Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Житель Томского района попал в больницу после нападения медведя
В Томском районе госпитализировали пострадавшего от нападения медведя мужчину
В Томском районе 52-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после нападения медведя.
Пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи, передает ТАСС.
«8 ноября в Томском районе в результате нападения медведя пострадал 52-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести», – сообщили в областном центре медицины катастроф.
В Томской области участились случаи выхода медведей к людям. За 2026 год хищники убили в регионе пять человек, а затем напали на опытного охотника из поселка Киевский. На территории области действует режим повышенной готовности.
В текущем году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, где животные приближались к школам и воинским частям. За последние месяцы от нападений хищников в стране погибли около 30 человек. Одной из причин такого поведения стал плохой урожай кедрового ореха, который составляет основу кормовой базы медведей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Томской области ликвидировали растерзавшего охотника медведя.
Также в окрестностях поселка Орехово обнаружили тело погибшего от нападения хищника мужчины.
Кроме того, глава региона Владимир Мазур сообщил о введении режима повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей на людей.