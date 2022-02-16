Амнезия Европы

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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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В чем смысл призыва Госдумы к признанию ДНР и ЛНР

Эксперты не исключают, что Кремль последует призыву парламентариев, но явно не «завтра» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Призыв российских парламентариев признать независимость Донецка и Луганска вызвал сенсацию мирового масштаба. На Украине и на Западе этому призыву внешне возмутились, но в глубине души, похоже, обрадовались. Подписант Минских соглашений Петр Порошенко даже заявил, что теперь Киев может спокойно их разорвать. Почему сами думцы считают, что дали в руки российской дипломатии дополнительный козырь для торга с США? Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Амнезия Европы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории. Подробности...

Россия обязана защитить Донбасс

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет. Подробности...

Запад играет во вторжение на Украину

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Тимофей Бордачёв

    Амнезия Европы

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		16 февраля 2022, 10:46

    В ходе совместной пресс-конференции после встречи с президентом России федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, рассуждая о проблемах войны и мира, сообщил, в числе прочего, что принадлежит к поколению, для которого война в Европе является немыслимой. На такое заявление глава российского государства немедленно напомнил своему собеседнику об агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

    При всей справедливости этого замечания, было бы странно рассчитывать на то, что оно будет адекватно воспринято не только немецким политиком, но и всеми его коллегами в государствах Западной Европы. Несмотря на очевидность для нас, оно вступает в конфликт с наиболее фундаментальными искажениями европейского восприятия себя и мира в последние десятилетия.

    На протяжении уже нескольких поколений жители стран «старой Европы» действительно были воспитаны с пониманием того, что после 1945 года Старый Свет не знал войн – это один из центральных догматов, определяющих их тщательно выстроенную идентичность.

    Согласиться с исторической достоверностью этого утверждения невозможно, поскольку оно очевидно противоречит фактам – на протяжении десяти лет после падения железного занавеса на Балканах полыхали один за другим вооруженные конфликты, связанные с распадом Югославской федерации. В этих конфликтах погибли десятки тысяч людей, значительные части региона подверглись разрушению, а массы беженцев устремились на Запад, где их, кстати говоря, весьма радушно принимали. Несколько локальных конфликтов произошло и в западной части бывшего СССР.

    В 1999 году, как справедливо отметил президент России, войну в Европе вели уже сами страны НАТО, бомбившие на протяжении нескольких месяцев военные и гражданские объекты Сербии и Черногории. Погибло и пострадало значительное количество мирных граждан. Однако для немецких и других западноевропейских политиков это не означает, что в Европе была война – их страны не пострадали.

    Фото: Сергей Величкин/Фотохроника ТАСС

    Простить такую аберрацию сознания нельзя. Но можно понять ее происхождение и извлечь уроки, полезные уже для нас самих. Ведь мы не можем исключать, что будущим поколениям россиян подобный эгоцентризм может оказаться свойственным не в меньшей степени. Стабильность и уверенность в собственных силах имеет и оборотную сторону. Избавление от имперского бремени после 1991 года вполне может привести нас к снисходительному и пренебрежительному отношению к народам постсоветского пространства.

    Что касается Западной Европы, то она на протяжении долгих столетий действительно была главным мировым очагом военных бедствий. Мы не знаем, где и по каким конкретным причинам начнется следующая всеобщая война, но пока все мировые трагедии имели европейское происхождение. С того времени, как возникли наиболее крупные региональные державы, они постоянно выясняли отношения друг с другом на полях сражений, костями павших в которых не просто усеяны поля Западной Европы – они формируют ее почву. Такие буферные страны, как Бельгия, вообще представляют собой одно сплошное военное кладбище, возникшее в результате вооруженного противоборства могущественных и многочисленных соседей. Именно здесь возникли кошмарные по уровню потерь мировые войны 20-го века, которые историки иногда считают одним длинным конфликтом.

