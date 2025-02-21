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ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко
ФСБ рассекретила архивы о преступлениях изменника Родины Ахраменко
УФСБ России по Республике Коми рассекретило архивные документы, касающиеся Семена Тихоновича Ахраменко, который был участником карательного фашистского отряда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.
Ахраменко служил в 682-м Восточном батальоне, который вел бои с партизанами и занимался насильственной отправкой советской молодежи на работы в Германию, передает ТАСС.
Согласно материалам дела, в 1943 году Ахраменко добровольно вступил в гарнизон полиции на оккупированной территории Белорусской ССР и участвовал в боях против партизан. За время службы Ахраменко и его подразделение также занимались ограблением граждан и уничтожением их имущества. В марте 1944 года он вступил в созданный немцами «Союз борьбы против большевизма», клятвенно присягнув на верность Гитлеру.
Виновность Ахраменко была доказана на суде в 1948 году, где он был признан виновным в измене Родине. Ему было назначено наказание в виде 25 лет исправительно-трудовых работ и последующего ограничения в правах на пять лет. Последний документ в архивном деле датируется 2001 годом и подтверждает обоснованность его осуждения и невозможность реабилитации.
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