Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью

Взгляд
4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
Разделы

США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Натасканные немцами и англосаксами ВСУ и нацисты идут на предельно опасные для самих же украинцев провокации. Военные приемы гитлеровского вермахта не помогут украинским нацистам, но лишь продлят кровавую агонию киевского режима. Подробности...

Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 16 комментариев

США потеряли Латинскую Америку

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации в Харькове
    В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу Переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме Nord Stream 2 AG опровергла сообщения о банкротстве В Армении назвали основания для задержания российского самолета
    Столтенберг: На Украине не должно быть самолетов и солдат НАТО Минобороны: Отступающие националисты уничтожают социнфраструктуру Донбасса Путин заявил о продолжении развития России «Яндекс» предупредил о риске дефолта
    В Госдуме призвали жестко бороться с попытками привлечь детей к акциям протеста Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР (видео) Совфед одобрил законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября Теннисист Медведев убрал флаг России из своего профиля в Instagram

    борьба с нацизмом


    Политолог: Россия ничего не имеет против флага и герба Украины

    гарантии безопасности


    Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину

    поставки из Европы


    Россиянки к 8 марта получат цветы из Нидерландов и стран Африки

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    магистральные лайнеры


    Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью

    Беженцы с Украины требуют роскошных условий размещения в принявших их странах
    		   4 марта 2022, 17:35
    Фото: MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Соседи Украины – Польша, Молдавия, Болгария и так далее – срочно встречают сотни тысяч беженцев из этой страны. Встречают со всем радушием, вплоть до бесплатного жилья, продуктов и медикаментов. Однако то, как многие из понаехавших отреагировали на это гостеприимство, повергло жителей этих стран в настоящий шок.

    Помимо всего прочего, конфликт на Украине – мощная волна внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные с Украиной страны. Представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шаби Манту утверждает, что по состоянию на 2 марта Украину покинули почти 836 тыс. человек. По состоянию на 4 марта – уже более миллиона. По озвученным в СМИ данным, примерно 500 тысяч из них прибыли в Польшу, более 100 тысяч – в Венгрию. Сколько стали беженцами, не покидая Украины, вряд ли кто-то считал. 

    На самом деле, их даже больше. Релокация работников отдельных компаний (вместе с семьями) началась еще в декабре и продолжалась в первые месяцы 2022 года. К тому же украинцы выезжали и выезжают не только в страны ЕС, но и в Турцию, Молдавию, Белоруссию. Разумеется, что такое количество людей, одномоментно переехавших, не могло не создать напряжения и конфликтных ситуаций. 

    Пустые полки и «выездной налог»

    Конфликты начинаются еще на территории Украины: дороги забиты машинами и автобусами с беженцами. Из-за проверок на блокпостах движение сильно замедлено, а перед КПП, ведущими в соседние страны ЕС и вовсе выстраиваются очереди длиной в несколько десятков километров.  Украинские таможни и прежде славились коррупцией, а теперь и вовсе настало золотое время. Провести в обход очереди, дать добро на выезд мужчины в возрасте 19-60 лет. В СМИ сообщают о массовых случаях отказа пограничников от взяток. Однако есть и другая информация: мало давали. Проехать в обход очереди сегодня стоит от 1500 долларов. 

    Еще одна проблема – во Львове кончаются продукты. Торговая сеть в любом городе рассчитана на определенный, хорошо известный спрос. А тут и сами львовяне начали запасать продукты (в ожидании, когда спецоперация докатится и до них), и переселенцы повышенный спрос создают: «Завозите продукты из Европы! Прилавки магазинов уже почти пустые!» – призывают горожане.

    В юго-западном направлении (в Молдавию, а также в Румынию и Словакию) отправились еще несколько десятков тысяч человек. Из Румынии и Словакии вестей пока нет, а вот для молдаван украинские беженцы стали настоящим культурным шоком. О чем свидетельствуют видеообращения к понаехавшим и собирающимся понаехать. 

    Нескромное поведение

    Основная претензия – беженцы забывают, что «здесь вам не дома», и начинают качать права: требуют говорить с ними на украинском языке, требуют комфортных условий размещения, пробуют майданить – в общем, ведут себя так, как привыкли дома.

    Отдельный момент – всё это делают в том числе мужчины призывного возраста. Опустим вопрос, как они вообще оказались в Молдавии, хотя после введения военного положения границы для них закрыты. Ну не хочет человек воевать за Украину Порошенко и Зеленского. Поэтому он берёт семью, дает в зубы пограничнику пачку долларов, едет куда-нибудь в Вулканешты и там тихо пересиживает смутное время. 

    Ради объективности, далеко не все так поступают: с 24 февраля на Украину из Европы вернулись 80 тыс. человек, в основном мужчины. А вот тех, кто сначала кричит «Слава Украине!», а после начала спецоперации бежит в Молдавию, чтобы кричать «Слава Украине!» и терроризировать официантов украинской мовой – понять уже сложно.

    А вот кадры из Болгарии. Излюбленная дисциплина украинского патриота – разрисовать и загадить памятник – немного напрягла местных жителей. Нет, они и сами не святые. 25 февраля болгары в Бургасе и сами такое же безобразие учудили. Но есть разница. Болгары как-никак у себя дома. И даже если они ведут себя как свиньи – это их право. А вот когда себя так начинает вести гость, это уже немного другой коленкор. 

    Польша: ждем до пяти миллионов беженцев

    Похожие вести доходят и из Польши.

    «Уважаемые волонтеры, очень просим предупредить всех людей, что они не клиенты турфирмы и в пятизвездочный отель их не привезут, – гласит текст в одной из польских соцсетей. – Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Идет много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев, что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Просьба к волонтерам – необходимо фильтровать тех, кто нуждается по-настоящему в жилье, и тех, кто хочет комфортные условия. Последние пусть ищут себе жилье сами».

    И это при том, что в Польше ждут наплыва от одного до пяти миллионов беженцев, то есть условия для вновь приехавших будут только ухудшаться. А значит, подобные конфликты станут постоянными.

    Кстати, поляки не просто принимают украинцев, но и тут же пристраивают их к делу: украинцам открывают рынок труда. В этом есть своя логика: чем принимать неясное пока число беженцев на государственный кошт, проще их разместить и дать работу, пусть кормятся сами. 

    Только в этом решении скрываются подводные камни. Во-первых, украинцы и без того самая многочисленная диаспора в Польше. И приезд еще сотен тысяч соотечественников, конечно же, обвалит цены на рынке труда. «Мы и так там работали за гроши, а теперь будем и вовсе за еду пахать» – такие невеселые настроения царят среди гастарбайтеров.

    Второй потенциально конфликтный момент уже межнациональный. Чем меньше платят украинцам, тем меньше начинают платить и полякам, там эту зависимость уже знают. 

    На Запад!

    Но это если в Польше. Тогда как ЕС в целом ждут проблемы, в сравнении с которыми даже наплыв сирийских беженцев померкнет.

    «Мы хотим впервые применить правовую базу, созданную после балканских войн. Это означает, что беженцы с Украины не будут обязаны проходить процедуру получения убежища. Они получат временную защиту в ЕС на срок до трех лет», – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Иными словами, сегодня можно совершенно легально свинтить в Евросоюз просто на основании наличия украинского гражданства. И сидеть там в ближайшие три года на хорошем пособии.

    С гуманитарной точки зрения это, конечно, благородно. Но есть нюанс. Жителю Харькова или Мариуполя в ЕС добраться нереально. Из Волновахи тоже. Ну кто рискнет ехать через несколько зон боевых действий? Да еще с детьми, котами и стариками? Поэтому в ЕС под процедурой временной защиты окажутся в основном жители Западной Украины – которые (пока, по крайней мере) боевыми действиями не затронуты вообще никак. Ну если не считать дефицита топлива и пустеющих полок магазинов. 

    Поэтому, уважаемая Нэнси Фезер, а также иные официальные лица. Если вы действительно хотите помочь украинцам, лучше заставьте Зеленского через послов G7 и представительство ЕС на Украине быть сговорчивее на переговорах. А еще лучше – настоятельно попросите его запретить ВСУ и прочей теробороне размещаться в жилой застройке. Если на Украине перестанут стрелять, то украинцы перестанут уезжать, ферштейн? 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •