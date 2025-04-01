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Монеты времен СССР от Путина передали для памятника на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин и его семья передали монеты времен СССР белорусскому общественному деятелю Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы.
Как сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе», монеты времен СССР, принадлежавшие Путину и его семье, были переданы белорусскому общественному деятелю и паралимпийцу Алексею Талаю. Эти монеты будут использованы для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Открытие памятника приурочено к 80-й годовщине Победы.
Монеты от имени президента передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин узнал о проекте в мае 2024 года во время церемонии вручения государственных наград, где Алексей Талай был удостоен российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и пообещал предоставить свою коллекцию монет.
Проект предполагает участие семей из Белоруссии и России, которые передают свои сохранившиеся монеты СССР для переплавки в памятники воинам-освободителям. Для первых двух памятников монеты были также переданы от семьи белорусского лидера Александра Лукашенко.
Скульптура на Поклонной горе будет выполнена в виде солдатского письма – «треугольника» и станет третьей в проекте «Живая память благодарных поколений». Первая скульптура была установлена в Минске в 2022 году, вторая – в Брестской крепости в 2024 году.