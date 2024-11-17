Песков: Россия призывала Киев прекратить отправлять украинцев на смерть

Tекст: Дарья Григоренко

Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что это было сказано много раз.

Песков также оценил позицию США в отношении Украины. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в урегулировании конфликта и рассматривает Украину лишь как средство для достижения своих целей. «В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе», – подчеркнул Песков, добавив, что целью США является стратегическое поражение России.

Высказывания Пескова акцентируют внимание на международной политике США, их стремлении использовать украинский конфликт для сдерживания России и нанесения ущерба ее интересам.

В воскресенье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что США извлекают выгоду из конфликта на Украине, увеличивая поставки сжиженного природного газа в Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года, а руководители ВПК начали скрывать сотрудников от мобилизации. Военнопленный Сергей Ревенко заявил, что на Украине бронь от мобилизации требует ежемесячной оплаты около 700 долларов, которую осуществляет начальник на работе.