Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
В Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за наплыва мигрантов
Министерство окружающей среды Британии предупредило о риске нехватки питьевой воды на фоне рекордного притока мигрантов и роста населения страны.
Британия может столкнуться с дефицитом питьевой воды к середине 2030-х годов из-за миграционного кризиса и быстрого роста населения, пишет РИА «Новости».
В заявлении министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства отмечается, что «быстрый рост населения, разрушающаяся инфраструктура и потепление климата означают, что в Великобритании может закончиться чистая питьевая вода уже к середине следующего десятилетия, если не будет проведена масштабная реконструкция инфраструктуры».
По данным бюро национальной статистики, в 2024 году мигрантов приехало больше на 431 тысячу, чем уехало. В 2023 году разница составила 860 тысяч, а в двенадцатимесячный период, завершившийся в июне 2023, был зафиксирован рекорд – 906 тысяч мигрантов.
Власти страны объявили о начале строительства двух крупных резервуаров для воды в графстве Линкольншир и регионе Восточная Англия, которые будут построены впервые с 1990-х годов. Срок ввода объектов в эксплуатацию намечен до 2040 года. Минэкологии взяло эти проекты под свой контроль.
Сообщается, что нелегальные мигранты часто стремятся попасть в Великобританию ради статуса беженца, дающего право на финансовую и социальную поддержку.
Напомним, британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.