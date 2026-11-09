Турция анонсировала масштабные морские учения НАТО в Средиземном море

В Турции анонсировали морские учения НАТО с участием 4,5 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маневры под названием «Синий кит» пройдут с 9 по 20 ноября, передает РИА «Новости».

От турецкой стороны будут задействованы командование ВМС и береговой охраны. В мероприятии также примут участие элементы второй постоянной военно-морской группы альянса от Испании, Греции и самой Турции, а также корабли США и Пакистана. Всего планируется привлечь 20 кораблей, десять воздушных судов, восемь подводных лодок, один безэкипажный подводный аппарат и около 4,5 тыс. военнослужащих.

В качестве наблюдателей приглашены представители Саудовской Аравии, Омана, Индонезии, Марокко, Ирака, Мозамбика, Мавритании и Судана.

Ранее на этой неделе турецкий парламент ратифицировал Мекканское соглашение о коллективной обороне с Пакистаном и Саудовской Аравией. При этом в отношениях Анкары и Афин сохраняется напряженность из-за милитаризации греческих островов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Турции сообщило о проведении международных противоминных учений Североатлантического альянса в Эгейском и Черном морях.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов.

Кроме того, штаб ВМС Румынии сообщил об участии военных моряков из шести стран альянса в международных учениях в Черном море.