В Ираке остановили добычу газа после удара беспилотника по месторождению

Добыча газа в Иракском Курдистане остановилась после атаки беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Добыча на газовом месторождении Хор-Мор в провинции Сулеймания экстренно остановлена после взрыва в результате удара дрона, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные службы безопасности. О возможных жертвах и масштабах ущерба информации нет.

После атаки прекратилась подача газа на электростанции в Эрбиле, Сулеймании, Базиане, Чамчамале и Дахуке. Хор-Мор служит одним из основных источников топлива для питания этих энергообъектов в Иракском Курдистане. Месторождение ранее подвергалось атакам, из-за которых временно останавливалось производство.

«Чтобы предотвратить полное отключение электроэнергии, министерство электроэнергетики работает над тем, чтобы обеспечить электричеством стратегически важные объекты, такие как больницы и водоочистные сооружения, за счет использования гидроэлектростанций на плотинах Докан и Дарбандихан, а также станций, которые могут работать на других видах топлива», – заявил Ахмед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории Ирака.

Также на месторождении Хор-Мор в Иракском Курдистане остановили добычу газа из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, атака неизвестного беспилотника на это газовое месторождение привела к отключению электроэнергии.