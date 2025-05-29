В Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за наплыва мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Британия может столкнуться с дефицитом питьевой воды к середине 2030-х годов из-за миграционного кризиса и быстрого роста населения, пишет РИА «Новости».

В заявлении министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства отмечается, что «быстрый рост населения, разрушающаяся инфраструктура и потепление климата означают, что в Великобритании может закончиться чистая питьевая вода уже к середине следующего десятилетия, если не будет проведена масштабная реконструкция инфраструктуры».

По данным бюро национальной статистики, в 2024 году мигрантов приехало больше на 431 тысячу, чем уехало. В 2023 году разница составила 860 тысяч, а в двенадцатимесячный период, завершившийся в июне 2023, был зафиксирован рекорд – 906 тысяч мигрантов.

Власти страны объявили о начале строительства двух крупных резервуаров для воды в графстве Линкольншир и регионе Восточная Англия, которые будут построены впервые с 1990-х годов. Срок ввода объектов в эксплуатацию намечен до 2040 года. Минэкологии взяло эти проекты под свой контроль.

Сообщается, что нелегальные мигранты часто стремятся попасть в Великобританию ради статуса беженца, дающего право на финансовую и социальную поддержку.

Напомним, британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.



