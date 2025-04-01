Объявлена богатейшая женщина мира

Элис Уолтон возглавила рейтинг богатейших женщин мира по версии Forbes

Tекст: Елизавета Шишкова

Элис Уолтон, совладелица крупнейшей американской сети оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых состоятельных женщин мира, сообщает ТАСС. По данным 39-го ежегодного мирового рейтинга долларовых миллиардеров журнала Forbes, ее состояние оценивается в 101 млрд долларов.

На втором месте оказалась Франсуаза Бетанкур-Майерс, наследница французской косметической империи L’Oreal, с состоянием в 81,6 млрд долларов. На третьем месте – Джулия Кох, представительница одной из богатейших семей США, с состоянием 74,2 млрд долларов.

Forbes уточняет, что в этом году в список вошли 3028 человек, включая 406 женщин. Общее состояние миллиардеров достигло рекордных 16,1 трлн долларов.

Число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние достигло 625,5 млрд долларов.

Предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.