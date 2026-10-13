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В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек в составе 60 команд
В Мастерской управления «Сенеж» 16–18 октября состоится суперфинал шестого сезона конкурса «Лидеры России», в котором примут участие 300 управленцев в составе 60 команд.
Суперфинал шестого сезона конкурса «Лидеры России», получивший название «Лига чемпионов», пройдет в формате управленческого чемпионата с 16 по 18 октября. В нем примут участие 300 управленцев из 60 команд, победивших в первом командном сезоне проекта. Конкурсантам предстоит за ограниченное время решить реальные задачи, проявив сплоченность и мобильность, сообщили организаторы на пресс-завтраке по итогам сезона.
«В «Лиге чемпионов» встретятся управленцы, которым уже не нужно доказывать свое право называться победителями конкурса. Теперь 60 команд будут работать в условиях динамичной конкуренции и ограниченного времени, вести переговоры, бороться за ресурсы и принимать совместные решения. Впервые участники смогут получать обратную связь от профессиональных экспертов непосредственно во время испытаний и сразу корректировать свои стратегии для выполнения последующих заданий. Участников ожидает два тура оценочных испытаний, рефлексия, а также открытая турнирная таблица», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Обязательной частью программы суперфинала впервые станет управленческий диктант. С его помощью эксперты оценят владение терминологией и скорость действий участников в стрессовой ситуации. Также на мероприятии представили результаты первого в стране исследования эффективности управленческих команд, проведенного на основе данных текущего сезона. Эксперты установили, что успешные коллективы объединяет ориентация на общую цель, которая помогает руководителям с разным опытом эффективно согласовывать решения.
Оценочные испытания продлятся два дня, а 18 октября конкурсанты встретятся с членами клуба «Эльбрус» для обсуждения перспектив сообщества. В этот же день будут объявлены итоги «Лиги чемпионов». Всего в шестом сезоне проекта приняли участие 75 тыс. руководителей из всех регионов России и 66 иностранных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом были определены победители конкурса управленцев «Лидеры России. Команда».
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Финалист «Лидеров России» стал зампредом правительства Магаданской области.