Число жертв пожара в жилом комплексе в Китае выросло до 14 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество жертв пожара в жилом комплексе в северной китайской провинции Шаньси возросло до 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

До этого поступала информация о пяти погибших и 33 пострадавших. Само возгорание произошло в воскресенье в районе Инцзэ города Тайюань.

В настоящее время причина пожара не установлена, правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 25 человек после возгорания на борту грузового судна в городе Циндао.

Летом 28 человек погибли при крупном пожаре на промышленном предприятии в провинции Фуцзянь.

В мае агентство Синьхуа заявило об увеличении числа погибших после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси до 82 человек.