  • Новость часаТрамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    4 комментария
    9 ноября 2026, 06:21 • Новости дня

    Число жертв пожара в жилом комплексе в Китае выросло до 14 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате возгорания в одном из жилых комплексов в китайской провинции Шаньси погибли 14 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Количество жертв пожара в жилом комплексе в северной китайской провинции Шаньси возросло до 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

    До этого поступала информация о пяти погибших и 33 пострадавших. Само возгорание произошло в воскресенье в районе Инцзэ города Тайюань.

    В настоящее время причина пожара не установлена, правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 25 человек после возгорания на борту грузового судна в городе Циндао.

    Летом 28 человек погибли при крупном пожаре на промышленном предприятии в провинции Фуцзянь.

    В мае агентство Синьхуа заявило об увеличении числа погибших после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси до 82 человек.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    7 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

    Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что космонавт из Пакистана войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем на орбитальной станции «Тяньгун».

    Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

    В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

    В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

    Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    7 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

    SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские парламентарии выступили с инициативой ограничить применение процедуры круглосуточной слежки и тайного содержания под стражей по месту жительства, сообщает South China Morning Post.

    Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

    Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

    Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

    Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае анонсировали введение ограничений на выезд граждан из страны по технологическим причинам.

    Весной власти КНР запланировали ужесточение правил погребения для запрета захоронений в пустующих квартирах.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России обязал судей уделять особое внимание срокам пребывания обвиняемых в следственных изоляторах.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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    7 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.

    На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».

    В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

    Китайское предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет с обшивкой из дерева.

    В четверг исследователи из КНР завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в открытом космосе.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    7 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Российские прыгуны на батуте завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

    Пенкин и Бутько выиграли серебро и бронзу на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе, его соотечественник Александр Бутько стал бронзовым призером.

    Соревнования проходят в китайском Нанкине, передает ТАСС.

    Победу одержал американец Уэст Фаулер.

    Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, на чемпионате мира 2025 года в Испании выступили в нейтральном статусе.

    Атлеты из России на текущем турнире завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте.

    Незадолго до этого российские прыгуны на батуте отказались от участия в заключительном этапе Кубка мира в Германии для лучшей подготовки к чемпионату мира в Китае.

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    7 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

    Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.

    Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.

    В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

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    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

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      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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