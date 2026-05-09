Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.4 комментария
В архиве ФСБ раскрыли, как нацисты устраивали массовые казни на родине Зеленского
В архиве ФСБ рассказали о массовых казнях в Кривом Роге нацистами
В рассекреченных документах Центрального архива ФСБ описываются подробности расстрелов и сожжения жителей Кривого Рога немецкими фашистами в 1943 году.
Рассекреченные материалы из Центрального архива ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» раскрывают новые подробности преступлений немецких властей в Кривом Роге во время Великой Отечественной войны.
В документах приводятся данные о том, как в августе 1943 года арестованных горожан заставляли выкапывать ямы за кирпичным заводом, после чего их по ночам вывозили и сбрасывали в эти же ямы.
В одном из актов говорится: «В 12 часов ночи их (группу местных жителей) вывезли машиной в ту же яму. Подвезли их к яме, снимали по 5-6 человек и бросали в нее», – сообщает ТАСС.
В октябре 1943 года произошел аналогичный случай – местных жителей принудили копать яму в течение трех дней, а затем рано утром вывезли и сбросили туда.
Документ фиксирует, что позднее в этих ямах обнаружили десятки сгоревших тел. В актах подчеркивается жестокость, с которой нацисты обращались с населением города.
Кривой Рог, где произошли эти события, расположен в Днепропетровской области и является родным городом Владимира Зеленского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госархив России в марте отказался от допэкспертизы черепа Гитлера. Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов. ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада.