Монеты времен СССР от Путина передали для памятника на Поклонной горе

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе», монеты времен СССР, принадлежавшие Путину и его семье, были переданы белорусскому общественному деятелю и паралимпийцу Алексею Талаю. Эти монеты будут использованы для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Открытие памятника приурочено к 80-й годовщине Победы.

Монеты от имени президента передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин узнал о проекте в мае 2024 года во время церемонии вручения государственных наград, где Алексей Талай был удостоен российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и пообещал предоставить свою коллекцию монет.

Проект предполагает участие семей из Белоруссии и России, которые передают свои сохранившиеся монеты СССР для переплавки в памятники воинам-освободителям. Для первых двух памятников монеты были также переданы от семьи белорусского лидера Александра Лукашенко.

Скульптура на Поклонной горе будет выполнена в виде солдатского письма – «треугольника» и станет третьей в проекте «Живая память благодарных поколений». Первая скульптура была установлена в Минске в 2022 году, вторая – в Брестской крепости в 2024 году.