Стартовал шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергей Кириенко сообщил, что в новом сезоне по поручению президента в конкурсе будут существенные отличия. «Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», – сказал он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты».

Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

«С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», – подчеркнул он.

Кроме того Кириенко отметил, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер: респондентам задают вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали в 2017 году, ответ «да» давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», – отметил он.

Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, общественных инициатив и развитие волонтерского движения.