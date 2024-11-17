Медведев указал на рост поставок американского СПГ в Европу из-за санкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно Соединенным Штатам, поскольку это позволяет им наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает ТАСС. По его словам, американские поставки нефти в Европу увеличились в два раза, а СПГ – на 18,5 млн тонн, что составляет рост на 181% за год. Медведев подчеркнул, что Европа вынуждена закупать эти энергоресурсы из-за антироссийских санкций, создавших дефицит.

Политик также указал, что завершение российско-украинского конфликта и отмена санкций против России могут негативно сказаться на позициях американского СПГ на европейском рынке. Он считает, что США заинтересованы в поддержании текущей ситуации, поскольку это приносит им значительные прибыли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа на выборах в США, а также подчеркнул нежелание Трампа тратить деньги на «токсичную Украину».