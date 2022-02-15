Почему войны не будет

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Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Бегство американцев во Львов даст вздохнуть Киеву

В отличие от Киева, Львов давно стал оплотом агрессивного украинского национализма Zuma/ТАСС
Посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Эксперты прогнозируют: хозяин уехал – и слуги за ним. «Шпрехен-фюреров» и прочих украинских националистов в Киеве и на востоке страны станет заметно меньше. К чему готовится мать городов русских? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему войны не будет

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Есть единственная ситуация, в которой Россия и признает Л/ДНР, и будет открыто воевать за них: полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе, целью которого будет попытка решить конфликт силой. Подробности...

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...
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Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость-2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему войны не будет

    Алексей Токарев
    к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
    		15 февраля 2022, 17:25

    Я выступаю в непопулярном жанре. Всё же большинство медиа и экспертов, наблюдающих за украинским конфликтом, пишут о возможности войны. Отдельные коллеги называли даже даты её начала. Загляните в будущее – посмотрите в автозаполнение «Яндекса». Что поисковик предлагает, если написать «16 февраля...»

    Рекогносцировка выглядит примерно так. Российские официальные лица без устали заявляют, что планов захватывать территорию Украины нет. Официальные лица США и прямо, и через вбросы в массмедиа говорят о разведданных, которые позволяют считать, что Россия нападёт на Украину. Западные таблоиды, словно режиссёр великой киноэпопеи «Освобождение» Юрий Озеров, рисуют стрелочки на картах. Вот одни нападут с севера, из Белоруссии, другие с территории Л/ДНР, третьи приплывут с юга. На медиасцену обязательно вешается ружьё (которое, как известно, должно выстрелить) в виде артподготовки и полётов бомбардировочной авиации. Москва (и столица империи, и гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота) вот-вот разбомбит Киев. Посольства эвакуируются. Особо украинофильствующие сограждане постят аватарки с украинским флагом, заранее извиняясь за наших… непонятно кого. Украинцы (и простые люди, и бойцы информационного фронта) спрашивают у меня в соцсетях, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева и Большунов на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз.

    По всей видимости, западные средства объективного контроля зафиксировали такое сосредоточение вооружений и военной техники вдоль российской границы с Украиной, которого раньше не было. Американские коллеги не врут, когда говорят, что доверяют данным разведки. Мы перемещаем эшелоны по своей территории, «вежливые люди» за пределы границ не выходят, зачем же бить во все орудия информационной войны?

    Долгосрочная цель США в Евразии (помимо затяжного политического, экономического и опосредованно военного противостояния с КНР) заключается в недопущении двух альянсов: России с Китаем и России с Германией. Боже упаси вас думать, что США хотят развала России – как минимум, почитайте речь «Котлета по-Киевски», когда президент Буш-старший, понимая все ужасы неконтролируемого распада ядерной сверхдержавы, советовал украинцам сохранить СССР. Конфликт в Восточной Европе, где у России нет никаких шансов и нужды использовать ядерный потенциал, в котором европейские союзники по НАТО напрямую не участвуют, который сильно отвлекает российские силы (и государственных акторов, и российский бизнес) от партнёрских отношений как с Европой, так и с Китаем, – отличное средство сдерживания. Кроме того, Белый дом решает не только стратегические, но и тактические задачи. После убеждённого настояния Байдена всё-таки вывести войска из Афганистана и последовавшей картинки падения несчастных афганцев, не удержавшихся за шасси, имидж влиятельного сюзерена, способного экспортировать не только ценности, но и институции безопасности, следует поправить. Наконец, «агрессия России» в который раз сплачивает союзников по НАТО и отвечает на вопрос, зачем Альянс в принципе существует.

    Пересмотрите замечательный фильм «Плутовство» (или «Хвост виляет собакой»). В реальности войны нет, но она создаётся в медиа. Журналисты, политические комментаторы, официальные лица США вместе ткут тёплое лоскутное одеяло, которым укрывают умы граждан по всему миру. Уже в реальности 2022 года российские пользователи пересылают друг другу ролики, в которых какая-то военная техника едет куда-то и зачем-то, но умело нагнетаемая массовая истерия тут же подсказывает ответы: танки Т80 12-го гвардейского, краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка с места дислокации в Наро-Фоминске на платформах в эшелоне следуют в сторону станции Гуково Ростовской области. Дальше, ясное дело, танковый клин через Луганск и Алчевск до Киева. Словно маркетологи перед новым годом или Олимпиадой, западные массмедиа запускают обратный отсчёт: 16 февраля – дата начала войны, и каждый день таблоиды выходят с обложками, на которых фотографии Владимира Путина перемежаются глаголами «напасть», «захватить», «убить», «подчинить», «завоевать» и т.д.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Стоит ли недооценивать наших американских партнёров, думая, что они не понимают ценность Украины для России (в пространстве от реальной безопасности до таких эфемерных субстанций как национальное самоощущение и цивилизационные координаты)? Нынешний глава ЦРУ Уильям Бёрнс ещё в бытность послом в России писал в Вашингтон депеши ровно с тем же содержанием, которое все эти годы вполне открыто проговаривают российские лидеры и которые прописаны в наших доктринальных документах. 1) Постсоветское пространство – зона наших приоритетных интересов. 2) Расширение НАТО на восток – угроза нашей национальной безопасности. 3) Для противодействия угрозам нашим национальным интересам мы будем использовать все имеющиеся средства сообразно таким угрозам. 4) Роль ООН как международного арбитра остаётся для нас приоритетной.

    Как в эту картину предельно открытой и чёткой внешнеполитической стратегии вписывается бомбардировка украинских городов, решительно непонятно. Предположим, что российские официальные лица и впрямь собираются захватить Киев, Минские соглашения, одобренные Совбезом ООН, выкинуты в ведро, а уровень информирования российских лидеров о жизни в соседней стране сводится к уверенности, что наши танки встретят не «джавелинами», а исключительно цветами. Задайте себе вопрос, какие цели решает вторжение России на Украину?

    Мы видели попытки отдельных украинских прокси вернуть Крым путём подрыва ЛЭП или перекрытия Северо-Крымского канала. Есть некоторое ощущение, что обесточить, оставить без воды, наконец, разбомбить граждан, которых иная страна хочет вернуть, не лучшая стратегия для возвращения. Что обеспечит России захват украинской территории, кроме ненависти со стороны украинцев, нового пакета западных санкций, смертей и наших граждан, и тех, кого мы считаем своими, но имеющих синие, а не красные паспорта? Проект «Новороссия» как сухопутный коридор до Приднестровья с присоединением 6 областей юго-востока Украины умер в 2015 году. Он не бродит, как призрак, по коридорам российской власти.

    Почему-то никто не вспоминает о процедуре использования российских войск за границей Отечества. Пункт «г» 102-й статьи Конституции диктует, что в процессе участвует Совет Федерации. В 4 случаях, включая защиту российских граждан, президент может принять такое решение и без санкции верхней палаты. Каждый раз, когда нужно было подчеркнуть легитимность решения, единство российской власти и важность использования ВС за пределами России, президент обращался к Совету Федерации. В марте 2014 году он запустил процедуру накануне референдума по Крыму. В сентябре 2015 года обращение состоялось перед началом операции в Сирии. Было ли такое обращение сейчас?

    Наконец, сравните цифры. По данным Совместного центра контроля и координации, в ноябре 2021 года со стороны ВСУ состоялось 108 нарушений режима прекращения огня, было выпущено 1140 снарядов и разрушено 25 домов. В январе 2022 года, почти накануне третьей мировой войны, 82 нарушения, 457 снарядов, повреждено 7 домов. Даже если не учитывать заявления самих украинцев, тоже на официальном уровне твердящих о том, что не собираются воевать, станет очевидным, что никакой интенсификации конфликта нет. Прямо сейчас, днём 15 февраля, белые лендкрузеры с надписью ОБСЕ/OSCE, как стояли, так и стоят перед гостиницей ParkInn в Донецке, где у них все эти годы штаб. Миссия, вопреки вбросам в массмедиа, не эвакуируется. И, судя по возвращению российских войск в места постоянной дислокации, Россия на завтрашнюю войну просто не пришла.

    Есть единственная ситуация, в которой Россия и признает Л/ДНР, и будет открыто воевать за них: полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе, целью которого будет попытка решить конфликт силой, добившись ликвидации независимости Л/ДНР вопреки «Минским соглашениям». Если Киев при поддержке отдельных западных политиков решит, что можно выйти из переговоров и просто завоевать Донецк и Луганск, как когда-то Михаил Саакашвили поверил отдельным неоконам и попытался вернуть силой Южную Осетию, начав с убийства российских миротворцев, Россия будет реагировать так же, как в 2008-м. Это не секрет Полишинеля, а продолжение понятной российской стратегии.

    У России нет целей и задач, которые могут быть разрешены посредством активных боевых действий на территории Украины. Бомбардировка Киева снится только тем, кто не понимает, как этот город воспринимают лица, принимающие решения в России. Убийства украинцев, положенные в основу восстанавливаемой империи, – не реальность в головах у российских лидеров, а безумные мысли отдельных западных политиков, ошибочно считающих, что знают русских. Обратный отсчёт до начала войны – экзерсисы ради хайпа в западных массмедиа. Полномасштабная война России и Украины – успешная информационная технология, которой мы с трудом смогли противостоять. Эта технология будет использована не раз.

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