В архиве ФСБ раскрыли, как нацисты устраивали массовые казни на родине Зеленского

В архиве ФСБ рассказали о массовых казнях в Кривом Роге нацистами

Tекст: Катерина Туманова

Рассекреченные материалы из Центрального архива ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» раскрывают новые подробности преступлений немецких властей в Кривом Роге во время Великой Отечественной войны.

В документах приводятся данные о том, как в августе 1943 года арестованных горожан заставляли выкапывать ямы за кирпичным заводом, после чего их по ночам вывозили и сбрасывали в эти же ямы.

В одном из актов говорится: «В 12 часов ночи их (группу местных жителей) вывезли машиной в ту же яму. Подвезли их к яме, снимали по 5-6 человек и бросали в нее», – сообщает ТАСС.

В октябре 1943 года произошел аналогичный случай – местных жителей принудили копать яму в течение трех дней, а затем рано утром вывезли и сбросили туда.

Документ фиксирует, что позднее в этих ямах обнаружили десятки сгоревших тел. В актах подчеркивается жестокость, с которой нацисты обращались с населением города.

Кривой Рог, где произошли эти события, расположен в Днепропетровской области и является родным городом Владимира Зеленского.