    Во второй из них Европа нанесла самоубийственное поражение самой себе и оказалась разделена на зоны влияния между Россией и Америкой – к этому привела собственная агрессивность европейцев, напоровшихся на русское бесстрашие и американскую неуязвимость. Политические режимы, возникшие под защитой американцев в ее западной части, должны были ради выживания создавать между собой новые отношения, из которых теперь был исключен наиболее привычный им – военный – способ определения того, как распределяются ресурсы. Такое состояние стало, безусловно, противоестественным для западноевропейских государств – они никогда раньше в истории так не делали – и потребовало создать новые мифы.

    Элитам Западной Европы понадобилось предпринять колоссальные усилия для того, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории. На протяжении нескольких поколений формировалось устойчивое представление – Вторая мировая война была последней в европейской истории, и такой опыт больше не может повториться. А если не может, то, даже когда война на европейской периферии случается, она на самом деле ненастоящая. Просто потому, что настоящей не может возникнуть уже никогда – иначе теряется весь смысл нового образа жизни.

    На примере уважаемого и во всем остальном крайне адекватного германского канцлера мы видим, что эта работа оказалась фантастически успешной. Тем более что новый европейский миф вполне успешно сочетается с двумя объективными признаками культуры и истории его носителей – со свойственным им эгоцентризмом и с историческим опытом: действительно страшной война становилась, когда в ней участвовали крупнейшие европейские народы – немцы, британцы и французы. В первом случае мы имеем дело с действительно присущим жителям западной части Европы потребительским отношением к окружающим. Оно является продуктом их суровой истории и отсутствия геополитического простора. Теснота, в которой всегда жили европейцы, не оставляет возможности для морального отношения к соседям – они всегда конкуренты за ограниченные ресурсы.

    Исторический опыт действительно подтверждает, что настоящие бедствия начинались только во времена участия в конфликте больших наций. Малые периферийные войны в Европе происходили намного чаще, чем всеобщие, но масштаб потерь и разрушений в них оставался незначительным по общеевропейским меркам. Поэтому для обычного европейского политика или обывателя серьезная война – это только та, в которую вовлечены большие страны. Крупные державы региона на протяжении нескольких столетий становились источником серьезных неприятностей для всего человечества. Получив к началу 16-го века неоспоримые военно-технические преимущества, обитатели западной оконечности Евразии увлеченно использовали их не только друг против друга, но еще более активно – с агрессивными целями в отношении других народов.

    Так что, призывая нас поверить в то, что Европа уже почти 80 лет живет в состоянии мира, канцлер Шольц и его коллеги по Европейскому союзу обращаются, по-своему, к нашему здравомыслию. То, что для нас является нездоровой аберрацией, с точки зрения носителей данной идеологии – просто призыв обратить внимание на мирное поведение тех, кто всегда представлял собой угрозу для окружающих. И это, как привыкли считать европейские политики, само по себе является ценностью, создание которой должно быть вознаграждено другими народами. Должны ли окружающие быть за это благодарны Европе? Разумеется, нет, но для самих европейцев изменение собственного поведения стало достижением таких масштабов, что на нем основан важнейший миф, скрепляющий всю их политическую конструкцию.

    Цепляние за этот миф и навязчивая попытка убедить в своей правоте всех окружающих – не более чем результат растерянности и непонимания, куда двигаться дальше. Именно Европа оказалась наиболее пострадавшей стороной от того многообразия, которое представляет собой современный мир. В первую очередь потому, что самостоятельный расцвет и развитие других регионов, прежде всего Азии, разрушает иллюзию представлений о Старом Свете как центре глобальной цивилизации, наиболее успешной, мирной и процветающей части международного сообщества.

    Причины слабости и уязвимости, с которыми сейчас Европа сталкивается буквально во всем, достаточно просты – на протяжении нескольких десятилетий после Второй мировой войны она жила в безопасном вакууме под военным и политическим покровительством США. И поэтому, несмотря на свои колоссальные богатства, оказалась меньше всех других подготовленной к происходящим глобальным изменениям. В первую очередь там, где идет речь о самой способности принять реальность.

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