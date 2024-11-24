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    Противник Украины намерен шокировать Румынию
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Российские войска продвинулись в Запорожской области
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    8 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    19 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 17:58 • Новости дня

    В Госдуме призвали украинцев осознать истинных врагов

    Депутат Шеремет призвал украинцев осознать влияние американских госкорпораций на конфликт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы России от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что украинцы должны понять главную причину конфликта и осознать, что их настоящие враги – американские госкорпорации.

    Шеремет сообщил, что главными врагами украинского народа являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. «Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей – в рабов», – уточнил он, передает РИА «Новости».

    Шеремет также утверждает, что украинцев вынуждают идти на фронт под предлогом защиты своей страны, в то время как они умирают за интересы американских компаний. По его словам, жители Украины стали заложниками «террористической клики», удерживающей власть в стране.

    Он выразил мнение, что украинцам пора различить настоящих врагов от мнимых и обратить оружие против западных агрессоров и их киевских союзников.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, а это исключает успешное посредничество Турции в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия неоднократно призывала киевский режим прекратить убийства русских людей и отправку своих граждан на смерть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина планирует мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, а руководители ВПК начали скрывать сотрудников от мобилизации.

    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    24 ноября 2024, 11:08 • Новости дня
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали

    Шесть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в результате засады террористов

    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали шесть бойцов частной военной компании «Вагнер» погибли во время атаки террористов. Нападение произошло в регионе Мопти, где российская колонна попала в засаду.

    Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали подверглась атаке террористов, сообщает «Лента.ru». Шесть российских наемников погибли в результате нападения, организованного группировкой Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

    Событие произошло 21 ноября, когда колонна бойцов ЧВК «Вагнер» оказалась в засаде в регионе Мопти. В ходе боя террористы уничтожили транспортные средства группы. Бойцы занимались охраной контрольно-пропускного пункта в центральной части Мали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность. В августе найдено подтверждение причастности Главного управления разведки Украины к атаке в Мали. Власти Мали призвали пресечь «подрывную деятельность украинских посольств».

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    23 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года

    Залужный предположил прорыв фронта в украинском конфликте после 2027 года

    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский посол в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о возможном прорыве фронта в украинском конфликте после 2027 года.

    «По моим подсчетам, видимо, после 2027 года», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Залужный считает, что такой прорыв может произойти «благодаря накоплению необходимого количества материалов».

    Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что фронт украинских военных обрушился под натиском российских войск из-за усталости военнослужащих, разбалансировки управления и дефицита резервов, и отмечал, что украинские войска испытывают значительные трудности на линии фронта.

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    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя сеть контрабанды, связанной с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть контрабанды, указывающую на растущие связи Москвы с мятежной группировкой хуситов. Йеменские рекруты, прибывшие в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Однако по прибытии с помощью компании, связанной с хуситами, они были насильственно введены в состав российской армии и отправлены на фронт.

    Появление йеменских наемников на Украине подчеркивает, как конфликт втягивает солдат из-за рубежа на фоне растущих потерь. В числе рекрутов наемники из Непала и Индии и около 12 тыс. северокорейских солдат, утверждает FT. По оценкам издания, эти действия также свидетельствуют о сближении России с Ираном и союзными ему радикальными группировками на Ближнем Востоке.

    Американские дипломаты утверждают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Абдулла, один из йеменских рекрутов, рассказал FT, как его группа была насильно доставлена в Россию, где их заставили подписать контракты. Он описал, как при отказе подписать контракт на русском языке, над ними якобы стреляли из пистолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство. Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий.

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    24 ноября 2024, 10:22 • Новости дня
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой.

    Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения между Москвой и Сеулом. Он подчеркнул, что в Сеуле должны осознавать последствия возможного использования южнокорейских вооружений, так как это может привести к гибели российских граждан, передает ТАСС.

    Он отметил, что Российская Федерация будет реагировать на такие поставки всеми необходимыми способами. Руденко выразил сомнение в том, что подобные действия укрепят безопасность Республики Корея.

