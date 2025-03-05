Госархив РФ не планирует проводить дополнительные экспертизы фрагмента черепа Гитлера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, директор Госархива РФ Лариса Роговая сообщила, что не планируется проведение дополнительной экспертизы фрагмента черепа Адольфа Гитлера, хранящегося в фондах архива. Экспертиза была проведена ранее французскими исследователями, которые доказали его подлинность.

Роговая подчеркнула, что архив регулярно получает запросы от журналистов, как российских, так и иностранных, с предложениями провести дополнительные исследования. Эти запросы перенаправляются в Следственный комитет РФ, где имеются необходимые лаборатории для таких экспертиз. Однако, по ее словам, существует проблема с наличием генетического материала, что затрудняет проведение новых исследований.

Важно отметить, что фрагмент черепа является вещественным доказательством в деле «МИФ», которое хранится в Государственном архиве в шести томах. Это второе расследование смерти Гитлера, начатое в феврале 1946 года по инициативе министра внутренних дел СССР Сергея Круглова. Следствие продолжалось два года и собрало шесть объемных томов документов, включая допросы и акты осмотра места гибели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко, историк обнаружил следы тайного нацистского бункера в лесу Тюрингии, а Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.