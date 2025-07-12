  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    Врач назвал самые частые ошибки людей в жару
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    ЕК готова на уступку Словакии за ее отказ от блокировки антироссийских санкций
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 07:45 • Новости дня

    Борис Джонсон обозвал Макрона злодеем и обвинил в миграционном кризисе Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail разразился негодованием и обвинениями в адрес французского президента Эммануэля Макрона, которого назвал главным бенефициаром миграционного кризиса Британии.

    Джонсон отмечает, что приток мигрантов в 2025 году на 40% больше прошлогоднего, но кто за этим стоит, кому это выгодно, задается он вопросами.

    «Кто на самом деле стоит за этой моральной, политической и экономической катастрофой? Какой злой гений организует это ежедневное унижение британского государства? Пришло время разоблачить мистера Бига или месье Пети, стоящего за всем этим, и я дам вам подсказку к разгадке. У него кубинские каблуки, мальчишеский шарм, шепелявый голос и жена, которая дает ему пощечины на публике. Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара, и это Эммануэль Макрон из Франции», – написал Джонсон.

    Экс-премьер Британии считает, что молодые нелегалы, прибывающие на лодках через Ла-Манш, – сплошь завербованные Макроном молодчики, главная цель которых – «поставить Британию в неловкое положение».

    «Он будет отправлять их через Ла-Манш на лодке за лодкой до тех пор, пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы – дураки, которые поверили лжи, и вся проблема нелегальной миграции сейчас настолько серьезна, что пора признать ошибочность Brexit и вернуться в ЕС», – добавил Джонсон.

    В начале июля британское МВД сообщило о 20 тыс. нелегалов, которые добрались до Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    До этого премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

    Комментарии (41)
    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

    Комментарии (8)
    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

    Комментарии (5)
    9 июля 2025, 18:43 • Новости дня
    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию

    Глава Уральской торговой палаты завил о прибытию миллиона индийских рабочих в Россию

    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию
    @ David Talukdar/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение этого года на предприятия металлургии и машиностроения России планируют привлечь около 1 млн рабочих из Индии по межгосударственной договоренности.

    Ожидается, что в Россию прибудет до 1 млн трудовых мигрантов из Индии, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Ura.ru. Он сослался на заявление посла Индии в России. Среди регионов, куда будут направлены иностранные специалисты, указана Свердловская область.

    По словам Беседина, нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях региона будет восполняться за счет привлечения мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. В нынешнем году заключена договоренность о поставке порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников, которые направятся в Свердловскую область.

    Глава УТПП отметил, что промышленным предприятиям региона необходимы квалифицированные сотрудники из-за планируемого увеличения производства. Он подчеркнул, что трудоустройство такого количества мигрантов, в первую очередь для металлургических и машиностроительных предприятий, станет значимой и сложной задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступил законопроект о выдворении мигрантов из России за мелкое хулиганство. Иностранцы в эксперименте по регистрации через приложение в столице будут сниматься с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

    Комментарии (32)
    10 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Названа причина отстраненности жены Макрона во время визита Британию

    Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отстраненного поведения первой леди Франции Брижит Макрон во время визита в Британию стала смерть ее старшей сестры, сообщает Daily Mail.

    По информации Daily Mail, Анна-Мария Тронье, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе в Амьене, родном городе семьи Макрон, передает РИА «Новости».

    «Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», –заявил источник, близкий к президентской паре.

    Несмотря на трагедию, супруга Эммануэля Макрона решила сопровождать президента во время его официального визита на Туманный Альбион, отмечает британское издание.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (10)
    10 июля 2025, 18:19 • Новости дня
    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении журналистки Наташи Рей, осужденной за высказывания о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Данглеан подчеркнул, что это стало победой Рей против первой леди Франции, передает РИА «Новости». По его словам, журналистка теперь собирается подать частное обвинение против Брижит Макрон за мошенничество в судебном процессе.

    Ранее сообщалось, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    В сентябре суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Комментарии (10)
    10 июля 2025, 12:07 • Новости дня
    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

    Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

    Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

    Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

    Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

    Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

    Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

    Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Комментарии (3)
    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Комментарии (7)
    10 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Суд Франции отказал баскетболисту Касаткину в освобождении под залог
    Суд Франции отказал баскетболисту Касаткину в освобождении под залог
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский суд отказал в освобождении баскетболиста Даниила Касаткина под судебный контроль.

    Адвокат Фредерик Бело сообщил, что следственная палата сочла предложенные гарантии неполными, несмотря на аренду квартиры невестой спортсмена и предложение о внесении залога, передает РИА «Новости».

    По словам Бело, власти Франции «не захотели идти на риск».«Я думаю, что следственная палата ждет официального запроса на экстрадицию, потому что на данный момент речь идет лишь о просьбе о задержании, направленной французским властям. Поэтому я думаю, что они не хотят рисковать», – сказал он.

