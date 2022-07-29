Какова роль «химии» отношений во внешней политике

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29 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

Равноапостольного князя Владимира Святого считают «своим» и на Украине, и в России Владимир Вяткин/РИА Новости
«В Ираке не говорят, что нынешний президент Бархам Салех – правопреемник Навуходоносора. Также натяжкой было бы утверждать, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси имеет какое-то отношение к Тутанхамону. Зеленский занимается манипуляциями», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский историк Владимир Скачко, комментируя речь президента Зеленского, объявившего Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз

Европа раскалывается по вопросам и поставок, и потребления газа Uwe Anspach/DPA/ТАСС
«Экономия ради безопасной зимы» – так называется программа по масштабной экономии газа, принятая в Евросоюзе. Проблема, однако, в том, что далеко не все страны ЕС согласились на экономию, да и экономить должны в первую очередь домохозяйства, а не промышленность. Многочисленные противоречия, связанные с данным решением, могут иметь для ЕС серьезные политические последствия. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Какова роль «химии» отношений во внешней политике

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Подробности...

Борьба с Антоновским мостом – это «битва за избушку лесника»

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Почему ВСУ с такой маниакальной настойчивостью бьют по Антоновскому мосту? Мне видится только один логичный ответ: выведение его из строя – это отличный повод для пиара успехов ВСУ при их полном отсутствии. Подробности...
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Договорится ли Шредер с Путиным о газе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа отправила в Москву эмиссара для переговоров с российским президентом. В Берлине и Брюсселе начинают понимать, что не вытягивают санкционную войну против РФ. Вопрос лишь в том, достаточно ли у них понимания для того, чтобы начать конструктивно договариваться. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Какова роль «химии» отношений во внешней политике

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		29 июля 2022, 09:08

    Из всех побережий мира Герхард Шрёдер для отпуска выбрал набережные Москвы-реки в душном июле. Ни для кого не секрет, что у бывшего канцлера Германии и действующего президента России хорошие личные отношения. Очевидно, что «газовая» миссия Шрёдера только началась. Это повод поразмышлять о личных взаимоотношениях лидеров государств в целом.

    Вероятно, у обывателя есть некоторое историческое очарование от коммуникации отечественных лидеров с иностранными. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Если весь спектр дипломатической «физики» имеет четкие публичные признаки, например, признание странами друг друга, обмен посольствами, получение агремана, вручение верительных грамот, направление ноты, создание списка недружественных государств, объявление войны, то дипломатическая «химия» – сфера более тонкая. Считать ли «химией» уважительные отношения внутри большой тройки великих лидеров Сталина, Черчилля и Рузвельта, дополненные ушедшими в народ байками об освобождении из заключения купажиста, поскольку британский премьер написал советскому вождю, мол, вкус его любимого армянского коньяка изменился? Возникла ли «химия» между предотвратившими третью мировую войну Хрущёвым и Кеннеди, когда у лидеров сверхдержав впервые появилась возможность говорить напрямую – до Карибского кризиса телефонной связи между Кремлем и Белым домом не было. Чувствуется ли «химия» на знаменитых «кухонных дебатах», когда Никита Хрущёв, феерически тролля американского гостя, демонстрирует то, что теперь назвали бы стендапом, доказывая вице-президенту Никсону преимущества советского быта перед американским?

    Кажется, первый случай настоящей «химии» – отношения президента Никсона с генсеком Брежневым. Первый подарил второму голубой «Линкольн Континенталь», на котором тот нарезал скоростные круги по резиденции. После крутых загогулин на дорожках Кэмп-Дэвида в Советском Союзе появился анекдот «а водитель у него – Брежнев…». Вероятно, единственным маркером настоящей «химии» можно считать переход лидеров на «ты» (в английском языке аналог – обращение по именам вместо «господин президент»).

