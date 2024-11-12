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    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня

    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа

    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

    9 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве

    Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид Жозепа Борреля в Киеве

    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    @ @JosepBorrellF

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), которые выразили свои критические комментарии под его фотографией.

     Под фотографией, размещенной им в Сети, пользователи оставляли критические комментарии. Один из комментаторов, Rossvetrov, задал вопрос: «Ты в порядке? Выглядишь очень плохо».

    Другой пользователь, Paolo, сравнил Борреля с туристом, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует официальному статусу, передает РИА «Новости».

    https://t.me/vzglyad_ru/110539

    Критические отзывы продолжились высказываниями в адрес Борреля. Пользователь с ником Spidenm назвал его «несчастным», а Silbhe охарактеризовал внешний вид дипломата как «жалкий».

    Anders выразил мнение, что Боррель не подходит для представления Евросоюза.

    Ранее Боррель сообщил, что его визит в Киев станет его последним визитом столицу Украины в качестве главы дипломатии Европейского союза.

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    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Коментарии (27)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 комментариев


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    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    10 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    Дональд Трамп – младший сделал заявление о будущем Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал ролик в черно-белом цвете, на котором изображен Зеленский, окруженный падающими долларами.

    Ролик сопровождался надписью: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия». Как предполагают аналитики, Трамп-младший имел в виду дату 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу Трампа-старшего на выборах.

    При этом официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США должно состояться 20 января.

    Ранее Илон Маск поддержал мнение о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США, которые поддерживают продолжение военного конфликта.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 комментариев

    Коментарии (4)
    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО

    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может использовать президентские полномочия для обхода закона о запрете на выход из НАТО, принятого при Джо Байдене.

    Дональд Трамп, победив на выборах президента США, может обойти закон, принятый при Джо Байдене, который требует одобрения Сената двумя третями голосов для выхода из НАТО, сообщает Politico. Эксперты в области права полагают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в сфере внешней политики для обхода этой нормы.

    Ситуация напоминает случай с выходом США из Договора по открытому небу при Трампе, когда Конгресс требовал уведомления за 120 дней до выхода, но Минюст считал, что это нарушает конституционные полномочия президента. Согласно мнению научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, действующий закон о НАТО не безупречен, и шаги Трампа могут привести к конституционному конфликту с Конгрессом.

    Андерсон подчеркнул, что Конгресс может оспорить действия президента в суде, если он посчитает закон неконституционным. Профессор Кертис Брэдли добавил, что только Конгресс может подать иск в этой ситуации, и неясно, поддержат ли его республиканцы в Сенате. Он также отметил, что подобное дело может быть рассмотрено в Верховном суде США.

    Позиция Трампа по членству США в НАТО остается неопределенной. В 2018 году экс-советник республиканца Джон Болтон упоминал о планах Трампа вывести страну из альянса. В 2023 году появились слухи о возможности инициирования выхода США из блока, однако окончательное решение пока не принято.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

    Коментарии (16)
    10 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США

    Глава МИД Франции Барро заявил об угрозе превращения Европы в «вассальный континент-музей»

    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США
    @ Ministere de l’Europe et des Affaires etrangeres

    Tекст: Антон Антонов

    Есть риск разобщения Европы и ее превращения в «вассальный континент-музей», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    На вопрос о том, не пугает ли его возможное разобщение Европы на фоне событий в США, Барро ответил: «Да, такой риск есть. Мы сможем это преодолеть. Это вопрос наличия воли».

    Барро подчеркнул, что европейские страны полны решимости вести диалог с новой администрацией в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    По его мнению, Европа должна занять позицию «геополитической силы, которой нет равных», и для этого ей необходимо укрепиться в промышленной, военной и торговой сферах.

    Министр сказал, что защита, предоставляемая США, больше не гарантируется. Европейцы, как отметил Барро, сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: «повсеместным отсутствием безопасности и войной на континенте», промышленным и технологическим упадком, а также распадом демократической модели.

    Он призвал европейцев набраться мужества, чтобы изменить судьбу, угрожающую превратить Европу в «стареющий вассальный континент-музей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

    Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой. Макрон также заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

    Коментарии (16)
    12 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш

    Европарламент подготовил резолюцию о запрете российским танкерам вход в Ла-Манш

    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш, что станет частью новых санкций против России.

    Европарламент подготовил резолюцию, в которой намерен призвать к введению запрета для танкеров с российской нефтью на вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС.

    Документ предполагает, что страны Евросоюза совместно с Британией должны принять меры по ограничению доступа для этих судов. Кроме того, Европарламент просит другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

    В резолюции подчеркивается, что введенный Евросоюзом и странами «Группы семи» ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты не достиг своей цели. Вместо этого отмечается, что Россия задействует до 600 судов, независимых от западного контроля, в перевозке своей нефти. Европарламент считает, что действия России значительно отличаются от других стран, против которых вводились нефтяные санкции, таких как Венесуэла, Иран и КНДР.

    Термин «теневой флот» используется для обозначения судов, отказавшихся от услуг западных страховых и других финансовых компаний, чтобы свободно торговать с Россией. Запрет на обслуживание таких перевозчиков, если они не соблюдают западные ценовые потолки, был введен Евросоюзом в рамках шестого пакета санкций. Однако это только привело к потере контроля западными компаниями над морскими перевозками российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

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    9 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил на пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС готовит новый, 15-й по счету, пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Боррель отметил, что Евросоюз намерен ужесточить меры по борьбе с обходом введенных ранее санкций.

    Подготовка нового пакета санкций обусловлена продолжающимся конфликтом на Украине.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    11 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

    Стефаник является членом Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк и занимает высокопоставленное положение среди республиканцев в нижней палате, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

    Она известна как надежный союзник Трампа и активный сборщик средств для Республиканской партии.

    На данный момент пост постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, которая была назначена в феврале 2021 года. Однако с избранием Трампа на пост президента возможны кадровые изменения в дипломатическом корпусе США.

    Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Также политик подчеркнул, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники утверждают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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