Джон Хили: Британия потеряла контроль над своими границами

Tекст: Ирма Каплан

В субботу французская полиция наблюдала, как люди, включая детей, садились на небольшие лодки на мелководье пляжа в Гравелине, между Кале и Дюнкерком, затем они отплывали в сторону Великобритании, но полиция ничего не предпринимала сообщает Sky News.

«Правда в том, что Британия потеряла контроль над своими границами за последние пять лет, а последнее правительство в прошлом году оставило систему предоставления убежища в хаосе и рекордный уровень иммиграции», – сказал министр обороны Бжон Хили.

Он отметил, что это «действительно большой проблемой» в ситуации оказался факт невмешательства французской полиции, которая могла бы перехватить лодки на мелководье.

По его словам, нелегалы спускались на воду, доплывали до нужного пункта, как на такси, и высаживались. А Франция не делала ничего, хотя впервые за много лет между странами есть необходимый уровень сотрудничества.

«У нас есть соглашение, что они изменят свой способ работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить их ввести это в действие, чтобы они могли перехватывать нелегалов и останавливать этих людей на воде, а не только на берегу», – добавил Хили.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта. Общее число мигрантов за 2025 год прогнозируется на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 года (10 448), и на 95% выше, чем за аналогичный период 2023 года (7 610).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.