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Объявлена богатейшая женщина мира
Элис Уолтон возглавила рейтинг богатейших женщин мира по версии Forbes
Наследница активов Walmart Элис Уолтон заняла первое место среди самых состоятельных женщин мира по версии журнала Forbes, обогнав Франсуазу Бетанкур-Майерс и Джулию Кох.
Элис Уолтон, совладелица крупнейшей американской сети оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых состоятельных женщин мира, сообщает ТАСС. По данным 39-го ежегодного мирового рейтинга долларовых миллиардеров журнала Forbes, ее состояние оценивается в 101 млрд долларов.
На втором месте оказалась Франсуаза Бетанкур-Майерс, наследница французской косметической империи L’Oreal, с состоянием в 81,6 млрд долларов. На третьем месте – Джулия Кох, представительница одной из богатейших семей США, с состоянием 74,2 млрд долларов.
Forbes уточняет, что в этом году в список вошли 3028 человек, включая 406 женщин. Общее состояние миллиардеров достигло рекордных 16,1 трлн долларов.
Число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние достигло 625,5 млрд долларов.
Предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.