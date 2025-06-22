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МВД Британии заявило о новой партии мигрантов в более 400 человек
Standard: Более 400 мигрантов прибыли в Британию на небольших лодках
Более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек, пишет Standard.
Согласно данным Министерства внутренних дел Великобритании, в пятницу 20 июня 437 человек пересекли Ла-Манш на семи лодках, в результате чего общее число мигрантов за год достигло 17 817, пишет британская Standard.
В эту же дату в 2024 году общее число мигрантов составляло 12 313 человека, а в 2023 году – 10 518, к 20 июня 2022 года – 11 690 человек.
Последние прибытия произошли после того, как премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что ситуация «ухудшается», и пригрозил ужесточением визового режима.
Премьер-министр дал понять, что страны, которые не предприняли достаточных мер для решения кризиса нелегальной миграции, например, не приняв обратно мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, могут столкнуться с последствиями в виде количества выданных их гражданам виз.
Французская полиция также стояла и наблюдала, как мигранты заходили в воду, чтобы сесть в лодки и пересечь Ла-Манш.
Напомним, 1 июня правительство Британии сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.
В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».