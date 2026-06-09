Финалисты «Лидеров России» впервые написали управленческий диктант

Tекст: Валерия Городецкая

Этот формат станет ежегодным и позволит руководителям проверять знания терминологии и навыки работы в стрессовых условиях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего в командном сезоне состязаются более 75 тыс. человек из 66 государств.

Глава платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин объяснил суть нововведений. «Впервые конкурс проходит в командном формате, мы сознательно сместили акцент с индивидуальных достижений на умение выстраивать совместную работу», – заявил он. Спикер добавил, что высокие назначения уже получили более 700 управленцев.

Финалисты разделены на сборные, государственные, корпоративные и организационные управленческие команды. Им предстоит решать стратегические задачи, распределять ресурсы и управлять социально значимыми инициативами. Оценивать эффективность работы коллективов будут исключительно по достигнутым практическим результатам.

Для конкурсантов дополнительно подготовлена масштабная деловая программа с участием ведущих экспертов в сфере менеджмента и педагогики. Триумфаторы сезона получат право пройти эксклюзивное обучение в Мастерской управления «Сенеж» совместно с Президентской академией.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко запустил шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» в новом командном формате.

Политолог Евгений Минченко заявил о более чем 650 высоких назначениях участников предыдущих пяти сезонов конкурса и о его эффективности как социального лифта.