Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Госархив России отказался от допэкспертизы черепа Гитлера
Госархив РФ не планирует проводить дополнительные экспертизы фрагмента черепа Гитлера
Госархив РФ не планирует проводить дополнительную экспертизу фрагмента черепа Гитлера, поскольку его подлинность была ранее подтверждена французскими исследователями.
Как передает ТАСС, директор Госархива РФ Лариса Роговая сообщила, что не планируется проведение дополнительной экспертизы фрагмента черепа Адольфа Гитлера, хранящегося в фондах архива. Экспертиза была проведена ранее французскими исследователями, которые доказали его подлинность.
Роговая подчеркнула, что архив регулярно получает запросы от журналистов, как российских, так и иностранных, с предложениями провести дополнительные исследования. Эти запросы перенаправляются в Следственный комитет РФ, где имеются необходимые лаборатории для таких экспертиз. Однако, по ее словам, существует проблема с наличием генетического материала, что затрудняет проведение новых исследований.
Важно отметить, что фрагмент черепа является вещественным доказательством в деле «МИФ», которое хранится в Государственном архиве в шести томах. Это второе расследование смерти Гитлера, начатое в феврале 1946 года по инициативе министра внутренних дел СССР Сергея Круглова. Следствие продолжалось два года и собрало шесть объемных томов документов, включая допросы и акты осмотра места гибели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко, историк обнаружил следы тайного нацистского бункера в лесу Тюрингии, а Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.