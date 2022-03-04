Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью

Соседи Украины – Польша, Молдавия, Болгария и так далее – срочно встречают сотни тысяч беженцев из этой страны. Встречают со всем радушием, вплоть до бесплатного жилья, продуктов и медикаментов. Однако то, как многие из понаехавших отреагировали на это гостеприимство, повергло жителей этих стран в настоящий шок.

Помимо всего прочего, конфликт на Украине – мощная волна внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные с Украиной страны. Представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шаби Манту утверждает, что по состоянию на 2 марта Украину покинули почти 836 тыс. человек. По состоянию на 4 марта – уже более миллиона. По озвученным в СМИ данным, примерно 500 тысяч из них прибыли в Польшу, более 100 тысяч – в Венгрию. Сколько стали беженцами, не покидая Украины, вряд ли кто-то считал.

На самом деле, их даже больше. Релокация работников отдельных компаний (вместе с семьями) началась еще в декабре и продолжалась в первые месяцы 2022 года. К тому же украинцы выезжали и выезжают не только в страны ЕС, но и в Турцию, Молдавию, Белоруссию. Разумеется, что такое количество людей, одномоментно переехавших, не могло не создать напряжения и конфликтных ситуаций.

Пустые полки и «выездной налог»

Конфликты начинаются еще на территории Украины: дороги забиты машинами и автобусами с беженцами. Из-за проверок на блокпостах движение сильно замедлено, а перед КПП, ведущими в соседние страны ЕС и вовсе выстраиваются очереди длиной в несколько десятков километров. Украинские таможни и прежде славились коррупцией, а теперь и вовсе настало золотое время. Провести в обход очереди, дать добро на выезд мужчины в возрасте 19-60 лет. В СМИ сообщают о массовых случаях отказа пограничников от взяток. Однако есть и другая информация: мало давали. Проехать в обход очереди сегодня стоит от 1500 долларов.

Еще одна проблема – во Львове кончаются продукты. Торговая сеть в любом городе рассчитана на определенный, хорошо известный спрос. А тут и сами львовяне начали запасать продукты (в ожидании, когда спецоперация докатится и до них), и переселенцы повышенный спрос создают: «Завозите продукты из Европы! Прилавки магазинов уже почти пустые!» – призывают горожане.

В юго-западном направлении (в Молдавию, а также в Румынию и Словакию) отправились еще несколько десятков тысяч человек. Из Румынии и Словакии вестей пока нет, а вот для молдаван украинские беженцы стали настоящим культурным шоком. О чем свидетельствуют видеообращения к понаехавшим и собирающимся понаехать.

Нескромное поведение

Основная претензия – беженцы забывают, что «здесь вам не дома», и начинают качать права: требуют говорить с ними на украинском языке, требуют комфортных условий размещения, пробуют майданить – в общем, ведут себя так, как привыкли дома.

Отдельный момент – всё это делают в том числе мужчины призывного возраста. Опустим вопрос, как они вообще оказались в Молдавии, хотя после введения военного положения границы для них закрыты. Ну не хочет человек воевать за Украину Порошенко и Зеленского. Поэтому он берёт семью, дает в зубы пограничнику пачку долларов, едет куда-нибудь в Вулканешты и там тихо пересиживает смутное время.

На эту тему

Ради объективности, далеко не все так поступают: с 24 февраля на Украину из Европы вернулись 80 тыс. человек, в основном мужчины. А вот тех, кто сначала кричит «Слава Украине!», а после начала спецоперации бежит в Молдавию, чтобы кричать «Слава Украине!» и терроризировать официантов украинской мовой – понять уже сложно.

А вот кадры из Болгарии. Излюбленная дисциплина украинского патриота – разрисовать и загадить памятник – немного напрягла местных жителей. Нет, они и сами не святые. 25 февраля болгары в Бургасе и сами такое же безобразие учудили. Но есть разница. Болгары как-никак у себя дома. И даже если они ведут себя как свиньи – это их право. А вот когда себя так начинает вести гость, это уже немного другой коленкор.

Польша: ждем до пяти миллионов беженцев

Похожие вести доходят и из Польши.

«Уважаемые волонтеры, очень просим предупредить всех людей, что они не клиенты турфирмы и в пятизвездочный отель их не привезут, – гласит текст в одной из польских соцсетей. – Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Идет много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев, что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Просьба к волонтерам – необходимо фильтровать тех, кто нуждается по-настоящему в жилье, и тех, кто хочет комфортные условия. Последние пусть ищут себе жилье сами».

И это при том, что в Польше ждут наплыва от одного до пяти миллионов беженцев, то есть условия для вновь приехавших будут только ухудшаться. А значит, подобные конфликты станут постоянными.

Кстати, поляки не просто принимают украинцев, но и тут же пристраивают их к делу: украинцам открывают рынок труда. В этом есть своя логика: чем принимать неясное пока число беженцев на государственный кошт, проще их разместить и дать работу, пусть кормятся сами.

Только в этом решении скрываются подводные камни. Во-первых, украинцы и без того самая многочисленная диаспора в Польше. И приезд еще сотен тысяч соотечественников, конечно же, обвалит цены на рынке труда. «Мы и так там работали за гроши, а теперь будем и вовсе за еду пахать» – такие невеселые настроения царят среди гастарбайтеров.

Второй потенциально конфликтный момент уже межнациональный. Чем меньше платят украинцам, тем меньше начинают платить и полякам, там эту зависимость уже знают.

На Запад!

Но это если в Польше. Тогда как ЕС в целом ждут проблемы, в сравнении с которыми даже наплыв сирийских беженцев померкнет.

«Мы хотим впервые применить правовую базу, созданную после балканских войн. Это означает, что беженцы с Украины не будут обязаны проходить процедуру получения убежища. Они получат временную защиту в ЕС на срок до трех лет», – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Иными словами, сегодня можно совершенно легально свинтить в Евросоюз просто на основании наличия украинского гражданства. И сидеть там в ближайшие три года на хорошем пособии.

С гуманитарной точки зрения это, конечно, благородно. Но есть нюанс. Жителю Харькова или Мариуполя в ЕС добраться нереально. Из Волновахи тоже. Ну кто рискнет ехать через несколько зон боевых действий? Да еще с детьми, котами и стариками? Поэтому в ЕС под процедурой временной защиты окажутся в основном жители Западной Украины – которые (пока, по крайней мере) боевыми действиями не затронуты вообще никак. Ну если не считать дефицита топлива и пустеющих полок магазинов.

Поэтому, уважаемая Нэнси Фезер, а также иные официальные лица. Если вы действительно хотите помочь украинцам, лучше заставьте Зеленского через послов G7 и представительство ЕС на Украине быть сговорчивее на переговорах. А еще лучше – настоятельно попросите его запретить ВСУ и прочей теробороне размещаться в жилой застройке. Если на Украине перестанут стрелять, то украинцы перестанут уезжать, ферштейн?