Украина подтолкнула Польшу делить людей на два сорта

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасс перестал жить страхом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей? Подробности...

Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины. Подробности...

Как американские дипломаты минируют Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
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    Украина подтолкнула Польшу делить людей на два сорта

    Беженцы с Донбасса едут в Россию – но не в Польшу
    		   22 февраля 2022, 21:00
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
    Текст: Андрей Винников

    Еще недавно Польша активно боролась с беженцами – вплоть до противостояния и перестрелок на границах. Но тогда речь шла о выходцах из Африки и с Ближнего Востока, теперь же Варшава ждет «волну беженцев с Украины, около миллиона человек». И не только потому, что это позволяет говорить о «зверствах России» – есть и простое экономическое объяснение.

    Деятельность по подготовке к приему украинцев в Польше развернута нешуточная. Министр обороны Польши Войцех Скуркевич заявил: «Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Они проводятся на четырех уровнях – в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек».

    Он также оповестил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества. Как сообщает издание Onet Warszawa, польское правительство мобилизовало местные органы власти – дабы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения беженцев. Особое внимание предлагается уделить пансионатам, центрам отдыха и обучения, общежитиям, хостелам, гостиницам и различным типам залов: развлекательным, выставочным и спортивным.

    «Приоритетом является указание мест, которые могут быть готовы принять беженцев менее чем за 48 часов. Однако прошу указать любые места, которые могут быть открыты для беженцев в ваших муниципалитетах, включая время, необходимое для их запуска», – призвал глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл. «Прошу отнестись к делу как к срочному», – добавил чиновник.

    «Миллионы беженцев»

    Тут надо отметить, что пресловутые «беженцы с Украины» давно уже являются выгодным козырем Варшавы в ее внешней политике. Когда в 2015 году Евросоюз столкнулся с наплывом беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, Польша отказалась их принимать – ссылаясь на то, что, дескать, уже принимает у себя в большом количестве беглецов с Украины, спасающихся от «российской агрессии».

    Варшаву ничуть не смущало, что ее ловили на лжи: из 4860 украинцев, обратившихся за получением статуса беженца в Польшу в 2014 и 2015 годах, такового не получил ни один. Хотя в страну действительно въехало огромное количество украинцев, все они являлись «трудовыми эмигрантами» – гастарбайтерами. Большинство из них не живут в Польше на постоянной основе, а посещают ее вахтовым методом.

    Но теперь, как дают понять в Варшаве, все может случиться по-другому. «Мы должны готовиться к худшему сценарию»,

    – заявил госсекретарь президентской канцелярии Анджей Дера. В то время как лидер парламентской фракции правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Рышард Терлецкий рассуждает о миллионе возможных беженцев, а некоторые – даже о нескольких миллионах, другие политики проявляют большую сдержанность. «Никто не знает точно, сколько беженцев может приехать. Но если начнется война и людям придется бежать, их нужно будет приютить», – считает Дера.

    Замглавы министерства внутренних дел Польши Блажей Побожий рассказал, что в недрах его ведомства уже несколько недель работает кризисная группа, которую возглавил сам министр Мариуш Каминский, привлечены также руководители разных воеводств.

    Редкий случай политического согласия

    Если по другим вопросам между правящими консерваторами и либеральной оппозицией (в рядах которой состоят многие мэры городов) существуют жесткие разногласия, то по вопросу беженцев с Украины они едины. «Мы осознаем серьезность ситуации и готовы сотрудничать с правительством», – сказал мэр города Цеханув и член правления Союза польских городов Кшиштоф Косиньский. Этот политик, состоящий в рядах оппозиционной Польской народной партии, нашел слова похвалы для правительства. «Впервые правительство ПиС ведет себя достойно в вопросе миграции», – отметил он.

    На вопрос, где именно в его городе смогут найти приют беженцы с Украины, Косиньский ответил: «У нас есть городская гостиница... Мы подсчитали, что 140 злотых на человека в сутки (около 35 долларов – прим. ВЗГЛЯД), включая питание – это расходы, которые должно покрыть государство». Похожие оценки представили и другие муниципалитеты. И теперь польские СМИ сообщают о том, сколько украинцев могут принять разные города.

    Так, известный балтийский курорт Сопот, например, объявил, что может разместить беженцев в 12 двухместных комнатах. Крупный соседний город Гданьск заявил, что может предоставить украинцам 664 места для ночлега. В Кракове ожидается до 17 тыс. возможных беженцев, которых могут разместить в городском многофункциональном зале.

    В городе Эльблонге в ходе заседания спешно созванной муниципальной кризисной комиссии сообщили: «У нас есть 420 мест в четырех спортзалах при школах Эльблонга, которые можно открыть для размещения беженцев. Опасаясь, что этих мест может не хватить, мэр города также распорядился о подготовке дополнительных учебных заведений, которые могли бы стать базой для размещения беженцев, и выделении для этого имеющихся помещений за счет муниципальных ресурсов».

    Министр по делам семьи и социальным вопросам Марлена Малонг сообщила, что ее ведомство работает над планами по социальному обеспечению беженцев. А советник президента Польши Павел Салэк заявил в эфире государственного телеканала TVP, что Варшава имеет большой опыт оказания гуманитарной помощи. «Это важный элемент нашей международной политики. Польша будет готова протянуть руку помощи нашим соседям в случае войны», – заявил чиновник.

    В этой же программе депутат Европарламента от «Права и Справедливости» Беата Кемпа напомнила, что украинцы, раненные на киевском Майдане в 2014 году, проходили лечение в польских больницах. «В Польше уже работает около двух миллионов граждан Украины. У них есть семьи. Возможен процесс переселения этих семей в Польшу из-за угроз на Украине», – отметила Кемпа. При этом Павел Салэк специально подчеркнул, что «мы не говорим об экономических беженцах».

    Разные сорта беженцев

    Стоит отметить, что польской экономике объективно выгоден наплыв украинцев – белых христиан, по своему менталитету и культуре отличающихся от поляков куда меньше, чем выходцы из Азии и Африки. C 2014 года польская экономика выросла на 22%. По самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП Польши около 2,5%.

    «Мы помним о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже», – признал весной 2020-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Таким образом, заявляя о готовности принимать украинских «беженцев», Варшава разом убивает двух зайцев – лишний раз напоминает миру о «зверствах России» и поправляет свои экономические дела.

    Политический обозреватель Алексей Ильяшевич напоминает, что Польша по-прежнему наотрез отказывается принимать просителей убежища из Северной Африки и с Ближнего Востока. «Закон жизни суров: не всем посчастливилось жить в странах, на которые «нападает» Россия», – иронизирует Ильяшевич. Он отмечает:

    «Планы по размещению беженцев ожидаемо завернуты в обертку гуманизма, которая использовалась и после массовых протестов в Белоруссии в 2020 году. Всех убегающих из «последней диктатуры Европы» в ЕС встречали чуть ли не праздничными салютами. Зато гостям из Северной Африки и с Ближнего Востока на той же самой западной границе Белоруссии почему-то оказали совсем другой прием».

    Действительно, положение беженцев из Африки и Азии в Польше совсем незавидное. Недавно состоялось специальное заседание комитета Европарламента по гражданским свободам, на которое пригласили польскую правозащитницу Ханну Машинскую. Та выступила с докладом о положении беженцев в своей стране. По свидетельству Машинской, так называемые пушбэки (насильственное выдворение задержанных мигрантов за пределы страны) – лишь часть сегодняшних проблем в этой сфере. Другая часть – это условия содержания тех, кто все-таки сумел проникнуть в Польшу и попросить убежища. По данным правозащитницы, сегодня в польских лагерях находится примерно 1500 человек, из которых примерно 290 женщин и 400 детей. 

    Машинская рассказала о бунте, который произошел в ноябре в центре содержания возле города Венджина (в 50 километрах от границы Польши с Германией). Стоит отметить, что центр в Венджине – это часть польской военной базы, которая была переоборудована для использования в качестве охраняемого центра содержания лиц, пересекающих границу. Постояльцами центра являются главным образом граждане Ирака, но есть и выходцы из других стран.

    По словам Машинской, условия содержания этих людей оказались настолько плохими, что в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт. Беженцы вынесли на площадь перед зданием центра мусорные баки и шкафы, а потом принялись ломать заборы – но их бунт подавили польские силовики.

    Ханна Машинская сетует, что информацию о положении мигрантов приходится собирать по крупицам – власти не допускают никого ни в лагеря, ни на границу. Туда нет доступа депутатам Европарламента. Это дает почву для страшных слухов, в том числе и о том, что якобы польские силовики не останавливаются и перед массовыми убийствами беженцев. Польские власти ввели временные правила, которые затруднили мигрантам подачу документов на получение убежища, увеличили сроки содержания под стражей с месяца до трех и начали строить двухсоткилометровую стену на границе.

    В общем, для Польши есть беженцы «правильные», а есть «неправильные».


     
     
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