    Напомним, Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США. Посольство России во Франции занялось вопросом задержания спортсмена. Оно не смогло получить доступ к Касаткину.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

    Комментарии (3)
    10 июля 2025, 17:44 • Новости дня
    МИД взял на контроль ситуацию с баскетболистом Касаткиным
    МИД взял на контроль ситуацию с баскетболистом Касаткиным
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг баскетболиста Даниила Касаткина.

    МИД России взял на контроль ситуацию с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, сообщает ТАСС.

    Заместитель главы министерства Сергей Рябков подтвердил журналистам, что дело спортсмена находится под надзором ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции задержали баскетболиста Касаткина по запросу США. Посольство России в Париже занялось вопросом его задержания. Российское диппредставительство пытается добиться встречи с Касаткиным, но сталкивается с отказами французских властей.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 00:51 • Новости дня
    Дуров получил возможность покинуть Францию

    Tекст: Антон Антонов

    С 10 июля в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции смягчают условия судебного контроля, ему разрешается выехать в ОАЭ на две недели.

    Дуров сможет покидать Францию для поездок в Дубай, где проживают его родственники и работают офисы Telegram. Дуров обязан заранее уведомлять следственного судью о выезде. Разрешение распространяется только на поездки в ОАЭ, другие направления остаются под ограничениями, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль.

    Комментарии (0)
    11 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Tекст: Ирма Каплан

    Решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    Британский король Карл III пригласил известного французского шеф-повара Раймона Блана помочь в подготовке государственного банкета в честь президента французского президента Эммануэля Макрона. Представитель Букингемского дворца назвал это сотрудничество примером «сердечного согласия на кухне», пишет GB News.

    75-летний шеф-повар, управляющий рестораном Le Manoir aux Quat'Saisons в Оксфордшире и посол Фонда короля, изначально был заявлен как помощник в «создании первого блюда и десерта» для этого престижного мероприятия.

    Однако позже Блан рассказал, что его попросили поработать и над основным блюдом, хотя он решил делегировать эту обязанность шеф-повару королевского двора Марку Фланагану.

    Это решение вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрэйди, личного повара покойной королевы Елизаветы, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри.

    Макгрэйди назвал этот шаг «огромной пощечиной королевским поварам дворца».

    «Я понимаю, что Раймон Блан один из лучших шеф-поваров в мире, я понимаю, что он посол Фонда короля, и я понимаю, что «это сотрудничество соответствует духу Сердечного согласия», но это огромная пощечина королевским поварам дворца», –  заявил Макгрэйди.

    Он добавил, что Макрон, по его убеждению, уж точно не пригласит британских шеф-поваров для государственного визита короля Карла во Францию.

    Блан защищал это сотрудничество, подчеркнув свое решение привлечь шеф-повара королевского двора к подготовке ужина.

    «Я хотел привлечь Марка. Он королевский шеф-повар, который много лет готовил для короля, к тому же он наш большой друг, это все из уважения» – говорил он.

    Французский шеф-повар объяснил, что мог бы взять на себя все меню, но решил разделить обязанности.

     «Я мог бы сделать все сам, если бы настоял, но Марк приготовил прекрасное блюдо из курицы Rhug Estate с британскими продуктами и прекрасным соусом из эстрагона, по-французски. Это было великолепное событие. У каждого свое мнение, и у меня оно другое. Мне нравится объединять людей», – ответил Блан на критику экс-повара королевского двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    В Госдуме предложили выдворять мигрантов за мелкое хулиганство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, предусматривающий выдворение мигрантов из России за мелкое хулиганство, поступил на рассмотрение в Госдуму.

    Депутат Сергей Миронов пояснил, что к мелкому хулиганству относятся действия, нарушающие общественный порядок: нецензурная брань, оскорбления, приставание к гражданам, порча имущества, а также распространение в интернете информации, унижающей достоинство и нравственность, передает телеканал «360».

    «В общем, все то, чем часто грешат многие иностранные граждане и наивно думают, что смогут избежать наказания», – отметил он.

    В законопроекте также предложено увеличить штрафы для мигрантов: за нецензурную брань – с 1000 рублей до 5-10 тысяч, за отказ подчиняться полиции – с 2,5 до 25 тыс. рублей.

    Среди наказаний предлагаются штрафы до 200 тыс. рублей, административный арест до 15 суток, но ключевой мерой станет именно выдворение из России за любое мелкое хулиганство.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

    Напомним, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    Арбитражный суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства
    Названы сроки повсеместного внедрения новой системы высшего образования
    В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
    Генерал-майор: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Задержанному на Пхукете россиянину может грозить смертная казнь за наркотики

    Российское золото получит свободу от Лондона

    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

    Президент Польши закрыл главный канал поставок западного оружия на Украину, а в МИД Эстонии пообещали заблокировать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Выглядит так, будто руководство этих стран перевернуло собственную политику с ног на голову и окончательно сошло с ума. И то, и другое отчасти правда. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации