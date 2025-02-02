Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.11 комментариев
ФСБ рассекретила документы о разведданных времен Сталинградской битвы
ФСБ рассекретила данные о событиях Сталинградской битвы к ее 82-й годовщине
Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомство представило общественности ранее секретные документы, содержащие разведданные о ходе Сталинградской битвы. Эти материалы освещают важные сведения, которые поступали к советским властям в период стратегически важного сражения на Волге в 1942-1943 годах, передает ТАСС.
В сообщении УФСБ отмечается, что одним из ключевых аспектов деятельности НКВД в военное время было своевременное снабжение информацией руководства страны. Эти архивные данные содержат характеристики военной обстановки, сведения о разведывательной и контрразведывательной деятельности, состоянии обороны, эпидемиологической безопасности и режиме военного положения, а также о борьбе с преступностью в регионе.
Секретные сведения начальник сталинградского НКВД передавал командующим фронтами генералу полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, а также секретарю обкома Алексею Чуянову. Сбор данных по всей области позволял выявить слабые места противника, что существенно повлияло на ход сражения.
Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Это событие кардинально изменило ход войны, предвещая поражение немецко-фашистских войск.
В январе российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель.
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