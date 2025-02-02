ФСБ рассекретила документы о разведданных времен Сталинградской битвы

ФСБ рассекретила данные о событиях Сталинградской битвы к ее 82-й годовщине

Tекст: Дарья Григоренко

Ведомство представило общественности ранее секретные документы, содержащие разведданные о ходе Сталинградской битвы. Эти материалы освещают важные сведения, которые поступали к советским властям в период стратегически важного сражения на Волге в 1942-1943 годах, передает ТАСС.

В сообщении УФСБ отмечается, что одним из ключевых аспектов деятельности НКВД в военное время было своевременное снабжение информацией руководства страны. Эти архивные данные содержат характеристики военной обстановки, сведения о разведывательной и контрразведывательной деятельности, состоянии обороны, эпидемиологической безопасности и режиме военного положения, а также о борьбе с преступностью в регионе.

Секретные сведения начальник сталинградского НКВД передавал командующим фронтами генералу полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, а также секретарю обкома Алексею Чуянову. Сбор данных по всей области позволял выявить слабые места противника, что существенно повлияло на ход сражения.

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Это событие кардинально изменило ход войны, предвещая поражение немецко-фашистских войск.

В январе российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель.

Ранее ФСБ в Международный день памяти жертв геноцида впервые обнародовала допросы немецкого полицейского Вальтера Шварце, участвовавшего в массовых казнях евреев в Ровно и Бердичеве на Украине в ноябре 1941 года.