европы государственность благодаря России и крови русских солдат. Но могут и позабыть. По крайней мере, их власти и руководство ЕС делают многое, чтобы позабыли.

Может показаться парадоксальным, что главные защитники «русского имперского наследия» (а именно так относится к празднику русофоб Борисов) – это социалисты, наследники коммунистов советских времен и лично товарища Живкова. Но Болгарская социалистическая партия (БСП) также является самой пророссийской из числа крупных.

Сейчас она собирает вокруг себя тот самый инициативный комитет, планируя конвертировать недовольство болгар действиями властей в собственную популярность. Но, по правде сказать, у социалистов это получается плохо – у народа к ним много других претензий. Поэтому последние выборы БСП проиграла еще разгромнее, чем предыдущие, получив менее 9%. Даже турки в Болгарии сейчас влиятельнее.

Третий довод против Дня освобождения Болгарии от османского ига, помимо протурецкого и антирусского, – тот, что славянская письменность и просветительство Кирилла и Мефодия – события гораздо более давние, можно сказать, единоначальные. Правда, изобрели эти святые, согласно современным представлениям, не кириллицу, на которой пишут болгары и русские, а глаголицу. Кириллица на основе глаголицы – плод трудов их ученика, тоже святого Климента Охридского (тогда Охрид располагался в Первом болгарском царстве, но сейчас в Македонии).

При этом тема кириллицы, как ни странно, является для отношений России и Болгарии несколько токсичной.

В Болгарии насаждают ту точку зрения, что русские «присвоили» себе кириллицу на международном уровне, а заодно и княгиню Ольгу (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом «конфликте», о существовании которого многие русские даже не знают).

В общем, дело тут не только в интернационализме, но в русофобии, что заметно портит интернациональный пафос борцов с национальным праздником. А в итоге политика болгарского правительства получается еще и антиболгарской, то есть противоречащей мнению абсолютного большинства.

Тем народам, которые все еще хотят в ЕС (сербам и македонцам, например), стоило бы сделать выводы.