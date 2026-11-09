Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Число жертв пожара в жилом комплексе в Китае выросло до 14 человек
В результате возгорания в одном из жилых комплексов в китайской провинции Шаньси погибли 14 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Количество жертв пожара в жилом комплексе в северной китайской провинции Шаньси возросло до 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
До этого поступала информация о пяти погибших и 33 пострадавших. Само возгорание произошло в воскресенье в районе Инцзэ города Тайюань.
В настоящее время причина пожара не установлена, правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 25 человек после возгорания на борту грузового судна в городе Циндао.
Летом 28 человек погибли при крупном пожаре на промышленном предприятии в провинции Фуцзянь.
В мае агентство Синьхуа заявило об увеличении числа погибших после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси до 82 человек.