Депутат Шеремет призвал украинцев осознать влияние американских госкорпораций на конфликт

Tекст: Дарья Григоренко

Шеремет сообщил, что главными врагами украинского народа являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. «Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей – в рабов», – уточнил он, передает РИА «Новости».

Шеремет также утверждает, что украинцев вынуждают идти на фронт под предлогом защиты своей страны, в то время как они умирают за интересы американских компаний. По его словам, жители Украины стали заложниками «террористической клики», удерживающей власть в стране.

Он выразил мнение, что украинцам пора различить настоящих врагов от мнимых и обратить оружие против западных агрессоров и их киевских союзников.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, а это исключает успешное посредничество Турции в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия неоднократно призывала киевский режим прекратить убийства русских людей и отправку своих граждан на смерть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина планирует мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, а руководители ВПК начали скрывать сотрудников от мобилизации.