    Ранее профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая заявил, что Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Korea Times сообщала, что США предварительно уведомили Сеул о решении разрешить Украине наносить удары по России с использованием дальнобойного оружия.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    24 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе

    Политолог Рар: Либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами

    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, поэтому рост влияния правых сил ощущается здесь особенно ярко. Тем не менее данная тенденция характерна для всех государств ЕС, поскольку нынешняя политика объединения не способна справиться с последствиями глобального кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Румынии стартовали президентские выборы.

    «В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет». У жителей ЕС – и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером – складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он.

    «Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – заключил Рар.

    Ранее в Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако социологические опросы указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

    В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

    Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru». По его словам, окончание присоединения стоит ожидать уже в 2025 году. Известно, что данный вопрос будет рассматриваться Брюсселем 12 декабря.

    В свою очередь Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

    По его словам, возглавляемая им партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

    Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительных работ Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

    Однако некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

    Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря.

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    24 ноября 2024, 02:13 • Новости дня
    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху

    Линдси Грэм пригрозил санкциями странам НАТО за помощь МУС в аресте Нетаньяху

    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

    Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), выступил с предупреждением союзникам США. Он заявил, что Вашингтон может ввести санкции против стран, которые помогут МУС арестовать премьера Нетаньяху. В частности, Грэм отметил такие страны, как Канада, Британия, Германия и Франция, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала Fox News Грэм подчеркнул: «Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции». Он заявил, что США должны предпринять решительные действия против стран, поддерживающих МУС, и стремиться «сокрушить экономику» этих государств.

    При этом Грэм не уточнил, какие именно меры будут приняты.

    Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    24 ноября 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

    Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке

    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.

    Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.

    Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.

    Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    24 ноября 2024, 13:13 • Новости дня
    СМИ: Россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей за неисправность вентилятора

    СМИ: Подмосковный бизнесмен выиграл суд у BMW из-за неисправного вентилятора

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бизнесмен из Подмосковья выиграл дело против компании BMW из-за неработающего вентилятора в автомобиле, что привело к неустойке в размере 300 млн рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, бизнесмен из Подмосковья подал в суд на BMW после обнаружения неисправности в автомобиле BMW Х7, купленном за 11 млн рублей в 2021 году. Основной причиной иска стал неисправный вентилятор обдува спинок передних сидений, который вместо этого издавал скрежет и ударял по сиденьям, передает РИА «Новости».

    По решению суда, компания BMW обязана была выплачивать неустойку до замены автомобиля. Однако после ухода BMW из России выплаты не производились. В итоге размер неустойки составил 6,5 млн рублей в месяц, что привело к накоплению общей суммы в 300 млн рублей.

    Ранее помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет.

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    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    24 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»

    Песков заявил о засекреченности разработки ракеты «Орешник»

    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о секретном процессе разработки ракеты «Орешник», в который вовлечены только избранные лица.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, подчеркнул, что разработка новейших видов вооружения, таких как ракетная система «Орешник», проводится в условиях строжайшей секретности. Он подчеркнул, что в процесс разработки вовлечен исключительно узкий круг лиц.

    Он добавил, что сам не был осведомлен о разработке до того, как о ней сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам Пескова, это подчеркивает уровень секретности, с которым связаны подобные проекты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник», заявил, что разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

    Коментарии (4)
    24 ноября 2024, 06:51 • Новости дня
    Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка

    Банкоматы крупнейших банков Китая не выдали наличные с карт Union Pay Газпромбанка

    Tекст: Максим Попов

    Банкоматы Bank of China и ICBC прекратили выдачу наличных с карт Газпромбанка Union Pay, информируя о сбое транзакции.

    Как отмечает РИА «Новости», банкоматы крупнейших банков Китая, таких как Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком. При попытке совершить снятие средств на экранах устройств отображаются сообщения о неудачной транзакции.

    В частности, банкоматы Bank of China показывают «сбой транзакции», а ICBC сообщает, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».

    Напомним, в четверг США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В результате, Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей. Одновременно с этим стало известно, что карты перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда.

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