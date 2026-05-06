  • Новость часаРубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армения противопоставила себя Белоруссии
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Умер основатель CNN Тед Тернер
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 комментариев
    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    @ @nikol.pashinyan

    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    Комментарии (27)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали заметное похолодание

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года, сообщили синоптики.

    5 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух к 16 часам прогрелся до 25,1 градуса. В понедельник был установлен предыдущий температурный рекорд, но уже на следующий день показатель обновился.

    Михаил Леус в своем сообщении отметил: «Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему – температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку, в 16 часов термометр показывал плюс 25,1 градуса».

    При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни в столице температура не достигнет отметки в 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачный и жаркий вторник.

    Ранее синоптики назвали теплый воздух с юго-запада из района Средиземноморья причиной возможной первой грозы сезона в Москве и области. До этого сообщалось, что в Московском регионе до конца мая сохранится устойчивая теплая погода с дневной температурой 25–28 градусов и отсутствием осадков при превышении климатической нормы на несколько градусов.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Священник объяснил связь святого Георгия с Днем Победы

    Священник Волков рассказал о связи памяти святого Георгия с Днем Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Память о святом великомученике Георгии Победоносце, которую Русская православная церковь отмечает 6 мая, неразрывно связана в сознании россиян с Днем Победы, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

    Священник подчеркнул: «Георгий Победоносец – один из святых, которые относятся к чину воинов, и он занимает среди них почетное место». На протяжении веков в Византии, а затем и в России Георгия считали покровителем воинов и военной службы, передает РИА «Новости».

    Волков объяснил, что память о святом стала особенно актуальна после Великой Отечественной войны, поскольку через несколько дней после дня его памяти был подписан акт о капитуляции, и 9 мая стало отмечаться как День Победы. Таким образом, образ великомученика Георгия символически укрепился в национальной памяти, связывая воинскую доблесть и победу.

    Священник напомнил, что в честь Георгия называли русских князей, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого, а также что орден святого Георгия был одной из высших наград Российской империи и остается важным символом сегодня. Цвета Георгиевской ленточки также связаны с памятью о святом.

    По преданию, святой Георгий был уроженцем Каппадокии, римским военачальником, который пострадал за веру во времена Диоклетиана и был обезглавлен 6 мая 303 года. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а его победа над змеем изображена на гербе столицы, день которого также отмечают 6 мая.

    Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день святого Георгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Финский политик заявил о безразличии ЕС к ударам ВСУ по гражданским объектам

    Финский политик Мема обвинил ЕС в финансировании терроризма против россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские лидеры полностью игнорируют атаки украинских беспилотников по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре на территории России, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Руководство Евросоюза не выражает обеспокоенности из-за использования Киевом дронов для ударов по российским гражданским объектам.

    «Украина использует дроны для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в России, включая такие ядерные объекты, как Запорожская АЭС. Я не слышал ни одного слова беспокойства от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует эти дроны», – отметил парламентарий в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик подчеркнул, что поставки беспилотников киевским властям фактически означают прямое финансирование терроризма против мирного населения. Мема предупредил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть политику в отношении Украины, иначе блок столкнется с катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по зданию администрации Энергодара. Несколькими днями ранее дроны ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Министерство обороны России назвало поставки европейских аппаратов Киеву причиной эскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских торгах снизилась до 558 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду котировки голубого топлива на лондонской площадке ICE скорректировались вниз на 2%, зафиксировавшись на отметке около 558 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торговую сессию с небольшого роста, передает РИА «Новости». Однако вскоре показатель ушел в минус, потеряв почти 2% от расчетной цены предыдущего дня.

    Ранее в марте средняя стоимость энергоресурса подскочила на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле наметилась обратная тенденция со снижением цен на 14%.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был пробит после того, как глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий. Речь шла о двух из 14 установок по выпуску сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских хабах в начале весны 2022 года. В тот период цена достигала беспрецедентных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне газовые котировки на европейских биржах замерли вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост стоимости топлива почти до 570 долларов.

    В начале месяца цена энергоресурсов в Евросоюзе удерживалась на уровне чуть ниже 560 долларов.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Вучич через посла передал Путину поздравление с Днем Победы

    Вучич передал послу России письмо Путину с поздравлением ко Дню Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич передал через посла письмо российскому лидеру с поздравлением по случаю Дня Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о жертвах войны.

    Вучич сообщил, что передал письмо с поздравлением Владимиру Путину по случаю Дня Победы через российского посла Александра Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

    Вучич принял российского дипломата в Белграде, где обсудил значение 9 Мая, назвав этот день «вечным символом непокорности и героизма наших народов».

    В письме сербский президент отметил, что сохранение памяти о жертвах, отдавших жизни за справедливость и правду, является общей обязанностью Сербии и России. Вучич особо подчеркнул, что Сербия не допустит попыток пересмотра истории и всегда будет чтить подвиг героев Второй мировой войны.

    В прошлом году на личной встрече Александр Вучич по-русски поздравил Владимира Путина с праздником.

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Полиция Даугавпилса запретила доступ к Вечному огню 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей латвийского города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект «по соображениям безопасности».

    Жителей латвийского Даугавпилса в этом году не пустят к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем для возложения цветов 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

    Полиция огородила мемориал в парке Дубровина «по соображениям безопасности». В ведомстве продолжают внутреннюю проверку из-за февральского возгорания в парке.

    Представители Даугавпилсской думы подтвердили, что на 9 мая в городе не запланированы публичные мероприятия и митинги. По информации полиции, индивидуальное возложение цветов разрешено только в местах захоронений.

    В ведомстве подчеркнули, что любые попытки возложить цветы в местах, где демонтированы советские памятники, будут рассматриваться как «прославление военной агрессии», и такие действия пресекут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы.

    В Кремле осудили подобное отношение к памяти павших воинов.

    Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским солдатам.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали на 10%

    Стоимость газа в Европе опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана европейские газовые фьючерсы резко подешевели, потеряв в ходе торгов сразу 10%.

    В среду днем июньские фьючерсы по индексу хаба TTF подешевели на 10%, опустившись до отметки 508,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Изначально торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом до 567,7 доллара, однако к середине дня котировки перешли к стремительному падению.

    Настроения участников рынка могли измениться после публикаций портала Axios. Издание со ссылкой на американские источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.

    Дополнительным фактором стабильности стало заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Иранские военные пообещали обеспечить безопасное судоходство по Ормузскому проливу, если в адрес страны не будет поступать угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

    До этого президент США намекнул на вероятность новых ударов по иранским нефтепроводам.

    В апреле газовые котировки резко обвалились на фоне сообщений о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии в Цеце после реставрации открыли мемориал 569 советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации