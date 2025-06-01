В Британию за день прибыли рекордные 1,2 тыс. нелегалов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 1,2 тыс. нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Британию 31 мая, сообщает ТАСС. По данным газеты The Daily Telegraph, для этого контрабандисты людей использовали 18 надувных лодок, каждая из которых была переполнена – на борту находились более 50 человек.

Издание отмечает, что это самый высокий показатель нелегального пересечения за 2025 год, уступающий только антирекорду 3 сентября 2022 года, когда за один день в Британию прибыли 1305 мигрантов. С начала текущего года в Англию через пролив Ла-Манш нелегально попали более 14,6 тыс. человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приток нелегалов вырос на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за увеличения числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и помощь беженцам.