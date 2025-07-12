Борис Джонсон обозвал Макрона злодеем и обвинил в миграционном кризисе Британии

Tекст: Ирма Каплан

Джонсон отмечает, что приток мигрантов в 2025 году на 40% больше прошлогоднего, но кто за этим стоит, кому это выгодно, задается он вопросами.

«Кто на самом деле стоит за этой моральной, политической и экономической катастрофой? Какой злой гений организует это ежедневное унижение британского государства? Пришло время разоблачить мистера Бига или месье Пети, стоящего за всем этим, и я дам вам подсказку к разгадке. У него кубинские каблуки, мальчишеский шарм, шепелявый голос и жена, которая дает ему пощечины на публике. Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара, и это Эммануэль Макрон из Франции», – написал Джонсон.

Экс-премьер Британии считает, что молодые нелегалы, прибывающие на лодках через Ла-Манш, – сплошь завербованные Макроном молодчики, главная цель которых – «поставить Британию в неловкое положение».

«Он будет отправлять их через Ла-Манш на лодке за лодкой до тех пор, пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы – дураки, которые поверили лжи, и вся проблема нелегальной миграции сейчас настолько серьезна, что пора признать ошибочность Brexit и вернуться в ЕС», – добавил Джонсон.

В начале июля британское МВД сообщило о 20 тыс. нелегалов, которые добрались до Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

До этого премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.