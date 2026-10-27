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Британия отменила пошлины на ввоз еды и топлива для снижения стоимости жизни
Правительство Британии отменило ввозные пошлины на еду и топливо
Британское правительство приняло решение снять импортные пошлины с более чем 100 видов товаров, включая продукты питания и топливо, ради снижения стоимости жизни в стране.
Минфин Великобритании объявил о приостановке сборов на ряд популярных продуктов, в том числе на консервированную фасоль, шоколад, маринованные огурцы, а также на удобрения и керосин, пишет Politico.
«Сегодняшние повседневные решения – лишь малая часть того, что мы делаем, чтобы дать семьям немного передохнуть», – заявил канцлер казначейства Джон Хили.
Он отметил, что конфликты на Ближнем Востоке и в Европе бьют по британцам через рост повседневных расходов. Министр подчеркнул, что власти не могут контролировать мировые события, но могут действовать там, где способны изменить ситуацию.
На прошлой неделе правительство объявило о продлении до конца 2028 года приостановки импортных пошлин на более чем 250 других товаров. По оценкам властей, в совокупности эти меры позволят сократить потребительские расходы на сумму от 245 до 595 млн фунтов стерлингов в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания полностью потеряла свою химическую промышленность. В прошлом году макроэкономические показатели продемонстрировали системный кризис финансов Соединенного Королевства. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром британского миграционного кризиса.