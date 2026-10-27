Правительство Британии отменило ввозные пошлины на еду и топливо

Tекст: Игорь Иножарский

Минфин Великобритании объявил о приостановке сборов на ряд популярных продуктов, в том числе на консервированную фасоль, шоколад, маринованные огурцы, а также на удобрения и керосин, пишет Politico.

«Сегодняшние повседневные решения – лишь малая часть того, что мы делаем, чтобы дать семьям немного передохнуть», – заявил канцлер казначейства Джон Хили.

Он отметил, что конфликты на Ближнем Востоке и в Европе бьют по британцам через рост повседневных расходов. Министр подчеркнул, что власти не могут контролировать мировые события, но могут действовать там, где способны изменить ситуацию.

На прошлой неделе правительство объявило о продлении до конца 2028 года приостановки импортных пошлин на более чем 250 других товаров. По оценкам властей, в совокупности эти меры позволят сократить потребительские расходы на сумму от 245 до 595 млн фунтов стерлингов в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания полностью потеряла свою химическую промышленность. В прошлом году макроэкономические показатели продемонстрировали системный кризис финансов Соединенного Королевства. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром британского миграционного кризиса.