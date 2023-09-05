  • Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    Пашиняна подбивают на ссору с Россией
    Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    Захарова указала на граничащую с хамством риторику Армении
    Депутат: Потери ВСУ при контрнаступлении могут быть выше 66 тыс. человек
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 16:55

    Болгар лишают главной связи с Россией

    Болгар лишают главной связи с Россией
    @ Малышев Николай/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует.

    Инициативный комитет по сохранению главного национального праздника понадобился болгарам, чтобы этот праздник не упразднили как государственный и не вычеркнули его упоминание из конституции. Это звучит как издевательство. И выглядит как издевательство. Но и как скорое будущее Болгарии тоже.

    Вместо Дня освобождения Болгарии от османского ига 3 марта предполагается праздновать 24 мая – День святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия, он же День славянской письменности и культуры.

    «Для нас 3 марта – это кульминация пятивековой борьбы за освобождение. 3 марта – это рубеж между кандалами и свободой. 3 марта – день рождения нашего современного государства. 3 марта олицетворяет подвиг тысяч погибших за свободу Болгарии… Мы – болгарские граждане, которые выступают против попыток изменить нашу историю во имя некоторых конъюнктурных целей», – перечисляет доводы «против» депутат Европарламента от болгарской соцпартии Петар Витанов.

    Главный довод «за» – тот, что «старый» праздник разделяет болгарское общество. Социологи его как будто опровергают: только 9,6% опрошенных поддерживают смену национального дня, а 69,3% хотят отставить как есть (в их числе президент Болгарии Румен Радев).

    Неслучайное совпадение: этнических турок в Болгарии как раз около 9%. Славянские письменность и культура им, строго говоря, тоже не близки, но османское иго – это ведь иго во многом турецкое.

    Турецкое меньшинство и турецких олигархов в болгарском парламенте представляет формально оппозиционная партия Движения за права и свободы (ДПС). Из-за того что турки на избирательные участки ходят более дисциплинированно, чем болгары, она получила на последних выборах 15%.

    Также «праздничная» инициатива была поддержана правящей коалицией – двумя избирательными блоками, где ключевая роль принадлежит партиям ГЕРБ и «Продолжаем перемены» (ПП). Строго говоря, это партии-антагонисты: ПП создавали, чтобы отстранить от власти главу партии ГЕРБ Бойко Борисова – многолетнего премьера и матерого русофоба с мафиозным имиджем и старыми связями с олигархами из ДПС.  

    Борисов жестко ориентирован на ЕС и НАТО, но это чувство не взаимно. Для функционеров Европы он слишком одиозен, поэтому из Брюсселя опекают «переменщиков», которые в отношениях с Евросоюзом как будто лишены собственной воли.

    Но после четвертых за три года выборов ГЕРБ и ПП все-таки создали коалицию на принципе «слушаемся ЕС и противостоим России». По условиям соглашения премьер от евролюбимчиков и вице-премьер от ГЕРБ будут меняться каждые девять месяцев, а Борисов и его Немезида – основатель ПП и тоже экс-премьер Кирилл Петков не будут лезть на первый план.

    Практическая политика этого противоестественного союза выражена в том, что все поддержанные Евросоюзом инициативы проходят в парламенте «на ура», а то, что думает по их поводу население Болгарии, не учитывается.

    Так было с введением антироссийских санкций, против чего в Болгарии высказывалось большинство. Так было с поставками оружия ВСУ, которого не хотело подавляющее большинство. И то, что смена национального праздника не устраивает уже абсолютное большинство болгар, коалицию вряд ли остановит.

    У Петкова есть и личные причины не любить «старый» праздник. В рамках ежегодных торжеств на Шипке в марте прошлого года он, тогда еще премьер-министр, получил снежком по лицу от народа и вынужден был ретироваться за спинами охраны под свист толпы, а также крики «Предатель!» и «НАТО – вон!».

    Кстати, за выход Болгарии из НАТО тоже высказываются большинство болгар, но это ничего не меняет. И свой праздник они отстоят вряд ли.

    Судя по всему, еврочиновникам нравится идея постепенного превращения Болгарии в двунациональное государство, как это ранее сделали с Македонией (которую болгарские национал-патриоты считают своей территорией и искусственным государством).

    Кроме того, в Брюсселе в курсе (и выражали озабоченность), что болгары остаются самым пророссийским народом ЕС. Связи между этой русофилией и главным национальным праздником не увидит только слепой, при входе в здание болгарского парламента – в буквальном смысле слепой: там стоит конный памятник российскому императору Александру II Освободителю.

    В Болгарии еще помнят, что страна восстановила свою довольно древнюю по меркам Европы государственность благодаря России и крови русских солдат. Но могут и позабыть. По крайней мере, их власти и руководство ЕС делают многое, чтобы позабыли.

    Может показаться парадоксальным, что главные защитники «русского имперского наследия» (а именно так относится к празднику русофоб Борисов) – это социалисты, наследники коммунистов советских времен и лично товарища Живкова. Но Болгарская социалистическая партия (БСП) также является самой пророссийской из числа крупных.

    Сейчас она собирает вокруг себя тот самый инициативный комитет, планируя конвертировать недовольство болгар действиями властей в собственную популярность. Но, по правде сказать, у социалистов это получается плохо – у народа к ним много других претензий. Поэтому последние выборы БСП проиграла еще разгромнее, чем предыдущие, получив менее 9%. Даже турки в Болгарии сейчас влиятельнее.

    Третий довод против Дня освобождения Болгарии от османского ига, помимо протурецкого и антирусского, – тот, что славянская письменность и просветительство Кирилла и Мефодия – события гораздо более давние, можно сказать, единоначальные. Правда, изобрели эти святые, согласно современным представлениям, не кириллицу, на которой пишут болгары и русские, а глаголицу. Кириллица на основе глаголицы – плод трудов их ученика, тоже святого Климента Охридского (тогда Охрид располагался в Первом болгарском царстве, но сейчас в Македонии).

    При этом тема кириллицы, как ни странно, является для отношений России и Болгарии несколько токсичной.

    В Болгарии насаждают ту точку зрения, что русские «присвоили» себе кириллицу на международном уровне, а заодно и княгиню Ольгу (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом «конфликте», о существовании которого многие русские даже не знают).  

    В общем, дело тут не только в интернационализме, но в русофобии, что заметно портит интернациональный пафос борцов с национальным праздником. А в итоге политика болгарского правительства получается еще и антиболгарской, то есть противоречащей мнению абсолютного большинства.

    Тем народам, которые все еще хотят в ЕС (сербам и македонцам, например), стоило бы сделать выводы.

    Главное
    В Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР
    Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации Римского статута МУС
    В США заявили об участии украинских националистов в штурме Капитолия
    Массовые аресты грузинских воров прошли в Испании
    РПЦ обновила список лжесвященников
    Германия столкнулась с проблемой нехватки мест в тюрьмах для трансгендеров
    Актера Алексея Панина задержали в Эстонии

    Молдавия рискует остаться зимой без российского газа

    Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией? Подробности

    Перейти в раздел

    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

    Перейти в раздел

    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............