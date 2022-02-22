Украина подтолкнула Польшу делить людей на два сорта

Еще недавно Польша активно боролась с беженцами – вплоть до противостояния и перестрелок на границах. Но тогда речь шла о выходцах из Африки и с Ближнего Востока, теперь же Варшава ждет «волну беженцев с Украины, около миллиона человек». И не только потому, что это позволяет говорить о «зверствах России» – есть и простое экономическое объяснение.

Деятельность по подготовке к приему украинцев в Польше развернута нешуточная. Министр обороны Польши Войцех Скуркевич заявил: «Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Они проводятся на четырех уровнях – в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек».

Он также оповестил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества. Как сообщает издание Onet Warszawa, польское правительство мобилизовало местные органы власти – дабы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения беженцев. Особое внимание предлагается уделить пансионатам, центрам отдыха и обучения, общежитиям, хостелам, гостиницам и различным типам залов: развлекательным, выставочным и спортивным.

«Приоритетом является указание мест, которые могут быть готовы принять беженцев менее чем за 48 часов. Однако прошу указать любые места, которые могут быть открыты для беженцев в ваших муниципалитетах, включая время, необходимое для их запуска», – призвал глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл. «Прошу отнестись к делу как к срочному», – добавил чиновник.

«Миллионы беженцев»

Тут надо отметить, что пресловутые «беженцы с Украины» давно уже являются выгодным козырем Варшавы в ее внешней политике. Когда в 2015 году Евросоюз столкнулся с наплывом беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, Польша отказалась их принимать – ссылаясь на то, что, дескать, уже принимает у себя в большом количестве беглецов с Украины, спасающихся от «российской агрессии».

Варшаву ничуть не смущало, что ее ловили на лжи: из 4860 украинцев, обратившихся за получением статуса беженца в Польшу в 2014 и 2015 годах, такового не получил ни один. Хотя в страну действительно въехало огромное количество украинцев, все они являлись «трудовыми эмигрантами» – гастарбайтерами. Большинство из них не живут в Польше на постоянной основе, а посещают ее вахтовым методом.

Но теперь, как дают понять в Варшаве, все может случиться по-другому. «Мы должны готовиться к худшему сценарию»,

– заявил госсекретарь президентской канцелярии Анджей Дера. В то время как лидер парламентской фракции правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Рышард Терлецкий рассуждает о миллионе возможных беженцев, а некоторые – даже о нескольких миллионах, другие политики проявляют большую сдержанность. «Никто не знает точно, сколько беженцев может приехать. Но если начнется война и людям придется бежать, их нужно будет приютить», – считает Дера.

Замглавы министерства внутренних дел Польши Блажей Побожий рассказал, что в недрах его ведомства уже несколько недель работает кризисная группа, которую возглавил сам министр Мариуш Каминский, привлечены также руководители разных воеводств.

Редкий случай политического согласия

Если по другим вопросам между правящими консерваторами и либеральной оппозицией (в рядах которой состоят многие мэры городов) существуют жесткие разногласия, то по вопросу беженцев с Украины они едины. «Мы осознаем серьезность ситуации и готовы сотрудничать с правительством», – сказал мэр города Цеханув и член правления Союза польских городов Кшиштоф Косиньский. Этот политик, состоящий в рядах оппозиционной Польской народной партии, нашел слова похвалы для правительства. «Впервые правительство ПиС ведет себя достойно в вопросе миграции», – отметил он.

На вопрос, где именно в его городе смогут найти приют беженцы с Украины, Косиньский ответил: «У нас есть городская гостиница... Мы подсчитали, что 140 злотых на человека в сутки (около 35 долларов – прим. ВЗГЛЯД), включая питание – это расходы, которые должно покрыть государство». Похожие оценки представили и другие муниципалитеты. И теперь польские СМИ сообщают о том, сколько украинцев могут принять разные города.

Так, известный балтийский курорт Сопот, например, объявил, что может разместить беженцев в 12 двухместных комнатах. Крупный соседний город Гданьск заявил, что может предоставить украинцам 664 места для ночлега. В Кракове ожидается до 17 тыс. возможных беженцев, которых могут разместить в городском многофункциональном зале.

