Болгары выбрали политика, которого все ненавидят

Еще недавно Болгарию сотрясали многотысячные протесты против премьера Бойко Борисова – «мафиозо», русофоба и автократа. Но главным итогом парламентских выборов стал оглушительный разгром социалистов, которые традиционно выступают за дружбу и сотрудничество с Россией. Почему болгары поддержали политика, которого терпеть не могут и в Москве, и в Брюсселе, и в самой Софии?

Хрестоматийная шутка «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус» – это шутка про болгар. По крайней мере, сложилось стойкое впечатление, что своего премьер-министра Бойко Борисова болгары буквально ненавидят. Несмотря на это, его партия «ГЕРБ» выигрывает уже пятые подряд выборы в Народное собрание. То есть все парламентские выборы, в которых участвовала.

Прошлым летом Болгарию сотрясали масштабные акции протеста. За ними мало кто в Европе следил – протесты в другой славянской стране, Белоруссии, их безнадежно затмили. Но было интересно.

Началось все с мелочи – с того, что нескольких активистов выгнали с пляжа, хотя не имели такого права. Пляж был государственным, но рядом располагалась резиденция олигарха Ахмеда Догана – этнического турка, которого называют «серым кардиналом» болгарской власти, управляющим страной на паях с Борисовым и медиамагнатом Деляном Пеевски. Это стало спусковым крючком для местного «майдана» с обязательными в таких случаях палатками и стотысячными шествиями.

Проблема, разумеется, не в пляже – у болгар долго копились претензии к экономике, карантинным мерам и лично к Борисову, заработавшему к тому моменту откровенно мафиозный имидж. В какой-то момент уличная борьба с коррупцией перешла в попытку штурма парламента, толпа была жесточайшим образом разогнана – и премьеру выставили уже новый, своего рода «кровавый» счет.

В среде болгарской интеллигенции поддержка Борисова стала считаться делом постыдным.

Лидер крупнейшей из оппозиционных партий – Болгарской социалистической (БСП) – Корнелия Нинова называла власть Борисова «бесчеловечной» и зачищала свои ряды от всех, кого подозревала в лояльности к власти. Президент Румен Радев открыто поддерживал протестующих и призывал премьера уйти в отставку. Организаторы уличных акций (так называемое ядовитое трио – скульптор Велислав Минеков, адвокат Николай Хаджигенов и пиарщик армянского происхождения Арман Бабикян) образовали собственную партию «Встань. Мафия вон!» и планировали порвать «мафиозо» на выборах.

В итоге БСП потерпела сокрушительное поражение и пришла к финишу всего лишь третьей. Румен Радев вроде как смог отбиться от прокуроров, подосланных к нему премьером, но полномочий у него как не было, так и нет. А «ядовитое трио» хотя и прошло в парламент, получило меньше 5% голосов против 26% у Борисова (по данным после обработки 87% бюллетеней).

Впрочем, «серебряный призер» этих выборов – партия «Есть такой народ» Слави Трифонова (около 18% голосов) завоевала популярность исключительно на том, что этот певец и телеведущий, широко известный в Болгарии, очень смешно, едко и хлестко критиковал Борисова.

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Этот рассказ про премьера, которого никто не любит, был бы не полным без упоминания того, что Борисов – антироссийский политик, лично ответственный за похороны некогда важных для Москвы проектов: «Южного потока» и АЭС «Белене». Строго говоря, он вообще русофоб (а их в Болгарии немало), но признавать это отказывается.

Кстати, очередной шпионский скандал между Москвой и Софией вряд ли случайно прогремел накануне выборов. Возможно, таким образом Борисов хотел проиллюстрировать свои лозунги о важности борьбы с «российской угрозой» и «подложить гадюку» в корзину социалистов. Они – прямые наследники болгарской компартии Тодора Живкова, правившего страной долгих 35 лет, и отвечают за русофильскую повестку (при Живкове Болгария была самой просоветской страной советского блока и попала в серьезную торгово-экономическую зависимость от СССР, что больно аукнулось болгарам после его распада).

Как бы там ни было, для того, чтобы быть на хорошем счету в Брюсселе, русофобия – качество желательное, но все же не единственно необходимое. Поэтому в руководстве Евросоюза болгарского премьера тоже недолюбливают: слишком уж токсичным стал его имидж. Мейнстримные СМИ ЕС охотно верят болгарам, утверждающим, что коррупционная система Борисова уже уничтожила свободу слова в стране (в том числе через упомянутого выше медиамагната Пеевски) и не гнушается политическими преследованиями.

Преданность брюссельским идеям (партия «ГЕРБ», несмотря на весь свой популизм, расшифровывается как «граждане за европейское развитие Болгарии» и начисто лишена модного сейчас евроскептицизма) в зачет болгарскому премьеру, конечно, идет. Его не мешают с грязью так, как, например, его венгерского коллегу Виктора Орбана, но еврочиновники тоже предпочли бы, чтобы он ушел, а он все равно не уходит.

С предыдущих выборов (а существенный антирейтинг у него был уже тогда) Борисов потерял голосов на 8 процентных пунктов, но более популярного, чем он, политика в стране, получается, нет. И более ненавидимого тоже.

Эту ненависть не стоит недооценивать. Несмотря на все его политические таланты, харизму, ресурсы, природную ушлость и умение задействовать административные рычаги, Борисова, скорее всего, ждет пиррова победа.

Выборы-то он выиграл – не нытьем, так катаньем, но для сохранения власти еще нужно выстроить коалицию в парламенте, а строить ее не из чего.

Социалисты, «ядовитое трио» и Слави Трифонов, понятно, не рассматриваются. Популистская партия «Воля» и националисты, подставившие плечо Борисову в Народном собрании прошлого созыва, на этот раз в парламент не прошли – скорее всего, как раз поэтому. Четыре года назад то же самое случилось с либералами из партии «Демократическая Болгария», входившей в предыдущее правительство Борисова. Теперь, будучи оппозицией, они получили около 10% и наверняка сделали из всей этой истории выводы, неутешительные для «ГЕРБа».

Остается формально оппозиционное «Движение за права и свободы» – партия с четкой этнической составляющей. За нее голосуют турки, а содержат те самые олигархи, за связи с которыми и поносили Борисова. Теперь, когда болгарские националисты оказались за бортом парламента, союз «ГЕРБа» и турок был бы логичен, как никакой другой. Но, во-первых, мандатов этих двух партий для коалиции все равно не хватит, а во-вторых, для Борисова это несет риск еще больше разозлить и без того разозленный народ.

Другое дело, что антиборисовскую коалицию сколотить тоже вряд ли получится. Альянс БСП со Слави Трифоновым, например, был бы не более гармоничен, чем альянс зюгановской КПРФ с какими-нибудь либеральными блогерами.

Это значит, что Болгарию, скорее всего, ждут перевыборы, но пройдут они не раньше осени, а до того страной по-прежнему будет рулить Борисов. И что-то подсказывает, что осенние выборы он тоже запросто выиграет – этого требует драматургия момента.

Болгары плакали, ругались, но продолжали голосовать за одного и того же русофоба. Таков путь.