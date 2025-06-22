МВД Британии заявило о новой партии мигрантов в более 400 человек

Standard: Более 400 мигрантов прибыли в Британию на небольших лодках

Tекст: Ирма Каплан

Согласно данным Министерства внутренних дел Великобритании, в пятницу 20 июня 437 человек пересекли Ла-Манш на семи лодках, в результате чего общее число мигрантов за год достигло 17 817, пишет британская Standard.

В эту же дату в 2024 году общее число мигрантов составляло 12 313 человека, а в 2023 году – 10 518, к 20 июня 2022 года – 11 690 человек.

Последние прибытия произошли после того, как премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что ситуация «ухудшается», и пригрозил ужесточением визового режима.

Премьер-министр дал понять, что страны, которые не предприняли достаточных мер для решения кризиса нелегальной миграции, например, не приняв обратно мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, могут столкнуться с последствиями в виде количества выданных их гражданам виз.

Французская полиция также стояла и наблюдала, как мигранты заходили в воду, чтобы сесть в лодки и пересечь Ла-Манш.

Напомним, 1 июня правительство Британии сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».