В городе Эльблонге в ходе заседания спешно созванной муниципальной кризисной комиссии сообщили: «У нас есть 420 мест в четырех спортзалах при школах Эльблонга, которые можно открыть для размещения беженцев. Опасаясь, что этих мест может не хватить, мэр города также распорядился о подготовке дополнительных учебных заведений, которые могли бы стать базой для размещения беженцев, и выделении для этого имеющихся помещений за счет муниципальных ресурсов».

Министр по делам семьи и социальным вопросам Марлена Малонг сообщила, что ее ведомство работает над планами по социальному обеспечению беженцев. А советник президента Польши Павел Салэк заявил в эфире государственного телеканала TVP, что Варшава имеет большой опыт оказания гуманитарной помощи. «Это важный элемент нашей международной политики. Польша будет готова протянуть руку помощи нашим соседям в случае войны», – заявил чиновник.

В этой же программе депутат Европарламента от «Права и Справедливости» Беата Кемпа напомнила, что украинцы, раненные на киевском Майдане в 2014 году, проходили лечение в польских больницах. «В Польше уже работает около двух миллионов граждан Украины. У них есть семьи. Возможен процесс переселения этих семей в Польшу из-за угроз на Украине», – отметила Кемпа. При этом Павел Салэк специально подчеркнул, что «мы не говорим об экономических беженцах».

Разные сорта беженцев

Стоит отметить, что польской экономике объективно выгоден наплыв украинцев – белых христиан, по своему менталитету и культуре отличающихся от поляков куда меньше, чем выходцы из Азии и Африки. C 2014 года польская экономика выросла на 22%. По самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП Польши около 2,5%.

«Мы помним о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже», – признал весной 2020-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Таким образом, заявляя о готовности принимать украинских «беженцев», Варшава разом убивает двух зайцев – лишний раз напоминает миру о «зверствах России» и поправляет свои экономические дела.

Политический обозреватель Алексей Ильяшевич напоминает, что Польша по-прежнему наотрез отказывается принимать просителей убежища из Северной Африки и с Ближнего Востока. «Закон жизни суров: не всем посчастливилось жить в странах, на которые «нападает» Россия», – иронизирует Ильяшевич. Он отмечает:

«Планы по размещению беженцев ожидаемо завернуты в обертку гуманизма, которая использовалась и после массовых протестов в Белоруссии в 2020 году. Всех убегающих из «последней диктатуры Европы» в ЕС встречали чуть ли не праздничными салютами. Зато гостям из Северной Африки и с Ближнего Востока на той же самой западной границе Белоруссии почему-то оказали совсем другой прием».

Действительно, положение беженцев из Африки и Азии в Польше совсем незавидное. Недавно состоялось специальное заседание комитета Европарламента по гражданским свободам, на которое пригласили польскую правозащитницу Ханну Машинскую. Та выступила с докладом о положении беженцев в своей стране. По свидетельству Машинской, так называемые пушбэки (насильственное выдворение задержанных мигрантов за пределы страны) – лишь часть сегодняшних проблем в этой сфере. Другая часть – это условия содержания тех, кто все-таки сумел проникнуть в Польшу и попросить убежища. По данным правозащитницы, сегодня в польских лагерях находится примерно 1500 человек, из которых примерно 290 женщин и 400 детей.

Машинская рассказала о бунте, который произошел в ноябре в центре содержания возле города Венджина (в 50 километрах от границы Польши с Германией). Стоит отметить, что центр в Венджине – это часть польской военной базы, которая была переоборудована для использования в качестве охраняемого центра содержания лиц, пересекающих границу. Постояльцами центра являются главным образом граждане Ирака, но есть и выходцы из других стран.

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По словам Машинской, условия содержания этих людей оказались настолько плохими, что в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт. Беженцы вынесли на площадь перед зданием центра мусорные баки и шкафы, а потом принялись ломать заборы – но их бунт подавили польские силовики.

Ханна Машинская сетует, что информацию о положении мигрантов приходится собирать по крупицам – власти не допускают никого ни в лагеря, ни на границу. Туда нет доступа депутатам Европарламента. Это дает почву для страшных слухов, в том числе и о том, что якобы польские силовики не останавливаются и перед массовыми убийствами беженцев. Польские власти ввели временные правила, которые затруднили мигрантам подачу документов на получение убежища, увеличили сроки содержания под стражей с месяца до трех и начали строить двухсоткилометровую стену на границе.

В общем, для Польши есть беженцы «правильные», а есть «неправильные».