    В восьмой по счету записи, посвященной советскому лидеру, сделанной 8 декабря 1987 года во время визита четы Горбачёвых в США, президент Рейган пишет: «Надо бы называть его Михаил». Но по-настоящему институт друзей расцвел уже при Борисе Ельцине, который общался по-дружески с лидерами США, Германии, Франции и Японии. С будущим «другом Биллом» Борис Ельцин перешел на «ты» через несколько месяцев после встречи в Ванкувере. За полгода до конституционного кризиса в России президент Клинтон на переговорах предложил отправить в космос российского вице-президента Руцкого. Ельцин согласился: «На два года, например. Мы сделаем это!» С премьером Японии Рютаро Хасимото Ельцин рыбачил под Красноярском. Журнал «Коммерсантъ-Власть» упражнялся в мондегринах в опросе: «А вы с Рю?», реагируя на заявление Ельцина по итогам переговоров: «Мы с Рю!».

    Канцлер ФРГ Гельмут Коль в процессе десятков личных протокольных и неформальных встреч стал «другом Гельмутом», который обещал пристроить «друга Бориса» на работу в Германии, если Ельцин проиграет выборы: «я знаю, у тебя диплом строителя». Борис Ельцин, подчеркивая, что в G8 нет формального старшинства, именно за Колем признавал неформальное лидерство. Наконец, письма Ельцина и президента Франции Жака Ширака друг другу полны дружеской теплоты – они передают приветы женам с детьми и обратно.

    Фото: loc.gov

    Химия человеческих отношений лишь нюансирует физику реальности. Брежнев и Никсон при подписании договора ОСВ-I шутя подглядывают друг другу в бумаги. Огромный Ельцин и небольшого роста «друг Рю» оба в оранжевых куртках в окружении свиты радуются пойманной российским лидером рыбе. Уже равновеликие Ельцин и Коль идут в баню «из огромных столетних бревен», а потом окунаются в Ангару. На пресс-конференции Клинтон складывается пополам и смеется до слез из-за неправильного перевода слов Ельцина журналистам.

    Но Курилы оставались российскими, несмотря на ожидания японцев после переговоров «друга Бориса» и «друга Рю» в Красноярске в 1998-м. И США в 2001-м получили перевалочный пункт в Ульяновске для упрощенного транзита грузов НАТО в Афганистан не потому, что президент Буш «заглянул в глаза Путину и увидел его душу». Контракт итальянской Alitalia на поставку 20 российских SSJ-100, который лоббировал «друг Сильвио», всё же был расторгнут. Неформальный статус «друга Джорджа» был приятным дополнением при поедании североатлантических омаров, когда президент США впервые пригласил иностранного лидера в дом родителей, а Буш-старший встречал Владимира Путина у трапа в Портсмуте. Но в 2007 году позади был ввод американских войск в Ирак вопреки мнению России, Германии и Франции, а впереди – обсуждение элементов ПРО США в Чехии и Польше. Российская сторона тогда подчеркивала: «Дружба лидеров не означает отказа от собственного курса». Всё же странно ожидать реальных уступок от профессиональных лидеров больших государств в случаях, когда это противоречит национальным интересам, но поможет широте улыбок и крепости объятий.

    Что мы знаем о нынешнем мандате Герхарда Шрёдера? Только то, что в мае 2022 года немецкое правительство лишило его части привилегий бывших руководителей ФРГ (офиса и четырех сотрудников), сохранив пенсию и охрану. Нынешний канцлер Олаф Шольц призывал коллегу покинуть Россию после эскалации боевых действий на Украине. Сам Шрёдер ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти» и отказался войти в состав директоров Газпрома. Каким может быть максимальный эффект былой химии на фоне наихудшей с 1945 года российско-европейской физики? Конечно, Шрёдер не допустил бы опрометчивых высказываний в стиле «геноцид русских в Донбассе – это смешно» и не сказал бы «я услышал вашу точку зрения» в ответ на рассказ об обстреле Украиной центра Донецка в марте 2022 года, как это сделал Олаф Шольц. Годами Герхард Шрёдер настаивал на соблюдении Киевом Минских соглашений, призывал снять с России санкции, а в 2019 году заявил, что присоединение Крыма законно. Ужасная позиция на взгляд современного европейского мейнстрима. С этой точки зрения Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков.

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