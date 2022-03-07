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7 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Какие страны будут признаны недругами России

Россия начинает выстраивать отношения со странами в соответствии с новой реальностью Kremlin Pool/Global Look Press
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
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Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
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Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
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Сергей Козлов, ветеран спецназа
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Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
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    Болгары отомстили начальству за Россию

    Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!»
    		   7 марта 2022, 11:00
    Фото: БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии?

    «А чё болгары?» Эта фраза – относительно свежий мем** околополитического Рунета. Порожден он был практикой одного из информагентств, где скреативили специфический вид контента – по сути абсолютно пустой, но довольно популярный у читателей.

    Рецепт таков: берете статью о России на сайте любого иностранного СМИ, смотрите на комментарии под статьей (в том числе от анонимов или даже ботов), выбираете нужные вам, переводите на русский, ставите новость с заголовком «британцы удивились...», «французы возмутились...» или «китайцы восхитились...» (чем-то российским). Болгары почему-то выступают в этом жанре особенно часто, возможно, потому, что болгарские СМИ пишут о более широком спектре российских тем, чем внешняя политика, но это только гипотеза.

    Информационная ценность подобных «новостей» сомнительна, но на сей раз болгары действительно отчебучили – освистали и обматерили своего премьер-министра Кирилла Петкова, напоследок эффектно запульнув в него снежком. 

    Дело было на горе Шипка, в десятиградусный мороз. Конкретно – у так называемого памятника Свободе, воздвигнутого на собранные болгарским народом деньги в честь преимущественно русских воинов, павших при обороне перевала от османов. Мемориал впечатляющий, место намоленное (когда возобновят авиаперелеты – стоит съездить), в День освобождения от османского ига* там почти ежегодно проходят торжественные мероприятия.

    Иными словами, болгары отмечают на Шипкинском перевале праздник, целиком посвященный тому, что Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Османской империи, чтобы вернуть православным болгарам их относительно древнюю по европейским меркам (с VII века) государственность. 

    Это вступает в эмоциональное противоречие с тем фактом, что реакция официальной Софии на «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» стала одной из наиболее резких на планете.

    Например, Болгария закрыла свое небо для самолетов из России раньше, чем в ЕС в целом, и третьей по счету в мире – после Польши и Чехии.

    Это далеко не единственный пример, а наиболее скандальный из всех – увольнение из правительства министра обороны Стефана Янева. Он разозлил Петкова тем, что вслух предложил отрешиться от эмоций и пока что называть спецоперацию ВС РФ на Украине именно спецоперацией (не войной), а кроме того, выступил против размещения в Болгарии дополнительного контингента из других стран НАТО – потому что раньше тоже выступал против, а сейчас тем более не видит пользы от того, чтобы накалять обстановку.

    Янев России – не сват и не брат. Он натовский бригадный генерал, плотно работавший с Пентагоном и проходивший обучение в США. В рамках своего «особого мнения» министр обороны апеллировал не к остаточной русофилии болгарского общества, переживающего русофобскую обработку с 2009 года, а к национальным интересам страны.

    Если перефразировать, будет так: когда союзники коллективно решат вводить санкции – введем, а бежать впереди паровоза и осложнять отношения с Россией на национальном уровне в столь ответственный момент истории – ну зачем?

    Однако премьер Петков так не мыслит, он мыслит иначе, как обычно мыслят молодые восточноевропейские политики, окончившие Гарвард и преуспевшие в бизнесе. Его реакция на спецоперацию РФ была предсказуема, но вышел перебор, как при игре в блек-джек: показательного желания навредить России должно было бы быть меньше, от Петкова, как от премьера, ждали в том числе этого.

    Активное накачивание болгар русофобией с 2009 года шло силами премьер-министра Бойко Борисова – человека, которого за 12 лет правления слишком многие в стране возненавидели и в основном за дело. При том, что режим Борисова был наименее демократичным в ЕС (что, впрочем, дело вкуса – другой назвал бы Венгрию Орбана или Польшу Качиньского), и это сильно отражалось на свободе слова и честности выборов, в конце концов он проиграл выборы так, что не смог претендовать на кресло премьера. Но оппозиция тоже не смогла.

    Тогда техническим главой правительства до новых парламентских выборов (третьих за полтора года) стал тот самый генерал Янев, а беспартийный Петков в его кабмине отвечал за экономику. За несколько месяцев сорокалетний министр успел понравиться народу прежде всего тем, что предлагал отставить в сторону политические споры, сосредоточив все силы на практической работе по решению социально-экономических проблем. 

    Болгарам, у которых таких проблем было много, идея понравилась, тем более, что ругань на идеологические и исторические темы им страшно надоела за время премьерства Борисова. Так новорожденная партия Петкова с говорящим названием «Продолжаем перемены» выиграла выборы, а потом собрала коалицию из нескольких довольно разных сил – от истово проевропейских либералов до лояльных к России социалистов.

    В симпатизирующих Петкову СМИ (а их было мало; большая часть медиасферы Болгарии контролируется приближенными к Борисову олигархами) тоже радовались идее отложить разногласия ради борьбы с коррупцией и за материальное благо народа. Но после откровенно чрезмерной реакции на спецоперацию РФ и увольнение Янова (который еще недавно, напомним, сам был Петкову начальником) можно констатировать, что эта идея мертва.

    Слепое следование не столько даже требованиям, сколько намекам из Вашингтона взяло верх над рациональным подходом к интересам Болгарии. И это не наша мысль, а Янева, которую он изложил в своем заявлении для СМИ после отставки.

    Так выяснилось, что в подходе натовского генерала, учившегося в США, и талантливого экономиста, тоже учившегося в США, могут быть принципиальные разногласия, причем как бы прогрессивный экономист может выступать с позиции «ястреба».

    Добавим, что мероприятия на Шипке традиционно привлекают болгарских русофилов (например, движение «Возрождение»), а русофилы сейчас на нервах. После начала спецоперации РФ памятники русским и советским воинам в Болгарии стали осквернять не по ночам, а открыто. Подходит группа из украинцев или радикально настроенных активистов – и размалевывает мемориал оскорблениями в адрес России

    Как следствие, нечего удивляться, что премьера встретили свистом и что его речь прерывали криками типа «в отставку» и «предатель»». Дело дошло даже до скандирования личных оскорблений, а закончилось метко посланным снежком, после чего опешивший Петков в окружении охраны ретировался.

    Остается надеяться, что этот инцидент для него станет травмирующим, в смысле – запомнится, после чего премьер скорректирует намерение идти по борисовским стопам. (При всем сказанном выше, Петков человек вроде бы адекватный и даже по-своему симпатичный, а происходящее сейчас можно списать на его политическую неопытность.) Скорректирует не в том смысле, что перейдет на сторону России, это явно не его случай (количество русофилов в болгарском обществе в принципе не стоит преувеличивать – отношение к нам там сложное). Но поймет, что такое «перебор» и что против ветра плевать не надо. 

    А тем болгарам, благодаря которым на Шипке, в Софии и других городах страны в честь праздника развевались российские флаги (и было их немало) – спасибо им. Благодарение. Сейчас это для нас действительно важно.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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