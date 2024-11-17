16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.123 комментария
Медведев заявил о невыгодности мира на Украине для США
Медведев указал на рост поставок американского СПГ в Европу из-за санкций против России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что США извлекают выгоду из конфликта на Украине, увеличивая поставки сжиженного природного газа в Европу.
Медведев заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно Соединенным Штатам, поскольку это позволяет им наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает ТАСС. По его словам, американские поставки нефти в Европу увеличились в два раза, а СПГ – на 18,5 млн тонн, что составляет рост на 181% за год. Медведев подчеркнул, что Европа вынуждена закупать эти энергоресурсы из-за антироссийских санкций, создавших дефицит.
Политик также указал, что завершение российско-украинского конфликта и отмена санкций против России могут негативно сказаться на позициях американского СПГ на европейском рынке. Он считает, что США заинтересованы в поддержании текущей ситуации, поскольку это приносит им значительные прибыли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа на выборах в США, а также подчеркнул нежелание Трампа тратить деньги на «токсичную Украину».