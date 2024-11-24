Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.8 комментариев
В Госдуме призвали украинцев осознать истинных врагов
Депутат Шеремет призвал украинцев осознать влияние американских госкорпораций на конфликт
Депутат Госдумы России от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что украинцы должны понять главную причину конфликта и осознать, что их настоящие враги – американские госкорпорации.
Шеремет сообщил, что главными врагами украинского народа являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. «Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей – в рабов», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Шеремет также утверждает, что украинцев вынуждают идти на фронт под предлогом защиты своей страны, в то время как они умирают за интересы американских компаний. По его словам, жители Украины стали заложниками «террористической клики», удерживающей власть в стране.
Он выразил мнение, что украинцам пора различить настоящих врагов от мнимых и обратить оружие против западных агрессоров и их киевских союзников.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, а это исключает успешное посредничество Турции в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия неоднократно призывала киевский режим прекратить убийства русских людей и отправку своих граждан на смерть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина планирует мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, а руководители ВПК начали скрывать сотрудников от мобилизации.